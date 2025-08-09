FSV Braunfels gewinnt irres Spiel gegen RSV Büblingshausen

Braunfels. In der Fußball-Kreisoberliga West standen am Freitagabend zwei Partien auf dem Programm. Der SSV Allendorf verlor zu Hause gegen die TSF Heuchelheim II knapp mit 1:2 (0:1). Im Stadion Schlossblick in Braunfels sahen die Zuschauer derweil ein torreiches Derby, das der gastgebende FSV letztlich mit 4:3 (1:0) gegen den RSV Büblingshausen für sich entschied.