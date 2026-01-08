FSV Doberlug-Kirchhain: Zwei Hallen-Turniere, ein Ziel

Ein Wochenende, zwei Turniere, volle Spielpläne: In der Sport- und Mehrzweckhalle in Doberlug-Kirchhain steht der Hallenfußball im Mittelpunkt. Der FSV Doberlug-Kirchhain lädt am 10. und 11. Januar 2026 zu einem umfangreichen Turnierwochenende für Herren- und Frauenmannschaften ein. Viele Spiele, ein klarer Modus und die besondere Intensität der Halle versprechen Fußball pur vom frühen Abend bis in die späten Stunden.

Der FSV Doberlug-Kirchhain setzt ein sportliches Ausrufezeichen. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen wird die Sport- und Mehrzweckhalle zum Treffpunkt des regionalen Hallenfußballs. Mit einem Herrenturnier am Samstag und einem Frauenturnier am Sonntag bietet der Verein ein kompaktes und zugleich anspruchsvolles Programm, das Spielerinnen, Spieler und Zuschauer gleichermaßen fordert.

Herren starten am Samstagabend

Den Auftakt macht am Samstag, 10. Januar 2026, das Hallenturnier der Herren. Gespielt wird ab 17:30 Uhr in einer gemeinsamen Gruppe, in der jede Mannschaft auf jede trifft. Die Spielzeit beträgt zwölf Minuten, was ein hohes Tempo und schnelle Entscheidungen erfordert. Der Modus verlangt Konstanz über den gesamten Abend, da alle Ergebnisse direkt in die Abschlusstabelle einfließen.

Sechs Teams in einer gemeinsamen Gruppe

Das Teilnehmerfeld der Herren ist breit gefächert. Neben dem Gastgeber FSV Doberlug-Kirchhain nehmen die SpG Lübbenau/Ragow II, der SV Aufbau Oppelhain, der SV Lok Uebigau, der SV Blau-Weiß Möglenz sowie der SV Vorwärts Crinitz am Turnier teil. Alle Mannschaften sind in einer Gruppe zusammengefasst, was eine Vielzahl unterschiedlicher Duelle garantiert.

Dicht getakteter Spielplan bis in den Abend

Der Spielplan der Herren ist eng strukturiert. Bereits das erste Spiel beginnt um 17:30 Uhr, das letzte Gruppenspiel ist für 20:46 Uhr angesetzt. Insgesamt stehen 15 Begegnungen auf dem Programm. Die kurze Pause zwischen den Spielen erhöht die körperliche Belastung und stellt die Teams vor zusätzliche Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf Regeneration und Konzentration.

Hallenmodus fordert Technik und Disziplin

Die zwölfminütige Spielzeit lässt kaum Raum für taktisches Abwarten. In der Halle entscheiden oft einzelne Aktionen, präzise Ballbehandlung und schnelle Umschaltmomente. Jeder Fehler kann unmittelbare Folgen haben, jeder Treffer das Turnier kippen. Der Modus begünstigt Mannschaften, die über den gesamten Abend hinweg stabil auftreten.

Frauen setzen den Schlusspunkt am Sonntag

Am Sonntag, 11. Januar 2026, gehört die Halle den Frauenmannschaften. Das Turnier beginnt um 16:30 Uhr und folgt ebenfalls dem Modus einer gemeinsamen Gruppe. Die Spielzeit beträgt zehn Minuten pro Partie, was ein nochmals erhöhtes Tempo verspricht und den Fokus auf Effizienz legt.

Vielseitiges Teilnehmerfeld der Frauen

Sechs Mannschaften nehmen am Frauenturnier teil. Neben dem FSV Doberlug-Kirchhain sind der ESV Lok Falkenberg, der SV Blau-Weiss Straupitz, der FSV Babelsberg 74 II, der FSV Rot-Weiß Luckau sowie der FC Schradenland vertreten. Auch hier trifft jede Mannschaft auf jede, was für Vergleichbarkeit und sportliche Fairness sorgt.

Kompakter Ablauf bis in den Abend

Der Spielplan der Frauen umfasst ebenfalls 15 Spiele. Der letzte Anstoß ist für 19:18 Uhr vorgesehen. Die enge Abfolge der Partien verlangt hohe Konzentration und körperliche Präsenz über mehrere Stunden hinweg. Jede Begegnung hat unmittelbaren Einfluss auf den Turnierausgang.

Ein Wochenende im Zeichen des Vereins

Mit der Ausrichtung beider Turniere unterstreicht der FSV Doberlug-Kirchhain seine zentrale Rolle im regionalen Fußball. Die Kombination aus Herren- und Frauenwettbewerb schafft Sichtbarkeit für beide Bereiche und verbindet sportlichen Anspruch mit Vereinsleben. Die Halle wird an diesem Wochenende zum Ort intensiver Wettkämpfe und sportlicher Begegnungen.