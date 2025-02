FSV Bretzenheim verlängert mit Sinan Kaya

Der FSV Bretzenheim hat die Trainerfrage für die nächste Saison geklärt. Sinan Kaya, seit 2022 Trainer der 1.Mannschaft, geht in seine vierte Saison als Cheftrainer der Blau-Weißen. An seiner Seite wird Max Wohlleben als spielender Co-Trainer agieren. Der 24-jährige war vor der laufenden Saison von der SG Guldenbachtal zum FSV zurückgekommen.

„Wir haben uns in der Winterpause die Zeit genommen, um die Hinrunde zu analysieren, was gut lief und wo wir Verbesserungsmöglichkeiten sehen. Sportlich liegen wir voll im Soll“, erklärt der sportliche Leiter Matthias Münch. In der Trainerkonstellation wollte man aber noch klarere Hierarchien haben und die Zuständigkeiten klar abgrenzen. „Sino wird als Cheftrainer fungieren, Max wird der verlängerte Arm auf dem Platz. Er hat in dieser Saison auch schon gezeigt, dass er diese Führungsaufgaben wahrnehmen kann und will“, führt Münch aus. Hinzu kommt Sven Deiler, der sich als Torwarttrainer auf die Schlussmänner konzentriert.