FSV Babelsberg 74 übernimmt - Titelentscheidung am letzten Spieltag

Der 29. Spieltag der Landesklasse West hat sich die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag deutlich verändert: Der FSV Babelsberg 74 gewann das direkte Duell beim VfL Nauen mit 3:1 und übernahm mit nun 61 Punkten die alleinige Tabellenführung. Gleichzeitig kam der SV Grün-Weiß Brieselang beim SV Blau-Gelb Falkensee nicht über ein 1:1 hinaus und bleibt bei 59 Punkten auf Rang zwei. Babelsberg 74 führt damit zwei Punkte vor Brieselang - und hat die Meisterschaft in der eigenen Hand: Ein Sieg oder Unentschieden am letzten Spieltag genügt. Nur wenn Babelsberg 74 verliert und Brieselang gleichzeitig gewinnt, würde Brieselang noch vorbeiziehen. Der Meister der Landesklasse West 2025/2026 wird am letzten Spieltag gekürt.
Vor 104 Zuschauern entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch, bei dem die Gäste den besseren Start erwischten. Bereits in der 6. Minute geriet der FC Borussia Brandenburg durch ein Eigentor von Nico Fourmont mit 0:1 in Rückstand. Die Gastgeber zeigten sich jedoch unbeeindruckt und kamen in der 37. Minute durch das Tor von Lucas Witschel zum 1:1-Ausgleich. Kurz vor dem Pausenpfiff ging der Pankower SV Rot-Weiß 1921 jedoch erneut in Führung, als Tristan Gerloff in der 45. Minute das 1:2 erzielte.
Direkt nach dem Seitenwechsel legten die Pankower nach: Wiederum war es Tristan Gerloff, der in der 47. Minute auf 1:3 erhöhte. Brandenburg bewies in der Folge große Moral und verkürzte in der 54. Minute durch den Treffer von Dominik Bittner auf 2:3. In der packenden Schlussphase machte schließlich Tony Gnad in der 88. Minute mit dem Tor zum 2:4-Endstand den Auswärtssieg für die Gäste perfekt.
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Der SV Grün-Weiß Brieselang kam beim SV Blau-Gelb Falkensee nicht über ein 1:1 hinaus - ein Ergebnis, das die Ausgangslage im Titelrennen spürbar verschlechtert. Mirco Viehbak brachte Falkensee in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, in der 45.+1. Minute, in Führung. Justin Stahr glich für Brieselang in der 45.+3. Minute aus. Beim Remis blieb es bis zum Abpfiff. Brieselang verbleibt mit 59 Punkten auf Rang zwei - zwei Punkte hinter Babelsberg 74. Am letzten Spieltag muss Brieselang gewinnen und auf eine Niederlage der Babelsberger hoffen.
FSV Veritas Wittenberge/Breese gewann das Heimspiel gegen die SG Michendorf klar mit 2:0. Lange blieb die Partie torlos, ehe Frederik Töpfer in der 82. Minute die Führung erzielte. Christoph Poorten legte in der 90. Minute den 2:0-Endstand nach. Michendorf blieb ohne Torerfolg. Veritas verbessert sich auf 45 Punkte und Rang sieben, Michendorf verbleibt mit 31 Punkten auf Rang elf.
Das Topspiel des Spieltags entschied der FSV Babelsberg 74 klar für sich. Moritz Göring traf kurz vor dem Pausenpfiff gleich zweimal: zunächst in der 45.+1. Minute zur Führung, dann in der 45.+2. Minute zum 2:0 - ein Doppelschlag in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Nick Halt verkürzte in der 84. Minute für Nauen auf 1:2. Malte Bräsicke stellte in der 90.+7. Minute den 3:1-Endstand für Babelsberg 74 sicher. Mit diesem Sieg übernimmt Babelsberg 74 mit 61 Punkten die alleinige Tabellenführung. Nauen verbleibt mit 57 Punkten auf Rang drei — die eigene Meisterchance ist damit erloschen.
Der SV Empor Schenkenberg 1928 gewann das Auswärtsspiel beim Pritzwalker FHV 03 mit 3:2. Josef Ullmann brachte Pritzwalk in der 23. Minute in Führung. Rico Schilling glich in der 30. Minute für Schenkenberg aus, Connor Lehmann traf in der 42. Minute zur 2:1-Führung für die Gäste. Hannes Dura stellte in der 69. Minute auf 2:2, ehe Rico Schilling in der 75. Minute mit seinem zweiten Treffer des Spiels den 3:2-Endstand für Schenkenberg herstellte. Schenkenberg klettert auf 48 Punkte und Rang fünf, Pritzwalk verbleibt mit 32 Punkten auf Rang zehn.
Die SG Grün-Weiß Golm und der SV Babelsberg 03 trennten sich 2:2. Moritz Walter brachte Babelsberg 03 in der 48. Minute in Führung. Aaron Benedict Ell glich in der 60. Minute für Golm aus, Leon Schade traf in der 74. Minute zur 2:1-Führung der Gastgeber. Theodor Frach rettete Babelsberg 03 in der 76. Minute noch das Remis zum 2:2-Endstand. Golm steht mit 47 Punkten auf Rang sechs, Babelsberg 03 verbleibt mit 29 Punkten auf Rang 13.
TSV Chemie Premnitz setzte seinen bemerkenswerten Schlussspurt fort und gewann gegen den FK Hansa Wittstock 1919 mit 3:2. Florian Süßmann brachte Wittstock früh in der 10. Minute in Führung. Jonathan Gumz glich für Premnitz in der 18. Minute aus. Florens Böhm erzielte in der 55. Minute das 2:1 und legte nur drei Minuten später, in der 58. Minute, mit dem 3:1 nach. Sören Matuschak traf in der 90. Minute noch zum 3:2-Endstand für Wittstock - der letzte Treffer änderte jedoch nichts mehr am Ergebnis. Premnitz verbessert sich auf 27 Punkte und Rang 14, Wittstock verbleibt mit 22 Punkten auf dem letzten Rang 16.
Der SSV Einheit Perleberg gewann das Auswärtsspiel bei der SG Saarmund denkbar knapp mit 3:2. Robin Keiling traf für Saarmund in der 44. Minute und legte noch vor der Halbzeit in der 45. Minute das 2:0 nach - eine starke Halbzeitführung für die Gastgeber. Nach dem Wechsel drehte Perleberg die Partie: Max Dietsch traf in der 49. Minute zum Anschluss und erzielte in der 67. Minute den Ausgleich zum 2:2. Thomas Brackrock vollendete die Aufholjagd in der 90. Minute mit dem 3:2-Siegtreffer. Perleberg klettert auf 38 Punkte und Rang neun, Saarmund verbleibt mit 26 Punkten auf Rang 15.
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