FSV Babelsberg 74 übernimmt - Titelentscheidung am letzten Spieltag Landesklasse West: Sieg in Nauen und Brieselngs Remis in Falkensee - vor dem Finale liegt Babelsberg 74 zwei Punkte vorn von LS · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

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Der 29. Spieltag der Landesklasse West hat sich die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag deutlich verändert: Der FSV Babelsberg 74 gewann das direkte Duell beim VfL Nauen mit 3:1 und übernahm mit nun 61 Punkten die alleinige Tabellenführung. Gleichzeitig kam der SV Grün-Weiß Brieselang beim SV Blau-Gelb Falkensee nicht über ein 1:1 hinaus und bleibt bei 59 Punkten auf Rang zwei. Babelsberg 74 führt damit zwei Punkte vor Brieselang - und hat die Meisterschaft in der eigenen Hand: Ein Sieg oder Unentschieden am letzten Spieltag genügt. Nur wenn Babelsberg 74 verliert und Brieselang gleichzeitig gewinnt, würde Brieselang noch vorbeiziehen. Der Meister der Landesklasse West 2025/2026 wird am letzten Spieltag gekürt.

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Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! --- Fr., 05.06.2026, 18:30 Uhr FC Borussia Brandenburg Borussia Bra Pankower SV Rot-Weiß 1921 Pankower SV 2 4 Abpfiff Vor 104 Zuschauern entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch, bei dem die Gäste den besseren Start erwischten. Bereits in der 6. Minute geriet der FC Borussia Brandenburg durch ein Eigentor von Nico Fourmont mit 0:1 in Rückstand. Die Gastgeber zeigten sich jedoch unbeeindruckt und kamen in der 37. Minute durch das Tor von Lucas Witschel zum 1:1-Ausgleich. Kurz vor dem Pausenpfiff ging der Pankower SV Rot-Weiß 1921 jedoch erneut in Führung, als Tristan Gerloff in der 45. Minute das 1:2 erzielte.