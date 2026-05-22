FSV Buchenau treibt Personalplanung voran

Mustafa Kunt (li.) wechselt zum FSV Buchenau und verstärkt das Team von Spielertrainer Enis Sadikovic. © FSV Buchenau

Buchenau. Der FSV Buchenau treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und hat zwei weitere Neuzugänge verpflichtet. Mit Mustafa Kunt kehrt ein Stürmer zu seinem Heimatverein zurück, zudem schließt sich Offensivspieler Philipp Mensdorf dem Tabellenzweiten der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf an, der weiterhin um die Rückkehr in die Kreisoberliga kämpft.