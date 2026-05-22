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FSV Buchenau treibt Personalplanung voran
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Fußball-Kreisliga A Biedenkopf: Der FSV Buchenau bastelt weiter am Kader für die kommende Saison. Zwei Offensivspieler stoßen zum Team von Spielertrainer Enis Sadikovic +++
Buchenau. Der FSV Buchenau treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und hat zwei weitere Neuzugänge verpflichtet. Mit Mustafa Kunt kehrt ein Stürmer zu seinem Heimatverein zurück, zudem schließt sich Offensivspieler Philipp Mensdorf dem Tabellenzweiten der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf an, der weiterhin um die Rückkehr in die Kreisoberliga kämpft.