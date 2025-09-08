FSV Bretzenheim siegt im Spitzenspiel, Torflut in Hargesheim

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.

Der FSV Bretzenheim ist das Team der Stunde in der B-Klasse Bad Kreuznach II. Am Sonntag feierte die Mannschaft von Spieler und sportlichem Leiter Matthias Münch einen verdienten 4:1-Auswärtssieg beim VfL Sponheim – und errang damit die Tabellenführung.

Auf dem holprigen Rasen in Sponheim fanden die Gäste über ihre Stärke im Umschaltspiel den Weg zum Erfolg. Nach einer halben Stunde war es Michael Bischof, der einen schnellen Angriff über den Flügel vollendete und auf 0:1 stellte (35.). Noch vor der Pause erhöhte Ben von der Weiden nach gleichem Muster (43.).

Antwort auf Gegentor im Stile eines Spitzenreiters

Direkt nach dem Seitenwechsel keimte bei den Gastgebern Hoffnung auf: Julian Schauß verkürzte in der 48. Minute auf 1:2. Doch Bretzenheim zeigte sich davon unbeeindruckt. Innerhalb weniger Minuten stellten die Gäste den alten Abstand nicht nur wieder her, sondern entschieden die Partie endgültig. Zunächst sorgte Jonathan Weingärtner mit einem satten Schuss aus 20 Metern für das 1:3 (59.), ehe erneut Ben von der Weiden nach einem Angriff über die Flügel den 1:4-Endstand markierte (62.).

„Unsere Moral ist voll intakt. Auch nach dem Anschlusstreffer haben wir nicht den Faden verloren, sondern per Doppelschlag sofort geantwortet. Damit war das Spiel entschieden“, bilanzierte Münch nach dem Abpfiff. Mit dem Sieg triumphierte der FSV nicht nur im Duell der Top-Zwei, sondern bestätigte auch seine starke Frühform. „Dass wir nach sechs Spieltagen auf Platz eins stehen, hatten wir so nicht erwartet. Jetzt wollen wir den ersten Tabellenrang natürlich so lange wie möglich verteidigen“, erklärte Münch.

Der Spielfilm: 0:1 Bischof (35.), 0:2 von der Weiden (43.), 1:2 Schauß (48.), 1:3 Weingärtner (59.), 1:4 von der Weiden (62.)

Die weiteren Begegnungen im Steno: