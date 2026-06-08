FSV Bernau II zündet 8:0-Torturbo, Tauche/Ahrensdorf mit 10:0-Wahnsinn

In der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim und in der Ostbrandenburgliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
FSV Bernau II – FSV Fortuna Britz 90 8:0
Vor 44 Zuschauern feierte der FSV Bernau II einen Kantersieg. Joris Günther brachte sein Team in der 10. Minute in Führung und erhöhte bereits neun Minuten später auf 3:0. Dazwischen traf Laurence Lattner in der 18. Minute zum 2:0. Stefan Schulz legte mit Treffern in der 20. und 43. Minute nach und sorgte schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Laurence Lattner (66.), Janco Hanusch (75.) und Lennart Steckel (87.) zum deutlichen 8:0-Endstand.
SpG Lichterfelde/Finow – SG Einheit Zepernick 1925 II 6:0
Vor 48 Zuschauern dominierte die SpG Lichterfelde/Finow die Partie von Beginn an. Sigmar Richter erzielte bereits in der 5. Minute das 1:0, Florian Naumann erhöhte in der 10. Minute. Hannes Gerfried Badow traf in der 27. und 43. Minute doppelt, während Tammes Ole Wolter in der 30. Minute und per Foulelfmeter in der 51. Minute erfolgreich war. Die Gastgeber hätten noch höher gewinnen können, doch Martin Fuhrmann scheiterte in der 85. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Hendrik Peter Zimmer.
SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 – Oranienburger FC Eintracht 1901 II 2:2
Lange sah es vor 86 Zuschauern nach einem Heimsieg aus. Nick Matzat brachte Leegebruch in der 56. Minute per Foulelfmeter in Führung, Pascal Kischkewitz erhöhte acht Minuten später auf 2:0. Bereits in der 54. Minute hatte der Oranienburger FC II nach einer Gelb-Roten Karte gegen Paul Berger einen Rückschlag hinnehmen müssen. Dennoch kämpften sich die Gäste zurück: Tim Meyer verkürzte in der 68. Minute und Omar Ali Dieb rettete seinem Team mit dem Treffer in der 90. Minute noch einen Punkt.
FC Falkenthaler Füchse 1994 – SV Grün-Weiß Bergfelde 1:3
Der SV Grün-Weiß Bergfelde legte den Grundstein zum Auswärtssieg bereits in der ersten Halbzeit. Florian Galster traf in der 27. Minute zum 1:0, Fabian Mechelke erhöhte in der 32. Minute. Nach der Pause sorgte Philip Opitz in der 56. Minute per Foulelfmeter für das 3:0. Die Falkenthaler Füchse kamen durch Bjarne Lindner in der 60. Minute zwar noch zum Ehrentreffer, mehr als Ergebniskosmetik war dies jedoch nicht.
FC Kremmen 1920 – Löwenberger SV 1:2
Vor 100 Zuschauern sah der FC Kremmen lange wie der Sieger aus. Lukas Kraeft brachte die Gastgeber in der 48. Minute in Führung. Der Löwenberger SV antwortete jedoch durch David Glaub in der 56. Minute. Als vieles auf ein Remis hindeutete, schlug Tim Maasch in der Nachspielzeit zu und erzielte in der 90.+2 Minute den umjubelten Siegtreffer für die Gäste.
FSV Basdorf – TSG Fortuna 21 Grüneberg 3:0
Vor 68 Zuschauern erwischte der FSV Basdorf einen Traumstart. Sylvester Sarpong traf bereits in der 3. Minute zur Führung. Lange blieb es beim knappen Vorsprung, ehe Sarpong in der 60. Minute seinen zweiten Treffer nachlegte. Den Schlusspunkt setzte Mamoudou Camara in der 68. Minute per Foulelfmeter zum 3:0-Erfolg.
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III – SV Eintracht Bötzow 5:4
Vor 67 Zuschauern entwickelte sich ein spektakuläres Spiel mit einer furiosen Wendung. Kilian Kornatz (3.), Richard Witte (5.) und Dennis Klein (17.) brachten Ahrensfelde früh mit 3:0 in Führung. Danach starteten die Gäste eine beeindruckende Aufholjagd. Peer Werner verkürzte in der 56. Minute, Jannik Morten traf in der 57. und 69. Minute, dazwischen gelang René Vogel in der 63. Minute der Ausgleich zum 3:3. Plötzlich führte Bötzow mit 4:3. Hasan Resho drehte die Partie jedoch erneut und sorgte mit seinen Treffern in der 76. und 79. Minute für den 5:4-Heimsieg. Nach dem Schlusspfiff sah Denis Brabetz in der 95. Minute noch die Rote Karte.
