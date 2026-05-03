FSV Buchenau ist auf Relegationskurs

Mykyta Hrubiian (rechts) und der TSV Caldern lassen dem Tabellendritten Vatanspor Dautphe (links, Kerem Mehmet Akmese) beim 5:0 kaum eine Chance. © Jens Schmidt

Marburg-Biedenkopf. Der FSV Buchenau hat am Sonntag in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf quasi gleich sechs Punkte „gutgemacht“. Drei holte der Tabellenzweite mit 5:3 beim SV Hartenrod selbst. Die anderen drei „gab“ es, weil mit Vatanspor Dautphe der Mitstreiter um den Relegationsplatz bei Tabellenführer Caldern mit 0:5 verlor.