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Ligabericht
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FSV Braunfels hängt die Verfolger weiter ab
Teaser KOL WEST: +++ Mühelos verteidigen die Schlossstädter in der Fußball-Kreisoberliga beim SSC Burg II ihren Platz an der Sonne. Ein Team kann wegen Spielermangels gar nicht erst antreten +++
Wetzlar/Dillenburg. Vier Spiele, vier Siege: Mit dieser bisher makellosen Restrunden-Bilanz hat der FSV Braunfels seinen Vorsprung an der Spitze der Fußball-Kreisoberliga ausgebaut. Für einen Paukenschlag hat die SG Oberbiel gesorgt, die beim SSV Sechshelden gewann. Immer größer werden die Sorgen beim SSV Allendorf, der zum zweiten Mal in der laufenden Saison keine Mannschaft stellen konnte.