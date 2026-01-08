FSV Brieske/Senftenberg macht die Halle zur Bühne

Die Niederlausitzhalle in Senftenberg steht ganz im Zeichen des Hallenfußballs. Der FSV Glückauf Brieske/Senftenberg richtet im Rahmen seiner traditionsreichen Hallenwoche mehrere Turniere aus, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen und doch denselben Kern haben: Tempo, Nähe und Emotion. Am morgigen Freitag beginnt das Wasserverband Lausitz Hallenmasters der Herren, am Samstag folgt das große Große-Ingenieurbüro-&-projektONE-Traditionshallenturnier der Ü35. Beide Wettbewerbe sind fest im regionalen Fußballkalender verankert und ziehen Jahr für Jahr zahlreiche Zuschauer an.

Eine Hallenwoche mit Geschichte Der FSV Glückauf Brieske/Senftenberg veranstaltet 2026 seine 51. Hallenturnierwoche. Über mehrere Tage hinweg wird die Niederlausitzhalle zum Treffpunkt für Aktive, Ehemalige und Fans. Der morgige Freitag gehört den aktuellen Herrenmannschaften der Region, der Samstag steht im Zeichen der Traditions- und Alt-Herren-Teams. Damit spannt der Verein bewusst einen Bogen zwischen Gegenwart und Vergangenheit und zeigt, wie tief der Hallenfußball in der Region verwurzelt ist.

Der Freitag: Wasserverband Lausitz Hallenmasters

Am morgigen Freitagabend lädt die erste Mannschaft des FSV Glückauf Brieske/Senftenberg zum Wasserverband Lausitz Hallenmasters. Gespielt wird in zwei Vorrundengruppen mit jeweils vier Teams. In der Gruppe „Verband“ treffen der SV Fichte Kunersdorf, der SV Askania Schipkau, die SpVgg Finsterwalde und die Bundespolizei aufeinander. Die Gruppe „WAL“ ist mit dem FSV Glückauf Brieske/Senftenberg, dem SV Germania Peickwitz, dem SV Blau-Gelb Falkensee und dem SV Grün-Weiß Annahütte besetzt. Die Spielzeit beträgt zehn Minuten, was einen hohen Rhythmus und schnelle Entscheidungen erzwingt.

Ein kompakter Modus ohne Ausweichmöglichkeiten

In beiden Gruppen spielt jeder gegen jeden. Die Gruppensieger und -zweiten qualifizieren sich für die Halbfinals, die am selben Abend ausgetragen werden. Daran schließen sich das Spiel um Platz drei und das Finale an. Durch den engen Zeitplan entsteht ein Turnier, das keinen Raum für taktisches Abtasten lässt. Jeder Punktgewinn zählt sofort, jede Unachtsamkeit kann das Aus bedeuten.

Der Samstag: Traditionshallenturnier als Höhepunkt

Der sportliche und emotionale Höhepunkt folgt am Samstag mit dem Große-Ingenieurbüro-&-projektONE-Traditionshallenturnier. Gespielt wird ebenfalls in zwei Vierergruppen, diesmal mit Ü35-Mannschaften namhafter Vereine. In der Gruppe „Große“ stehen der FC Energie Cottbus, die Traditionsmannschaft des 1. FC Magdeburg, die Ur-Krostitzer-Bundesliga-Auswahl sowie der FSV Glückauf Brieske/Senftenberg. Die Gruppe „ProjektONE“ vereint die Traditionsmannschaften des 1. FC Union Berlin und des FC Schalke 04, die CZ-Auswahl sowie die SG Dynamo Dresden.

Große Namen und bekannte Gesichter

Das Teilnehmerfeld bringt eine Vielzahl prominenter Vereinsnamen in die Halle. Mit den Traditionsmannschaften aus Magdeburg, Schalke, Union Berlin, Dresden und Cottbus treffen ehemalige Profis und Publikumslieblinge aufeinander. Bereits zugesagt haben unter anderem Olaf Thon und Tomislav Piplica, was den Charakter dieses Turniers unterstreicht: Hier geht es nicht nur um Ergebnisse, sondern auch um Wiedersehen, Erinnerungen und die besondere Nähe zwischen Spielern und Publikum.

Der Spielplan als dramaturgische Linie

Der Samstag beginnt am frühen Nachmittag mit den Vorrundenspielen. Danach folgen Play-offs, Halbfinals, Platzierungsspiele und das Finale. Auch hier beträgt die Spielzeit zehn Minuten, was den Fokus auf Technik, Übersicht und schnelle Aktionen legt. Ergänzt wird das Programm durch ein Einlagenspiel der Briesker Knappenschmiede, das den Nachwuchs sichtbar in den Turniertag integriert.

Mehr als nur Fußball

Neben dem sportlichen Programm gehört auch das Rahmenangebot zur Tradition. Die Tombola mit zahlreichen Preisen ist fester Bestandteil des Turniertages und trägt ebenso zur besonderen Atmosphäre bei wie die große Zuschauerresonanz. Der FSV Glückauf Brieske/Senftenberg verbindet sportlichen Anspruch mit einem familiären Umfeld.

Ein Wochenende mit Signalwirkung

Die Turniere des FSV Glückauf Brieske/Senftenberg zeigen, wie Hallenfußball Generationen verbinden kann. Der Freitag steht für den aktuellen regionalen Wettbewerb, der Samstag für Erinnerung, Identifikation und Tradition. Zusammen ergeben beide Tage ein Hallenwochenende, das sportlich wie emotional Maßstäbe setzt und die Niederlausitzhalle einmal mehr zum Mittelpunkt des regionalen Fußballs macht.