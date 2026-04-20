FSV Babelsberg 74 zieht davon: Nauen patzt im packenden Titelrennen

– Foto: FussballimFKHavelland

In der Landesklasse West stand am vergangenen Wochenende der 22. Spieltag im Fokus der sportlichen Aufmerksamkeit. Die Ergebnisse dieses Spieltags sorgten für eine deutliche Zuspitzung an der Tabellenspitze, während im Tabellenkeller die Abstände im Kampf um den Klassenerhalt weiterhin gering bleiben. Der FSV Babelsberg 74 konnte seine Führung ausbauen, da die direkte Konkurrenz aus Nauen strauchelte und Brieselang seine Hausaufgaben souverän erledigte.

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Vor 202 Zuschauern in Falkensee musste der Tabellenzweite aus Nauen einen Dämpfer im Aufstiegsrennen hinnehmen. Den Torreigen eröffnete Christopher Fuchs mit dem 0:1 in der 4. Minute, gefolgt von Tristan Woitina, der in der 38. Minute auf 0:2 erhöhte. Nach der Pause kam Falkensee zurück: Nico Krüger erzielte in der 51. Minute das 1:2, und Francisco Schulze glich in der 63. Minute zum 2:2 aus. Lukas Bannies drehte die Partie in der 86. Minute mit dem 3:2 zugunsten der Hausherren, bevor Martin Berndt in der dritten Minute der Nachspielzeit (90'+3) den 3:3-Endstand für Nauen markierte.

In Wittenberge sahen 108 Zuschauer einen Heimsieg gegen das Tabellenschlusslicht. Frederik Töpfer brachte die Gastgeber in der 21. Minute mit 1:0 in Führung, Sebastian Metschulat erhöhte bereits in der 24. Minute auf 2:0. Den Anschlusstreffer zum 2:1 für Premnitz erzielte Noah Lange in der 54. Minute, doch Christoph Poorten stellte in der 64. Minute mit dem 3:1 den Endstand her.

Die 67 Zuschauer in Brandenburg sahen eine Partie, die bereits in der ersten Halbzeit ihre entscheidenden Momente fand. Lucas Witschel erzielte in der 20. Minute das 1:0 für die Borussia, nur zwei Minuten später erhöhte Gino Koschate in der 22. Minute auf 2:0. Der Treffer zum 2:1-Endstand durch Robin Keiling in der 40. Minute reichte Saarmund nicht mehr für einen Punktgewinn.

Vor 65 Zuschauern sicherte sich Golm drei Auswärtspunkte. Oliver Tobias war der entscheidende Akteur des Nachmittags: Er traf in der 8. Minute zur frühen 0:1-Führung und besiegelte in der 54. Minute mit dem 0:2 den Auswärtserfolg der Grün-Weißen.

Brieselang untermauerte vor 95 Zuschauern seine Aufstiegsambitionen. Justus Stahr eröffnete in der 11. Minute mit dem 1:0. Nach einer längeren Phase ohne weitere Tore erhöhte Jonas Buchholz in der 72. Minute auf 2:0. In der Schlussphase schraubte Justin Stahr das Ergebnis mit einem Doppelschlag in der 78. Minute (3:0) und 81. Minute (4:0) in die Höhe.

75 Zuschauer wurden Zeugen einer Aufholjagd der Schenkenberger. Die Gäste aus Wittstock gingen zunächst durch Issa Kamara in der 50. Minute mit 0:1 in Führung. Pascal Karaterzi gelang in der 68. Minute der Ausgleich zum 1:1, bevor Ramon Kornemann in der 80. Minute den Siegtreffer zum 2:1 für Empor erzielte.

In einer wechselhaften Partie vor 45 Zuschauern behielt Michendorf die Oberhand. Florian Plog brachte Perleberg in der 9. Minute mit 0:1 in Front, Yü Guo Zhang glich in der 20. Minute zum 1:1 aus. Carlos Neubert erzielte in der 40. Minute das 2:1, doch Thomas Brackrock antwortete fast postwendend mit dem 2:2 in der 42. Minute. Den entscheidenden Treffer zum 3:2-Sieg markierte Fabian Wetterling in der 68. Minute.