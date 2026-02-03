FSV Blau-Weiß Wriezen: „Am Ende haben wir zu viel hergeschenkt“

– Foto: K.W./Verein

Trainer Matthias Schade äußert sich im FuPa-Teamcheck zur schwierigen Hinrunde des FSV Blau-Weiß Wriezen in der Landesklasse Nord. Zu viele verschenkte Punkte, viele Gegentore und ein Umbruch prägen das Bild – zugleich wächst der Glaube an Teamgeist und Charakter.

Schonungsloses Fazit zur Hinrunde Matthias Schade findet deutliche Worte zur ersten Saisonhälfte. „Am Ende haben wir zu viel hergeschenkt.“ Aus seiner Sicht wäre mehr möglich gewesen: „Man hätte deutlich mehr Punkte holen können und müssen.“ Der Trainer beschreibt auch die mentale Komponente: „Wenn die Leichtigkeit fehlt, wird es schwer in dieser Liga.“ Konkurrenz und Rahmenbedingungen seien anspruchsvoll. „Die anderen Teams alle machen schließlich auch ihre Hausaufgaben und haben tolle Kader und gute Trainer.“

Ursachen für die vielen Gegentore Die Defizite benennt der Trainer offen. „Die anderen Teams haben es teilweise einfach gut gemacht.“ Gleichzeitig sieht er hausgemachte Probleme: „Bei uns haben zum Teil die Zweikämpfe und die Einstellung nicht gestimmt, um dreifach zu punkten.“

Sein Fazit bleibt klar: „Wir sind natürlich nicht zufrieden mit der Hinrunde. Da gibt es nichts schön zu reden.“ Verantwortung sieht er beim eigenen Team: „Am Ende ist man immer selber für seine Leistung verantwortlich.“ In entscheidenden Situationen habe es gefehlt: „Wir waren in wichtigen Momenten nicht kalt vor dem Tor und hinten nicht klar genug in den Zweikämpfen.“ Dennoch betont Schade die Einordnung: „Wir wissen dennoch die Situation zu bewerten und sind im ständigen Austausch mit Mannschaft und Vereinsführung.“

Spiele, die Hoffnung machen

Trotz der Tabellenlage gab es positive Signale. „Ich glaube, die Spiele gegen Strausberg, Birkenwerder, Gartz, aber auch Spiele wie gegen Templin haben gezeigt, wozu die Jungs in der Lage sind.“ Diese Auftritte nähren den Optimismus: „Das gibt natürlich Hoffnung.“ Schade ordnet ein: „Wir haben viele Spiele gemacht, die wir nicht verlieren dürfen.“ Der Umbruch bleibt ein Thema: „Dennoch sind wir seit letztem Sommer im Umbruch, der sich auch über den nächsten Sommer erstrecken wird.“

Besonders wichtig ist ihm die Reaktion der Mannschaft: „Mir macht Hoffnung, dass gerade nach dem Bekanntwerden, dass uns Spieler verlassen werden, die Jungs deutlich eine Schippe draufgelegt haben und noch dichter zusammengewachsen sind.“ Seine Überzeugung: „Ich sehe ein Team, das jedes Team schlagen kann, wenn die Einstellung stimmt.“ Gleichzeitig mahnt er: „Du kannst aber eben auch gegen jedes Team Federn lassen, wenn du auch nur ein paar Prozent weniger investierst.“

Entwicklung im Verlauf der Hinrunde

Die Weiterentwicklung zeigt sich aus Schades Sicht vor allem im Zusammenhalt. Das Team habe nach schwierigen Phasen „deutlich enger zusammengewachsen“ und reagiere auf Herausforderungen mit mehr Einsatz.

Größter Handlungsbedarf vor der Rückrunde

Der Fokus liegt klar auf der Arbeit gegen den Ball. „Der größte Handlungsbedarf ist sicherlich die Komplexität der Defensive.“ Gleichzeitig benennt er die praktischen Hürden: „Aber eben auch dieses zu trainieren – dafür muss das Team eben zusammen sein.“ Das sei „oft schwierig durch Arbeit“, dennoch bleibt der Anspruch: „Wir werden natürlich versuchen, das bestmögliche rauszuholen.“

Trainingsauftakt und Vorbereitung

Die Vorbereitung läuft. „Wir sind seit 20. Januar wieder im Training.“ Dabei gibt es Einschränkungen: „Es werden immer mal wieder der eine oder andere fehlen – ist ja eben auch Urlaubszeit – das gehört dazu.“

Kaderbewegungen im Umbruch

Zur Kaderplanung sagt Schade klar, dass Veränderungen anstehen. Es sei „bekannt geworden, dass uns Spieler verlassen werden“. Der Umbruch werde „sich auch über den nächsten Sommer erstrecken“.

Klares Ziel: Klassenerhalt

Die Zielsetzung ist eindeutig. „Das sportliche Ziel ist ja klar gesteckt – der Klassenerhalt.“ Mehr brauche man nicht zu diskutieren: „Über mehr müssen wir uns nicht unterhalten.“ Schade sieht darin sogar einen Reiz: „Und wie ich finde kann das auch eine reizvolle Aufgabe sein.“ Gerade dann zeige sich der Kern: „Denn in solchen Momenten zeigt sich der Charakter einer Mannschaft und wer diese Mannschaft unterstützt.“

Schlüssel zum Klassenerhalt

Der Trainer formuliert den Weg präzise. „Der entscheidende Schlüssel ist der Teamgedanke – nichts läuft im Fußball ohne seine Mitspieler.“ Dazu komme die Haltung: „Bereit sein, gallig zu verteidigen und alles einzuwerfen.“ Zudem gehe es auch um Emotionen: „Am Ende geht es doch immer um Spaß – den hat man meistens, wenn man erfolgreich ist.“ Sein pragmatisches Fazit: „Und erfolgreich ist man meistens, wenn man nicht verliert – das werden wir versuchen.“

Tabellenlage der Landesklasse Nord

Der FSV Blau-Weiß Wriezen steht nach 15 Spielen mit vier Siegen, drei Unentschieden und acht Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 32:40 auf Platz 13 der Landesklasse Nord. Der Klassenerhalt ist das klare Ziel.