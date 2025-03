FSV Duisburg durch Kowalczyk wieder auf Kurs

Bezirksliga, Gruppe 6: Nach zwei Siegen in Folge schöpft der FSV Duisburg doch wieder Hoffnung auf den Klassenverbleib in der Bezirksliga, Gruppe 6. Einen großen Anteil an der Wende hat Markus Kowalczyk.

Die Vereinsführung handelte und Präsident Michael Kowalczyk wurde Interimstrainer. Daraufhin änderte sich die Leistung der Duisburger. Auf ein Unentschieden gegen Rheinland Hamborn (1:1) folgten zwei Siege gegen den Duisburger SV 1900 (4:1) und den FC Taxi Duisburg (1:0).

Vor allem die Defensive konnte der Präsident in seiner neuen Zusatzfunktion stabilisieren. So kassierte seine Mannschaft in den letzten drei Spielen nur zwei Gegentore. Davor waren es 99 Gegentore in 20 Spielen. Statt einer Quote von fast fünf Gegentoren pro Spiel ist sind das nur noch 0,75 im Schnitt. Wirklich aussagekräftig ist das natürlich erst auf längere Sicht - aber das Signal ist ausgezeichnet.