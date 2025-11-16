 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Ein enges Spitzenspiel liefern sich Ilker Danisman (l.), Mahir Marankoz (r.) und ihre Kollegen vom FC Amedspor Wetzlar mit Leonardo Troncone und Co. vom FSV Braunfels, der schließlich als 2:1-Sieger und damit neuer Tabellenführer vom Feld geht. © Steffen Bär
FSV Braunfels gewinnt Topduell und überflügelt TSV Bicken

Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga West behalten die Schlossstädter knapp die Oberhand über Amedspor Wetzlar. Derweil gibt es in Beilstein und Oberbiel ordentlich Tore zu sehen +++

Wetzlar/Dillenburg. Führungswechsel in der Fußball-Kreisoberliga West. Weil der FSV Braunfels das Verfolgerduell gegen den FC Amedspor Wetzlar mit 2:1 für sich entschied, blieben die Schlossstädter nicht nur dran Tabellenersten, sondern überflügelten den TSV Bicken, der in Frohnhausen (0:1) unterlag, sondern lösten ihn sogar an der Spitze ab. Tore satt gab es unterdessen beim 7:0-Heimerfolg des Tuspo Beilstein gegen die SG Seelbach/Scheld sowie beim 5:2 der SG Oberbiel auf eigenem Geläuf gegen den SSV Medenbach zu sehen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

