 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligabericht

FSV Buchenau ist auf Relegationskurs

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Buchenau besteht den Härtetest in Hartenrod und baut seinen Vorsprung auf Vatanspor aus, da die Dautpher beim Primus Caldern ersatzgeschwächt verlieren +++

von Redaktion · Heute, 21:08 Uhr · 0 Leser
Mykyta Hrubiian (rechts) und der TSV Caldern lassen dem Tabellendritten Vatanspor Dautphe (links, Kerem Mehmet Akmese) beim 5:0 kaum eine Chance. © Jens Schmidt
Mykyta Hrubiian (rechts) und der TSV Caldern lassen dem Tabellendritten Vatanspor Dautphe (links, Kerem Mehmet Akmese) beim 5:0 kaum eine Chance. © Jens Schmidt

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Marburg-Biedenkopf. Der FSV Buchenau hat am Sonntag in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf quasi gleich sechs Punkte „gutgemacht“. Drei holte der Tabellenzweite mit 5:3 beim SV Hartenrod selbst. Die anderen drei „gab“ es, weil mit Vatanspor Dautphe der Mitstreiter um den Relegationsplatz bei Tabellenführer Caldern mit 0:5 verlor.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.