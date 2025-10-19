 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Ein altbekanntes Bild: Andreas Schoch vom SV Bauerbach trifft per doppeltem Elfmeter gegen den FSV Cappel. (Archivfoto) © Jens Schmidt
FSV Cappel ärgert sich nach Elfmeter-Pfiff im Topspiel

Teaser GL GI/MR: +++ Im Topspiel der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg zwischen dem FSV Cappel und dem SV Bauerbach herrscht nach dem Abpfiff Frust bei den Gastgebern +++

Marburg-Cappel. Rund 180 Zuschauer sahen am Sonntagnachmittag das mit Spannung erwartete Derby und Spitzenspiel der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg zwischen dem FSV Cappel und dem SV Bauerbach. Nach dem überzeugenden 4:1-Erfolg unter der Woche gegen den FC Burgsolms musste sich die Heimelf diesmal knapp mit 1:2 (1:1) geschlagen geben – und erneut stand die Leistung des Schiedsrichters im Mittelpunkt der Diskussionen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

