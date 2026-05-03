Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
FSV Buchenau ist auf Relegationskurs
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Buchenau besteht den Härtetest in Hartenrod und baut seinen Vorsprung auf Vatanspor aus, da die Dautpher beim Primus Caldern ersatzgeschwächt verlieren +++
Marburg-Biedenkopf. Der FSV Buchenau hat am Sonntag in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf quasi gleich sechs Punkte „gutgemacht“. Drei holte der Tabellenzweite mit 5:3 beim SV Hartenrod selbst. Die anderen drei „gab“ es, weil mit Vatanspor Dautphe der Mitstreiter um den Relegationsplatz bei Tabellenführer Caldern mit 0:5 verlor.