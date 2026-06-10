 2026-06-09T05:59:15.975Z

Ligabericht

FSV Braunfels: So begründet Sczepan sein Aus als Trainer

Teaser GL GI/MR: +++ Kurz vor Saisonende tritt Fußball-Trainer Frederik Sczepan beim späteren „KOL“-Meister FSV Braunfels zurück. Warum es „einfach nicht mehr ging“ und wer sein Nachfolger wird +++

von Redaktion · Heute, 09:58 Uhr · 0 Leser
Macht mit seinem Trainerteam aus dem FSV Braunfels eine Meistermannschaft, steht beim Triumph in der Fußball-Kreisoberliga am Ende aber nicht mehr selbst an der Seitenlinie: Chefcoach Frederik Sczepan, der sein Amt vor der Partie gegen den SSV Frohnhausen Anfang Mai zur Verfügung stellt hat. © Isabel Althof
Macht mit seinem Trainerteam aus dem FSV Braunfels eine Meistermannschaft, steht beim Triumph in der Fußball-Kreisoberliga am Ende aber nicht mehr selbst an der Seitenlinie: Chefcoach Frederik Sczepan, der sein Amt vor der Partie gegen den SSV Frohnhausen Anfang Mai zur Verfügung stellt hat. © Isabel Althof

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FSV Braunfels
Frederik Sczepan
Frederik Sczepan

Braunfels. Die erste große Sause findet ohne ihn statt. Als der FSV Braunfels seine Meisterschaft in der Fußball-Kreisoberliga West mit einem 6:2 beim SSV Medenbach klarmacht, ist Frederik Sczepan nicht dabei. Keine Jubelbilder mit dem Erfolgstrainer, keine Bierdusche von „seinen“ Jungs.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.