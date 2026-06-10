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FSV Braunfels: So begründet Sczepan sein Aus als Trainer
Teaser GL GI/MR: +++ Kurz vor Saisonende tritt Fußball-Trainer Frederik Sczepan beim späteren „KOL“-Meister FSV Braunfels zurück. Warum es „einfach nicht mehr ging“ und wer sein Nachfolger wird +++
Braunfels. Die erste große Sause findet ohne ihn statt. Als der FSV Braunfels seine Meisterschaft in der Fußball-Kreisoberliga West mit einem 6:2 beim SSV Medenbach klarmacht, ist Frederik Sczepan nicht dabei. Keine Jubelbilder mit dem Erfolgstrainer, keine Bierdusche von „seinen“ Jungs.