SG Grün-Weiß Bärenklau – SV Glienicke/Nordbahn 3:1
Vor 63 Zuschauern setzte sich die SG Grün-Weiß Bärenklau durch. Mikel Pietzofski erzielte in der 23. Minute das 1:0. Nach der Pause bauten Joseph Irmisch in der 53. Minute und Deion Patrick Nassar in der 70. Minute die Führung auf 3:0 aus. Leon Pannewitz verkürzte in der 84. Minute für die Gäste. Kurz darauf musste der SV Glienicke/Nordbahn die Partie nach der Roten Karte gegen Naveed Qayoumi in der 86. Minute in Unterzahl beenden.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++
SV 1919 Woltersdorf – SpG Hennickendorf/Rehfelde 5:0
Der SV 1919 Woltersdorf stellte die Weichen früh auf Sieg. Bereits in der 2. Minute brachte Ben Ole Prüfer die Gastgeber in Führung. Nach einer längeren torlosen Phase erhöhten Lorenz Dreher in der 37. Minute und John Ebert in der 40. Minute noch vor der Pause auf 3:0. Im zweiten Durchgang sorgten Lasse Ahrend in der 67. Minute und erneut Lorenz Dreher in der 76. Minute für den deutlichen 5:0-Endstand.
FC Strausberg II – SV Rot-Weiß Reitwein 2:1
Vor 46 Zuschauern sicherte sich der FC Strausberg II einen knappen Heimsieg. Titas Lekaunikas brachte seine Mannschaft in der 27. Minute in Führung und legte in der 78. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 2:0 nach. Die Gäste gaben sich nicht auf und verkürzten durch Paul Leue in der 84. Minute, konnten die Niederlage jedoch nicht mehr verhindern.
SpG Tauche/Ahrensdorf – SG Hangelsberg 47 10:0
Vor 85 Zuschauern feierte die SpG Tauche/Ahrensdorf ein wahres Schützenfest. Fabian Laske eröffnete den Torreigen in der 9. Minute, Richard Breiert erhöhte in der 26. Minute auf 2:0. Nach der Pause brachen bei den Gästen alle Dämme. Fabian Laske traf in der 60., 63., 73. und 75. Minute und schnürte insgesamt einen Fünferpack. Matti Bienwald war in der 64. und 79. Minute erfolgreich, Finlay David Pesch traf in der 71. und 86. Minute doppelt. Am Ende stand ein überdeutlicher 10:0-Erfolg.
BSG Pneumant Fürstenwalde – MTV 1860 Altlandsberg 8:2
Vor 35 Zuschauern dominierte die BSG Pneumant Fürstenwalde die Begegnung von Beginn an. Chris Thieme traf in der 8. und 11. Minute, Marten Eppert erhöhte in der 13. Minute auf 3:0. Tommy Schäfer stellte mit Treffern in der 20. und 31. Minute auf 5:0. Tobias Dwornik verkürzte in der 38. Minute für die Gäste. Noch vor der Pause sorgte Marten Eppert mit Treffern in der 45. Minute und erneut in der 45. Minute für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel traf Kevin Borowski in der 54. Minute zum 2:7 aus Sicht der Gäste, ehe Maxim Eppert in der 86. Minute den Schlusspunkt zum 8:2 setzte.
Storkower SC – FC Neuenhagen 1913 5:2
Vor 189 Zuschauern geriet der Storkower SC zunächst in Rückstand, als Mattes Rottstock in der 8. Minute für den FC Neuenhagen traf. Nico Schorisch glich in der 15. Minute aus, ehe Riccardo Pathe mit Treffern in der 19., 25. und 45. Minute einen Hattrick vor der Pause schnürte. Tobias Lorenz verkürzte in der 55. Minute noch einmal für die Gäste, doch Riccardo Pathe setzte in der 89. Minute mit seinem vierten Treffer den Schlusspunkt zum 5:2-Heimsieg.
FC Union Frankfurt – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II 4:2
Vor 57 Zuschauern entwickelte sich eine unterhaltsame Partie. Youssouf Saleh Moussa brachte den FC Union Frankfurt in der 44. Minute in Führung. Ronny Schmidtke glich in der 45. Minute aus, doch praktisch im Gegenzug stellte Steve Otto ebenfalls in der 45. Minute die Führung wieder her. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Mattes Zilm in der 49. Minute auf 3:1. Lukas Sontowski verkürzte in der 58. Minute per Foulelfmeter, ehe Mattes Zilm mit seinem zweiten Treffer in der 69. Minute den 4:2-Endstand herstellte.
VfB Steinhöfel – SG 47 Bruchmühle 3:2
Vor 50 Zuschauern lag der VfB Steinhöfel lange komfortabel in Front. Kelvin Jentsch traf in der 30. Minute zum 1:0, Eric Strehl erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) auf 2:0. Lucas Oegel sorgte in der 72. Minute für das 3:0. Die Gäste kamen jedoch noch einmal zurück. Devrig Hemberger verkürzte in der 81. Minute per Handelfmeter, und Tom Stemmer stellte in der 83. Minute den Anschluss her. Für mehr reichte es jedoch nicht mehr.
SG Müncheberg – FV Erkner 1920 II 3:0
Die SG Müncheberg setzte sich mit 3:0 gegen den FV Erkner II durch. Emil Anthes brachte die Gastgeber in der 36. Minute in Führung. In der Schlussphase wurde es kurios: Nico Helm scheiterte in der 86. Minute zunächst mit einem Handelfmeter an Torwart Maximilian Behrendt, traf aber wenig später dennoch zum 2:0. Fabian Hirsch machte in der 90. Minute mit dem Treffer zum 3:0 alles klar.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.
Hier geht es zu den Bildergalerien.
+++
+++