FSV Braunfels springt mit sieben „Buden" auf Rang eins Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga erwischen die Schlossstädter mit Kantersieg und Tabellenführung einen perfekten Nachmittag. Ganz bitter wird er für den SC Münchholzhausen/Dutenhofen +++

Auch wenn Niklas Assmann (r.) hier schneller am Ball ist als sein Burger Gegenspieler Tim Junker, muss er sich mit seinem TSV Bicken am Ende mit einem Derbyzähler begnügen – und damit den Verlust der Tabellenführung hinnehmen. © Lorenz Pietzsch

Wetzlar. In der Fußball-Kreisoberliga West ist ein torhungriger FSV Braunfels auf Rang eins gestürmt. Lange Gesichter gab es hingegen beim SC Münchholzhausen/Dutenhofen, der in Sechshelden zwischenzeitlich an drei Punkten schnupperte, doch am Ende mit leeren Händen dastand. Auch die SG Ehringshausen/Dillheim fuhr ohne Erfolg aus Beilstein heim, während Amedspor Wetzlar in die Spur kam.