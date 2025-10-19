FSV Cappel ärgert sich nach Elfmeter-Pfiff im Topspiel

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Marburg-Cappel. Rund 180 Zuschauer sahen am Sonntagnachmittag das mit Spannung erwartete Derby und Spitzenspiel der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg zwischen dem FSV Cappel und dem SV Bauerbach. Nach dem überzeugenden 4:1-Erfolg unter der Woche gegen den FC Burgsolms musste sich die Heimelf diesmal knapp mit 1:2 (1:1) geschlagen geben – und erneut stand die Leistung des Schiedsrichters im Mittelpunkt der Diskussionen.