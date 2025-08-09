 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligabericht
– Foto: Marcel Eichholz

FSV Braunfels gewinnt irres Spiel gegen RSV Büblingshausen

Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga West liefern sich die Schlossstädter und der Gast aus der Wetzlarer Vorstadt ein torreiches Duell. Der SSV Allendorf verliert gegen Heuchelheim II +++

Braunfels. In der Fußball-Kreisoberliga West standen am Freitagabend zwei Partien auf dem Programm. Der SSV Allendorf verlor zu Hause gegen die TSF Heuchelheim II knapp mit 1:2 (0:1). Im Stadion Schlossblick in Braunfels sahen die Zuschauer derweil ein torreiches Derby, das der gastgebende FSV letztlich mit 4:3 (1:0) gegen den RSV Büblingshausen für sich entschied.

