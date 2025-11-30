FSV Cappel überwintert auf starkem vierten Gruppenliga-Platz

Wetzlar. Wie im letzten Spiel beim FC Cleeberg (2:3) hat Eintracht Lollar einen Auswärtssieg in der Fußball-Gruppenliga kurz vor Schluss noch aus der Hand gegeben. Bis zur 88. Minute führte das Team von Mehmet Akci beim VfB Wetter, ehe die Gastgeber spät das 2:2 (0:1)-Unentschieden retteten. Der FSV Cappel durfte gegen die FSG Grünberg/Lehnheim/ Stangenrod am Ende mit dem 1:1 (1:1) zufrieden sein.