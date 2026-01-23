FSV Duisburg auf Kurs - Niederrhein-Bomber immer willkommen

Mit einem klaren Ziel ist der FSV Duisburg im Sommer in die Saison gestartet. Der Bezirksliga-Absteiger hatte den direkten Wiederaufstieg ausgerufen. "Wir wollen Meister werden", betonte Alperen Sipahi damals. Gemeinsam mit Yusuf Altinisik trägt er die Verantwortung an der Seitenlinie. Nach der Hälfte der Spielzeit ist die Mannschaft auf Kurs, beinah wäre sogar die perfekte Hinserie gelungen.
Mit 39 Punkten führt das Team die Kreisliga A, Gruppe 2, in Duisburg souverän an. 13 von 14 Spielen konnten gewonnen werden, einzig beim TV Jahn Hiesfeld gab es eine durchaus überraschende Niederlage. Viel zu kritisieren hat das Trainerteam demnach nicht. "Wir wollen da weitermachen, wo wir aufgehört haben und sind guter Dinge. Wie wir am Anfang der Saison mitgeteilt haben, ist und bleibt unser klares Ziel der Aufstieg", erklärt Sipahi stellvertretend.
Personell gab es kaum einen Grund etwas zu verändern. Drei Spieler sind trotzdem verpflichtet worden, um die Breite des Kaders zu erhöhen. Neben Rückkehrer Ilyas Talha Demir und dem A-Liga-erfahrenen Berat Koc von den Sportfreunden Walsum 09, gehört auch Abdülhalik Kayhan fortan dem FSV an. Mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung können die beiden Übungsleiter zufrieden sein. Bei der Hallenstadtmeisterschaft war erst in der Endrunde Schluss, das erste Testspiel bei Walsum 09 gewann der FSV mit 1:0. Drei weitere Testspiele stehen noch an, ehe es am 8. Februar in der Liga wieder um Pflichtspielpunkte geht. Am Sonntag kommt Blau-Weiß Oberhausen (13.30 Uhr), es folgt die Partie gegen Fatihspor Mülheim (28. Januar, 19.30 Uhr) und die Generalprobe steigt am Sonntag, den 1. Februar, um 13.30 Uhr gegen Croatia Mülheim. "Wir konzentrieren uns derzeit voll auf die Winter-Vorbereitung und wollen die Testspiele erfolgreich und verletzungsfrei bestreiten", sagt Sipahi.
Nicht nur die erste Mannschaft des FSV macht in diesen Tagen von sich reden. Auch die Kreisliga-C-Reserve steht im Fokus der Öffentlichkeit. Allen voran ist hier Bulut Aksoy zu nennen, der im gesamten Verbandsgebiet mit 54 Toren der treffsicherste Spieler der Hinrunde war. Im Deutschland-weiten Ranking belegt der Kreisliga-Bomber den vierten Rang. Einmal kam er in der laufenden Spielzeit bereits in der ersten Mannschaft zum Einsatz. Beim Kreispokal-Kantersieg gegen den 1. FC Dersimspor erzielte er prompt vier der insgesamt zwölf Tore.
"Bulut ist mein langjähriger Freund noch aus Pampers-Zeiten. Unsere Eltern sind befreunden und wir haben gemeinsam in der Niederrhein-Auswahl gespielt", verrät Sipahi. "Es freut uns als Trainer-Team, einen Spieler wie ihn im Verein zu haben - auch wenn er nur in der Zweiten spielt. Bei uns kam er einmal im Pokal zum Einsatz, generell ist die Tür für ihn aber immer offen. Allerdings ist er als Selbstständiger viel unterwegs und seine Verfügbarkeit ist stark eingeschränkt", fügt der Trainer hinzu. Auch wenn er eine gern gesehene Option ist, die FSV-Offensive hat auch so bewiesen, dass sie weiß, wo das gegnerische Tor seht. 69 Mal war sie bislang erfolgreich, was den Bestwert in der Liga markiert. Besonders auffällig ist, das viele Spieler treffen und die Hauptverantwortung nicht nur bei einem oder zwei Stürmern liegt. So können etwaige Ausfälle leichter kompensiert werden.
