 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

FSV Braunfels krönt sich zum Meister der Kreisoberliga West

Teaser KOL WEST: +++ Die Fußballer aus der Schlossstadt holen sich beim klaren Sieg in Medenbach die nötigen Punkte zum Titel in der KOL. Am Tabellenende lässt derweil der FC Burgsolms II aufhorchen +++

von Redaktion · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
Meisterlicher Jubel: Das Team des FSV Braunfels hat nach dem 6:2 in Sechshelden allen Grund zu Feiern. © Maja Rübsamen
Meisterlicher Jubel: Das Team des FSV Braunfels hat nach dem 6:2 in Sechshelden allen Grund zu Feiern. © Maja Rübsamen

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Wetzlar. Der Deckel ist drauf, der FSV Braunfels feiert die Meisterschaft in der Fußball-Kreisoberliga West und steigt als Erster in die Gruppenliga Gießen/Marburg auf. Der Tabellenführer löste am Sonntagnachmittag seine Auswärtsaufgabe souverän mit 6:2 beim SSV Medenbach und ist bei nur noch einem ausstehenden Spiel und fünf Punkten Vorsprung nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Für die Schlossstädter, die lange Zeit sogar in der Hessenliga zum Inventar gehörten, ist das ein großer Erfolg.

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