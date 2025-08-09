Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
– Foto: Marcel Eichholz
FSV Braunfels gewinnt irres Spiel gegen RSV Büblingshausen
Teaser KOL WEST: +++ In der Fußball-Kreisoberliga West liefern sich die Schlossstädter und der Gast aus der Wetzlarer Vorstadt ein torreiches Duell. Der SSV Allendorf verliert gegen Heuchelheim II +++
Braunfels. In der Fußball-Kreisoberliga West standen am Freitagabend zwei Partien auf dem Programm. Der SSV Allendorf verlor zu Hause gegen die TSF Heuchelheim II knapp mit 1:2 (0:1). Im Stadion Schlossblick in Braunfels sahen die Zuschauer derweil ein torreiches Derby, das der gastgebende FSV letztlich mit 4:3 (1:0) gegen den RSV Büblingshausen für sich entschied.