FSV Babelsberg 74, SV Grün-Weiß Brieselang und Beelitz in Torlaune

FSV Babelsberg 74 – SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht 14:0

Der FSV Babelsberg 74 bleibt das Maß der Dinge in der Liga und feierte mit dem 14:0 gegen die SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht einen deutlichen Sieg. Luise Karaszewski (13., 78., 85.), Katharina Kupfer (17., 29.), Jenny Leonie Löwe (26., 55.), Malena Wiechers (47., 58.), Samantha Spurtaz (37.), Zoe Kaffarnik (51., 87.), Daniela Schönke (66.) und Lena Cammradt (68.) trafen für den ungeschlagenen Spitzenreiter.

FC Energie Cottbus - SV Grün-Weiß Brieselang 1:9

Auch der Tabellenzweite Brieselang zeigte sich in Torlaune und setzte sich mit 9:1 in Cottbus durch. Lea Stephan brachte Cottbus früh in Führung (5.), doch Franziska Kühn (25., 73.), Sandra Wiegand (27., 34.), Yvonne Hartmann (32.), Kimberly Stegermaier (35.) und Nicole Hansen (64., 66., 78.) drehten die Partie eindrucksvoll.

SG Blau-Weiß Beelitz – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 7:0

Einen klaren Heimerfolg feierte Blau-Weiß Beelitz gegen den BSC Preußen 07. Annabell Utermark (15., 22.) stellte früh die Weichen auf Sieg, Laura Mahnkopf (62.), Claudia Lüdtke (70.) und ein später Doppelpack von Antonia Nähring (88., 90., 90.) sorgten für den deutlichen Endstand.

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen – 1. FFC Turbine Potsdam III 2:0

Eintracht Miersdorf/Zeuthen sicherte sich wichtige Punkte mit einem 2:0-Sieg gegen Turbine Potsdam III. Patrycja Chamier-Gliszczynski (2.) und Katharina Schmidt (79.) erzielten die Treffer.

