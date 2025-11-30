FSV Cappel überwintert auf starkem vierten Gruppenliga-Platz

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. Wie im letzten Spiel beim FC Cleeberg (2:3) hat Eintracht Lollar einen Auswärtssieg in der Fußball-Gruppenliga kurz vor Schluss noch aus der Hand gegeben. Bis zur 88. Minute führte das Team von Mehmet Akci beim VfB Wetter, ehe die Gastgeber spät das 2:2 (0:1)-Unentschieden retteten. Der FSV Cappel durfte gegen die FSG Grünberg/Lehnheim/ Stangenrod am Ende mit dem 1:1 (1:1) zufrieden sein.