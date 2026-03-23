FSV Braunfels hängt die Verfolger weiter ab

Gegen ihn und den FSV Braunfels hat Frank Lamping (l.) mit seinem SSC Burg II nichts zu bestellen: Can Arslan, der in der Fußball-Kreisoberliga West doppelt trifft. © Isabel Althof

Wetzlar/Dillenburg. Vier Spiele, vier Siege: Mit dieser bisher makellosen Restrunden-Bilanz hat der FSV Braunfels seinen Vorsprung an der Spitze der Fußball-Kreisoberliga ausgebaut. Für einen Paukenschlag hat die SG Oberbiel gesorgt, die beim SSV Sechshelden gewann. Immer größer werden die Sorgen beim SSV Allendorf, der zum zweiten Mal in der laufenden Saison keine Mannschaft stellen konnte.