FSV Bernau II zündet 8:0-Torturbo, Tauche/Ahrensdorf mit 10:0-Wahnsinn

Ostbrandenburgliga

SV 1919 Woltersdorf – SpG Hennickendorf/Rehfelde 5:0

Der SV 1919 Woltersdorf stellte die Weichen früh auf Sieg. Bereits in der 2. Minute brachte Ben Ole Prüfer die Gastgeber in Führung. Nach einer längeren torlosen Phase erhöhten Lorenz Dreher in der 37. Minute und John Ebert in der 40. Minute noch vor der Pause auf 3:0. Im zweiten Durchgang sorgten Lasse Ahrend in der 67. Minute und erneut Lorenz Dreher in der 76. Minute für den deutlichen 5:0-Endstand.

FC Strausberg II – SV Rot-Weiß Reitwein 2:1

Vor 46 Zuschauern sicherte sich der FC Strausberg II einen knappen Heimsieg. Titas Lekaunikas brachte seine Mannschaft in der 27. Minute in Führung und legte in der 78. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 2:0 nach. Die Gäste gaben sich nicht auf und verkürzten durch Paul Leue in der 84. Minute, konnten die Niederlage jedoch nicht mehr verhindern.

SpG Tauche/Ahrensdorf – SG Hangelsberg 47 10:0

Vor 85 Zuschauern feierte die SpG Tauche/Ahrensdorf ein wahres Schützenfest. Fabian Laske eröffnete den Torreigen in der 9. Minute, Richard Breiert erhöhte in der 26. Minute auf 2:0. Nach der Pause brachen bei den Gästen alle Dämme. Fabian Laske traf in der 60., 63., 73. und 75. Minute und schnürte insgesamt einen Fünferpack. Matti Bienwald war in der 64. und 79. Minute erfolgreich, Finlay David Pesch traf in der 71. und 86. Minute doppelt. Am Ende stand ein überdeutlicher 10:0-Erfolg.

BSG Pneumant Fürstenwalde – MTV 1860 Altlandsberg 8:2

Vor 35 Zuschauern dominierte die BSG Pneumant Fürstenwalde die Begegnung von Beginn an. Chris Thieme traf in der 8. und 11. Minute, Marten Eppert erhöhte in der 13. Minute auf 3:0. Tommy Schäfer stellte mit Treffern in der 20. und 31. Minute auf 5:0. Tobias Dwornik verkürzte in der 38. Minute für die Gäste. Noch vor der Pause sorgte Marten Eppert mit Treffern in der 45. Minute und erneut in der 45. Minute für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel traf Kevin Borowski in der 54. Minute zum 2:7 aus Sicht der Gäste, ehe Maxim Eppert in der 86. Minute den Schlusspunkt zum 8:2 setzte.

Storkower SC – FC Neuenhagen 1913 5:2

Vor 189 Zuschauern geriet der Storkower SC zunächst in Rückstand, als Mattes Rottstock in der 8. Minute für den FC Neuenhagen traf. Nico Schorisch glich in der 15. Minute aus, ehe Riccardo Pathe mit Treffern in der 19., 25. und 45. Minute einen Hattrick vor der Pause schnürte. Tobias Lorenz verkürzte in der 55. Minute noch einmal für die Gäste, doch Riccardo Pathe setzte in der 89. Minute mit seinem vierten Treffer den Schlusspunkt zum 5:2-Heimsieg.

FC Union Frankfurt – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II 4:2

Vor 57 Zuschauern entwickelte sich eine unterhaltsame Partie. Youssouf Saleh Moussa brachte den FC Union Frankfurt in der 44. Minute in Führung. Ronny Schmidtke glich in der 45. Minute aus, doch praktisch im Gegenzug stellte Steve Otto ebenfalls in der 45. Minute die Führung wieder her. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Mattes Zilm in der 49. Minute auf 3:1. Lukas Sontowski verkürzte in der 58. Minute per Foulelfmeter, ehe Mattes Zilm mit seinem zweiten Treffer in der 69. Minute den 4:2-Endstand herstellte.

VfB Steinhöfel – SG 47 Bruchmühle 3:2

Vor 50 Zuschauern lag der VfB Steinhöfel lange komfortabel in Front. Kelvin Jentsch traf in der 30. Minute zum 1:0, Eric Strehl erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) auf 2:0. Lucas Oegel sorgte in der 72. Minute für das 3:0. Die Gäste kamen jedoch noch einmal zurück. Devrig Hemberger verkürzte in der 81. Minute per Handelfmeter, und Tom Stemmer stellte in der 83. Minute den Anschluss her. Für mehr reichte es jedoch nicht mehr.

SG Müncheberg – FV Erkner 1920 II 3:0

Die SG Müncheberg setzte sich mit 3:0 gegen den FV Erkner II durch. Emil Anthes brachte die Gastgeber in der 36. Minute in Führung. In der Schlussphase wurde es kurios: Nico Helm scheiterte in der 86. Minute zunächst mit einem Handelfmeter an Torwart Maximilian Behrendt, traf aber wenig später dennoch zum 2:0. Fabian Hirsch machte in der 90. Minute mit dem Treffer zum 3:0 alles klar.

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