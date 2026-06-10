FSV Braunfels: So begründet Sczepan sein Aus als Trainer Teaser GL GI/MR: +++ Kurz vor Saisonende tritt Fußball-Trainer Frederik Sczepan beim späteren „KOL“-Meister FSV Braunfels zurück. Warum es „einfach nicht mehr ging“ und wer sein Nachfolger wird +++ von Redaktion · Heute, 09:58 Uhr · 0 Leser

Macht mit seinem Trainerteam aus dem FSV Braunfels eine Meistermannschaft, steht beim Triumph in der Fußball-Kreisoberliga am Ende aber nicht mehr selbst an der Seitenlinie: Chefcoach Frederik Sczepan, der sein Amt vor der Partie gegen den SSV Frohnhausen Anfang Mai zur Verfügung stellt hat. © Isabel Althof

Braunfels. Die erste große Sause findet ohne ihn statt. Als der FSV Braunfels seine Meisterschaft in der Fußball-Kreisoberliga West mit einem 6:2 beim SSV Medenbach klarmacht, ist Frederik Sczepan nicht dabei. Keine Jubelbilder mit dem Erfolgstrainer, keine Bierdusche von „seinen“ Jungs.