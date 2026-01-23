Der FSV Duisburg startet in dieser Saison neu durch. – Foto: Robin Bogaletzki

FSV Duisburg auf Kurs - Niederrhein-Bomber immer willkommen Der FSV Duisburg ist auf Kurs Wiederaufstieg, ein Spieler des Vereins steht derzeit im besonderen Fokus.

Mit einem klaren Ziel ist der FSV Duisburg im Sommer in die Saison gestartet. Der Bezirksliga-Absteiger hatte den direkten Wiederaufstieg ausgerufen. "Wir wollen Meister werden", betonte Alperen Sipahi damals. Gemeinsam mit Yusuf Altinisik trägt er die Verantwortung an der Seitenlinie. Nach der Hälfte der Spielzeit ist die Mannschaft auf Kurs, beinah wäre sogar die perfekte Hinserie gelungen.

Mit 39 Punkten führt das Team die Kreisliga A, Gruppe 2, in Duisburg souverän an. 13 von 14 Spielen konnten gewonnen werden, einzig beim TV Jahn Hiesfeld gab es eine durchaus überraschende Niederlage. Viel zu kritisieren hat das Trainerteam demnach nicht. "Wir wollen da weitermachen, wo wir aufgehört haben und sind guter Dinge. Wie wir am Anfang der Saison mitgeteilt haben, ist und bleibt unser klares Ziel der Aufstieg", erklärt Sipahi stellvertretend. Personell gab es kaum einen Grund etwas zu verändern. Drei Spieler sind trotzdem verpflichtet worden, um die Breite des Kaders zu erhöhen. Neben Rückkehrer Ilyas Talha Demir und dem A-Liga-erfahrenen Berat Koc von den Sportfreunden Walsum 09, gehört auch Abdülhalik Kayhan fortan dem FSV an. Mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung können die beiden Übungsleiter zufrieden sein. Bei der Hallenstadtmeisterschaft war erst in der Endrunde Schluss, das erste Testspiel bei Walsum 09 gewann der FSV mit 1:0. Drei weitere Testspiele stehen noch an, ehe es am 8. Februar in der Liga wieder um Pflichtspielpunkte geht. Am Sonntag kommt Blau-Weiß Oberhausen (13.30 Uhr), es folgt die Partie gegen Fatihspor Mülheim (28. Januar, 19.30 Uhr) und die Generalprobe steigt am Sonntag, den 1. Februar, um 13.30 Uhr gegen Croatia Mülheim. "Wir konzentrieren uns derzeit voll auf die Winter-Vorbereitung und wollen die Testspiele erfolgreich und verletzungsfrei bestreiten", sagt Sipahi.