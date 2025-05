FSV Brieske/Senftenberg vor lösbarer Aufgabe gegen SV Großräschen

Für die SG Groß Gaglow ist Wiedergutmachung angesagt. Nach der 0:5-Klatsche in Spremberg droht der Anschluss an Platz zwei verloren zu gehen. Umso wichtiger wird das Heimspiel gegen den VfB Herzberg 68. Die Gäste reisen mit Rückenwind an: Beim 3:0 über Schlieben glänzten Erik Gundermann, Jiri Vit und Stephan Liepack als Torschützen. Im Hinspiel teilten sich beide Teams beim 1:1 die Punkte – Paul Fabian traf früh für Herzberg, Steven Mund glich wenig später aus. Gaglow darf sich keinen weiteren Ausrutscher leisten. ---

Tabellenzweiter gegen Tabellenletzter – auf dem Papier ist die Rollenverteilung klar. Doch die Grün-Weißen zeigten im Hinspiel beim 1:1 in Saspow, dass sie unangenehm zu bespielen sind. Aktuell ist der Druck auf Lübben enorm: Nach dem 1:6 in Ortrand steht man punktgleich mit Kolkwitz am Tabellenende. Saspow dagegen gewann ein wildes Spiel in Friedersdorf mit 5:3 – Marc Fingas erzielte dabei drei Treffer. Saspow will Rang zwei festigen. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Lausitz Forst SV Forst SG Friedersdorf Friedersdorf 15:00 PUSH

Der SV Lausitz Forst muss sich nach dem 1:6 gegen Brieske schütteln. Die Abwehr war beim Auftritt gegen den Spitzenreiter etwas überfordert. Nun soll im Heimspiel gegen die SG Friedersdorf ein Dreier her. Das Hinspiel gewann Forst mit 3:0 – Jerrit Kunstmann und Lenny Scholz (zweifach) sorgten früh für klare Verhältnisse. Friedersdorf zeigte sich zuletzt offensivstark, musste sich aber Saspow trotz 3:1-Führung am Ende mit 3:5 geschlagen geben. Ein Duell zweier Teams, die den Blick nach oben nicht verloren haben. ---

Der FSV Glückauf Brieske/Senftenberg marschiert weiter Richtung Titel. Das 6:1 in Forst war die nächste Machtdemonstration. Philipp Ricco Barnack, Danny Knoppik (zweifach), Anton Ludwig, Martin Granse und ein Eigentor sorgten für klare Verhältnisse. Im Hinspiel gegen Großräschen ließ Brieske jedoch Punkte liegen – nach dem Führungstor von Stephan Heine traf Nico Jung spät zum 1:1. Großräschen reist mit einem 5:0 gegen Kolkwitz im Gepäck an, doch beim Tabellenführer wartet eine ungleich schwerere Aufgabe. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Germania Peickwitz Peickwitz SV Eintracht Ortrand SV Ortrand 15:00 live PUSH

Das Mittelfeldduell verspricht Spannung. Peickwitz verlor zuletzt mit 0:2 in Bad Liebenwerda, will sich aber auf heimischem Platz wieder stabilisieren. Ortrand hingegen setzte mit einem 6:1 gegen Lübben II ein Ausrufezeichen. Erik Lanzky traf dreimal und ist FuPa-Spieler der Woche, dazu glänzten Sebastian Gorczak (zweifach) und Marcel Adam. Das Hinspiel entschied Peickwitz mit 2:1 für sich – Christoph Wenzel und Clemens Amsel trafen, Gorczak gelang nur noch der Anschluss. ---

Morgen, 15:00 Uhr SC Spremberg 1896 SC Spremberg FC Bad Liebenwerda Liebenwerda 15:00 PUSH

Das Duell zweier gefährdeter Teams dürfte nervenaufreibend werden. Spremberg kassierte zuletzt ein 1:6 in Burg, während Bad Liebenwerda nach dem 2:0 gegen Peickwitz nun bei 28 Punkten steht. Im Hinspiel rettete Eric Möbus in der Nachspielzeit einen Punkt für Bad Liebenwerda. Florian Hänchen hatte zuvor für Spremberg getroffen. Ein Sieg könnte für beide den entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt bedeuten. ---

Morgen, 15:00 Uhr TSV 1878 Schlieben Schlieben SG Burg SG Burg 15:00 PUSH

Der TSV 1878 Schlieben will nach der 0:3-Niederlage in Herzberg zurück in die Spur. Gegner Burg kommt mit dem Selbstbewusstsein eines 6:1-Erfolgs über Spremberg. Paul Schötzigk traf doppelt, auch Jan Gulbing, Eric Chilla, Felix Dietrich und ein Eigentor trugen zum klaren Erfolg bei. Das Hinspiel war ein Spektakel: Beim 4:2-Sieg für Schlieben trafen Dmytro Savchuk, Maurice Donath, Marc Jäschke und Christian Wojenmaster. Auf Burger Seite waren Paul Schötzigk und Patrick-Marco Meintz erfolgreich. Auch diesmal ist eine torreiche Partie zu erwarten. ---

Morgen, 15:00 Uhr Kolkwitzer SV 1896 Kolkwitz Spremberger SV 1862 Spremberg 15:00 PUSH