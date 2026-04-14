 2026-04-14T12:48:59.332Z

Pokal

FSV Buchenau und SG Silberg/Eisenhausen träumen vom Finale

Teaser KREISPOKAL BIEDENKOPF: +++ Der dreimalige Kreispokalsieger FSV Buchenau will auf eigenem Platz zum siebten Mal ins Endspiel einziehen, für Gästecoach Dietrich wäre die zweite Finalteilnahme ein großes Ding +++

von Redaktion · Heute, 17:45 Uhr · 0 Leser
Luis Luca Henkel stand mit der SG Silberg/Eisenhausen bereits 2023 im Kreispokalendspiel, das gegen den VfL Biedenkopf (links Okay Yildirim) mit 1:3 verloren ging. © Jens Schmidt
Luis Luca Henkel stand mit der SG Silberg/Eisenhausen bereits 2023 im Kreispokalendspiel, das gegen den VfL Biedenkopf (links Okay Yildirim) mit 1:3 verloren ging. © Jens Schmidt

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FSV Buchenau
SG S./E.

Buchenau. Der erste Finalist des diesjährigen Biedenkopfer Fußball-Kreispokals wird am Mittwochabend (18.30 Uhr) in Buchenau ermittelt. Dann empfängt der FSV Buchenau die SG Silberg/Eisenhausen. Im Vorfeld sprach diese Redaktion mit FSV-Spielertrainer Enis Sadikovic und SG-Coach Sebastian Dietrich über Formkurven, Personalien, den Stellenwert des Wettbewerbs und die Einschätzung des Gegners.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.