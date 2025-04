FSV Basdorf dreht auswärts auf, 1. FC Frankfurt II gewinnt Topduell

FC 98 Hennigsdorf II – FC Kremmen 1920 2:4

Drei Treffer von Lukas Kraeft machten den Unterschied in einer torreichen Partie. In der 34. Minute brachte Kraeft Kremmen in Führung, Patrick Breyer legte in der 57. Minute nach. Julian Schmidt verkürzte per Strafstoß (64.), doch erneut Kraeft stellte in der 84. Minute den alten Abstand her. David Cardue brachte die Hausherren in der Nachspielzeit noch einmal ran (90.+7), doch mit seinem dritten Treffer sorgte Lukas Kraeft (90.+8) direkt für den Endstand.

FSV Bernau II – SG Union 1919 Klosterfelde II 0:0

Ein echtes Spitzenspiel, das torlos blieb. Beide Teams lieferten sich einen intensiven Schlagabtausch, doch weder Bernau noch der Tabellenführer aus Klosterfelde konnten die gut organisierten Abwehrreihen überwinden.

Löwenberger SV – SV Glienicke/Nordbahn 1:1

Umutcan Kerem Karaca brachte die Gäste früh in Führung (6.). In der 50. Minute sorgte Niklas Engel per Strafstoß für den verdienten Ausgleich. Danach blieb es offen, doch keiner Mannschaft gelang der Lucky Punch.

FC Falkenthaler Füchse 1994 – SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 0:0

Trotz guter Kulisse mit 118 Zuschauern fehlten die Tore. Beide Teams zeigten viel Engagement, doch im letzten Drittel blieb es zu harmlos – es blieb beim Unentschieden.

SV Grün-Weiß Bergfelde – SpG Lichterfelde/Finow 2:2

Bergfelde führte zur Pause durch einen Doppelpack von Tim Michel-Tiedtke (20., 45.) mit 2:0, doch die Gäste kamen stark zurück. Tammes Ole Wolter traf in der 61. Minute, Eric Krause verwandelte in der Nachspielzeit (90.) einen Strafstoß zum späten Ausgleich.

FSV Fortuna Britz 90 – SG Einheit Zepernick 1925 II 3:0

Ein starker Auftritt von Elias Jürgens, der mit einem Doppelpack (35., 71.) glänzte. Lukas Wehrmann hatte bereits in der 13. Minute zur Führung getroffen. Für Zepernick wurde es spätestens nach der Roten Karte gegen Toni Winnewisser (68.) endgültig ein gebrauchter Tag.

SG Grün-Weiß Bärenklau – SV Eintracht Bötzow 2:0

Die Gastgeber zeigten in der zweiten Halbzeit die bessere Spielanlage. Niclas Winkler brachte Bärenklau in der 58. Minute in Führung, Steven Henry Wolff erhöhte nur drei Minuten später (61.) zum 2:0-Endstand.

SV Rüdnitz Lobetal 97 – FSV Basdorf 0:4

Ein Dreierpack von Mamoudou Camara (45., 77., 83.) und ein früher Treffer von Dustin Michael Thobis (7.) bescherten Basdorf einen klaren Auswärtssieg. Rüdnitz hatte dem Offensivwirbel nichts entgegenzusetzen.