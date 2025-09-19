FSV Babelsberg 74 siegt knapp bei der SG Michendorf

In der Landesklasse West wurde heute der 4. Spieltag mit einer hart umkämpften Partie eröffnet. Der FSV Babelsberg 74 setzte sich beim Tabellenletzten SG Michendorf knapp mit 1:0 durch und bleibt damit in der Spitzengruppe.

Heute, 19:30 Uhr SG Michendorf Michendorf FSV Babelsberg 74 FSV Babelsb. 0 1 Abpfiff + Video Vor 142 Zuschauern in Michendorf entwickelte sich ein intensives Spiel, das von großem Einsatz und Kampf geprägt war. Die Hausherren versuchten, dem Favoriten das Leben schwerzumachen. Die entscheidende Szene ereignete sich in der 31. Minute, als Paul Unger für die Gäste den Treffer des Tages erzielte. Mit seinem Tor brachte er den FSV Babelsberg 74 mit 1:0 in Führung, bei der es bis zum Schlusspfiff blieb. ---

Morgen, 15:00 Uhr FC Borussia Brandenburg Borussia Bra SV Babelsberg 03 Babelsberg II 15:00 PUSH

Der FC Borussia Brandenburg kassierte zuletzt beim 2:4 gegen den FSV Babelsberg 74 eine bittere Niederlage. Dominik Bittner unterlief in der 14. Minute ein Eigentor, machte dieses aber in der 31. Minute mit dem Anschlusstreffer wieder gut. Lucas Witschel erzielte in der 79. Minute den zweiten Treffer. Nun wartet mit dem SV Babelsberg 03 II ein Gegner, der mit viel Selbstvertrauen anreist. Gegen Veritas Wittenberge/Breese gelang ein spektakuläres 6:2. Fin Frederik Slabon traf in der 5. und 57. Minute, Linus Queißer glänzte mit Treffern in der 45., 88. und 90. Minute. Louis-Rene Goddon erzielte in der 86. Minute den weiteren Treffer. Beide Teams stehen im Mittelfeld und wollen den nächsten Schritt machen. ---

Der FSV Veritas Wittenberge/Breese musste zuletzt ein 2:6 in Babelsberg hinnehmen. Frederik Töpfer (60.) und Alexander Helzel (73.) trafen, Helzel sah jedoch kurz darauf Gelb-Rot. Nun geht es gegen den FK Hansa Wittstock 1919, der noch punktlos am Tabellenende steht. Beim 0:4 gegen Pritzwalk traf Jan Wesoli dreimal in der 10., 39. und 73. Minute, Philipp Reiter legte in der 86. Minute nach. Veritas will die eigene Defensive stabilisieren, während Wittstock dringend auf den ersten Punktgewinn hofft. ---

Morgen, 14:00 Uhr Pritzwalker FHV 03 Pritzwalk SSV Einheit Perleberg Perleberg 14:00 PUSH

Der Pritzwalker FHV 03 siegte souverän mit 4:0 in Wittstock. Jan Wesoli war mit Toren in der 10., 39. und 73. Minute der Mann des Spiels, Philipp Reiter setzte in der 86. Minute den Schlusspunkt. Mit diesem Sieg hat Pritzwalk den Anschluss an die Spitze gewahrt. Gegner ist der SSV Einheit Perleberg, der nach einem furiosen 7:1 gegen Blau-Gelb Falkensee voller Selbstvertrauen anreist. