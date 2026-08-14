FSV Braunfels sorgt für die nächste große Überraschung Teaser GL GI/MR: +++ Wer hätte das gedacht? Aufsteiger FSV Braunfels sorgt in der Fußball-Gruppenliga ordentlich für Furore. Das bekam nun auch der SV Bauerbach zu spüren +++ von Redaktion · Heute, 22:17 Uhr · 0 Leser

Hat allen Grund zum Jubeln: Fabian Engelhard und der FSV Braunfels feiern in der Fußball-Gruppenliga nach einem 2:1 gegen den SV Bauerbach den zweiten Sieg in Serie. (Archivbild) © Jenniver Röczey

Braunfels. Aufsteiger FSV Braunfels hat erneut für einen Coup in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg gesorgt. Am Freitagabend setzten sich die Schlossstädter mit 2:1 gegen den hoch gehandelten SV Bauerbach durch. Für den FSV war dies nach dem 1:0-Erfolg gegen den FC Burgsolms bereits der zweite Dreier in Folge – die Marburger kassierten hingegen ihre erste Niederlage.