 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

FSV Buchenau treibt Personalplanung voran

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Fußball-Kreisliga A Biedenkopf: Der FSV Buchenau bastelt weiter am Kader für die kommende Saison. Zwei Offensivspieler stoßen zum Team von Spielertrainer Enis Sadikovic +++

von Redaktion · Heute, 11:09 Uhr · 0 Leser
Mustafa Kunt (li.) wechselt zum FSV Buchenau und verstärkt das Team von Spielertrainer Enis Sadikovic. © FSV Buchenau
Mustafa Kunt (li.) wechselt zum FSV Buchenau und verstärkt das Team von Spielertrainer Enis Sadikovic. © FSV Buchenau

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KLA BID
FSV Buchenau

Buchenau. Der FSV Buchenau treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und hat zwei weitere Neuzugänge verpflichtet. Mit Mustafa Kunt kehrt ein Stürmer zu seinem Heimatverein zurück, zudem schließt sich Offensivspieler Philipp Mensdorf dem Tabellenzweiten der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf an, der weiterhin um die Rückkehr in die Kreisoberliga kämpft.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.