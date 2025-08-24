FSV Braunfels „vermöbelt“ Schlusslicht Seelbach/Scheld

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. Amedspor Wetzlar, Bicken, Büblingshausen: Weitgehend souverän hat die Spitzengruppe der Fußball-Kreisoberliga West ihre Aufgaben am vierten Spieltag erledigt. Vorerst abreißen lassen muss der SSV Sechshelden – weil der SC Münchholzhausen/Dutenhofen stark abliefert.