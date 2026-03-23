 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

FSV Braunfels hängt die Verfolger weiter ab

Teaser KOL WEST: +++ Mühelos verteidigen die Schlossstädter in der Fußball-Kreisoberliga beim SSC Burg II ihren Platz an der Sonne. Ein Team kann wegen Spielermangels gar nicht erst antreten +++

von Redaktion · Heute, 12:33 Uhr · 0 Leser
Gegen ihn und den FSV Braunfels hat Frank Lamping (l.) mit seinem SSC Burg II nichts zu bestellen: Can Arslan, der in der Fußball-Kreisoberliga West doppelt trifft. © Isabel Althof
Gegen ihn und den FSV Braunfels hat Frank Lamping (l.) mit seinem SSC Burg II nichts zu bestellen: Can Arslan, der in der Fußball-Kreisoberliga West doppelt trifft. © Isabel Althof

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KOL West

Wetzlar/Dillenburg. Vier Spiele, vier Siege: Mit dieser bisher makellosen Restrunden-Bilanz hat der FSV Braunfels seinen Vorsprung an der Spitze der Fußball-Kreisoberliga ausgebaut. Für einen Paukenschlag hat die SG Oberbiel gesorgt, die beim SSV Sechshelden gewann. Immer größer werden die Sorgen beim SSV Allendorf, der zum zweiten Mal in der laufenden Saison keine Mannschaft stellen konnte.

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