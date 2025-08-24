 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligabericht
Aller Einsatz der SG Oberbiel gegen den FC Amedspor Wetzlar um Spielertrainer Ahmet Marankoz (3.v.l.) ist bei der 0:3-Heimpleite in der Fußball-Kreisoberliga West vergeblich. © Peter Bayer
Aller Einsatz der SG Oberbiel gegen den FC Amedspor Wetzlar um Spielertrainer Ahmet Marankoz (3.v.l.) ist bei der 0:3-Heimpleite in der Fußball-Kreisoberliga West vergeblich. © Peter Bayer

FSV Braunfels „vermöbelt“ Schlusslicht Seelbach/Scheld

Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga West ist der FSV Braunfels dank eines Blitzstarts wieder in der Erfolgsspur. Der SC Münchholzhausen/Dutenhofen lässt gegen Sechshelden aufhorchen +++

Verlinkte Inhalte

KOL West
FSV Braunfels
Heuchelheim II
Ehringsh./Dillh.
TSV Bicken

Wetzlar. Amedspor Wetzlar, Bicken, Büblingshausen: Weitgehend souverän hat die Spitzengruppe der Fußball-Kreisoberliga West ihre Aufgaben am vierten Spieltag erledigt. Vorerst abreißen lassen muss der SSV Sechshelden – weil der SC Münchholzhausen/Dutenhofen stark abliefert.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 024.8.2025, 21:41 Uhr
RedaktionAutor