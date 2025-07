FSV Budissa Bautzen: Erik Herrmann kehrt zurück

Verwurzelt in Bautzen – gereift in Dresden

Er kam im Sommer 2015 vom SV Oberland Spree und spielte bis 2017 in der D-Jugend der „Spree-Budissen“, bevor er ins Nachwuchsleistungszentrum der SG Dynamo Dresden wechselte. Dort entwickelte er sich über sechs Jahre hinweg zum Leistungsträger, gewann mit der U19 den Landespokal und rückte schließlich in den Profikader auf. Sein Debüt in der 3. Liga war der Lohn für jahrelange kontinuierliche Entwicklung auf höchstem Niveau.

In den vergangenen anderthalb Jahren musste Erik verletzungsbedingt kürzertreten – nun ist er wieder fit und will gezielt Spielpraxis sammeln.

Im Zuge der aktuellen Veränderungen auf der Torhüterposition verabschiedet sich die FSV Budissa Bautzen von Yannik Hartmann. Der 22-Jährige wird künftig das Trikot des SC Freital tragen und sich dort dem sportlichen Wettbewerb um die Nummer 1 stellen.



Der Wechsel erfolgt im gegenseitigen Einvernehmen – nach intensiven, offenen Gesprächen in den letzten Tagen. Mit der Verpflichtung von Erik Herrmann hat sich die Konstellation auf der Torhüterposition noch einmal verändert, was eine sportliche Neuorientierung zur Folge hatte.



Yannik Hartmann war seit Sommer 2024 Teil des Oberliga-Kaders von Cheftrainer Steve Dieske. Er kam vom Radeberger SV und war vom ersten Tag an ein verlässliches, engagiertes und hochgeschätztes Teil des Teams.



Vereinspräsident Sven Johne erklärt: „Solche Entscheidungen sind nie einfach. Yannik war bei uns stets mit vollem Einsatz dabei, hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt und sich auch in schwierigen Phasen absolut professionell verhalten. Nun wird er sich in Freital neuen sportlichen Herausforderungen annehmen. Wir freuen uns, dass wir ihn ein Stück auf seinem Weg begleiten durften. Bei uns gilt: Einmal Budissa, immer Budissa.“

