FSV Bietigheim-Bissingen: "Was wir auf jeden Fall wollen und müssen"

Am Freitagabend empfängt der FSV 08 Bietigheim-Bissingen den 1. CfR Pforzheim. Nach der Niederlage in Neckarsulm will die Mannschaft von Haris Krak vor heimischem Publikum zurückschlagen und gegen ein Spitzenteam der Oberliga Baden-Württemberg wichtige Punkte sammeln.

Das letzte Wochenende brachte Ernüchterung. Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen unterlag bei Türkspor Neckarsulm mit 1:3. Besonders die erste Halbzeit verlief alles andere als optimal. Cristian Gilés Sanchez brachte den Gastgeber bereits in der 14. und 18. Minute mit einem Doppelschlag in Führung. Der FSV fand in dieser Phase keine Stabilität, zu viele Fehler im Spielaufbau führten zu gefährlichen Situationen.

Auch nach der Pause kämpften die Bissinger unermüdlich, doch in der 77. Minute sorgte Cristian Gilés Sanchez mit seinem dritten Treffer für die Entscheidung. Zwar gelang Max Stumm kurz darauf der Anschlusstreffer zum 1:3, doch mehr war an diesem Tag nicht drin. Damit blieb der FSV bei zehn Punkten stehen und steckt im Tabellenkeller fest.

Analyse des Trainers

Trainer Haris Krak nahm die Niederlage schonungslos unter die Lupe und blickt nun auf die Partie am Freitag. „Wir haben ein schweres Heimspiel vor uns. Die Pforzheimer spielen eine sehr gute Saison bisher und sind spielerisch sehr stark. Wir müssen unsere maximale Leistung abrufen und defensiv wenig Fehler machen. Dann ist es möglich zu Hause zu punkten, was wir auf jeden Fall wollen und müssen.“ Der Trainer fordert von seiner Mannschaft ein konzentriertes Auftreten und Mut, um dem Favoriten Paroli zu bieten.

Die Ausgangslage in der Tabelle

Die Tabelle zeigt die Schwere der Aufgabe. Der VfR Aalen führt mit 27 Punkten, dicht gefolgt vom VfR Mannheim mit 25 Zählern. Der 1. CfR Pforzheim steht nach elf Spielen mit 19 Punkten auf Platz vier und hat damit klaren Kontakt zur Spitze. Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen liegt mit zehn Punkten aus elf Spielen auf Rang 14. Ein Erfolg gegen Pforzheim könnte nicht nur wichtige Zähler, sondern auch Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben bringen.

Die Stärke des Gegners

Der 1. CfR Pforzheim überzeugt in dieser Saison vor allem mit spielerischer Qualität. 24 Tore in elf Spielen sind ein klares Zeichen für die Offensivstärke der Mannschaft. Gleichzeitig haben die Gäste nur 14 Gegentore kassiert und zeigen damit eine stabile Defensive. Für den FSV bedeutet das: jeder Fehler könnte sofort bestraft werden. Genau deshalb betont Haris Krak, dass es entscheidend sein wird, defensiv kompakt zu stehen und dennoch mutig nach vorne zu spielen.

Lehren aus den letzten Heimspielen

Zu Hause hat der FSV 08 Bietigheim-Bissingen bereits gezeigt, dass er mit Leidenschaft und Energie Spiele für sich entscheiden kann. Der 6:1-Erfolg gegen den FC 08 Villingen war ein Beweis dafür, welches Potenzial in der Mannschaft steckt, wenn alles zusammenpasst. An diese Leistung will die Krak-Elf anknüpfen, um auch gegen ein Topteam bestehen zu können.

Motivation und Zielsetzung

Das Team weiß um die Bedeutung der Begegnung. Nach elf Spieltagen ist jeder Punkt entscheidend, um sich von den Abstiegsplätzen zu lösen. Das Ziel ist also klar – der FSV will dem Favoriten die Stirn bieten und mindestens einen Zähler in Bissingen behalten.