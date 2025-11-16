FSV Braunfels gewinnt Topduell und überflügelt TSV Bicken

Wetzlar/Dillenburg. Führungswechsel in der Fußball-Kreisoberliga West. Weil der FSV Braunfels das Verfolgerduell gegen den FC Amedspor Wetzlar mit 2:1 für sich entschied, blieben die Schlossstädter nicht nur dran Tabellenersten, sondern überflügelten den TSV Bicken, der in Frohnhausen (0:1) unterlag, sondern lösten ihn sogar an der Spitze ab. Tore satt gab es unterdessen beim 7:0-Heimerfolg des Tuspo Beilstein gegen die SG Seelbach/Scheld sowie beim 5:2 der SG Oberbiel auf eigenem Geläuf gegen den SSV Medenbach zu sehen.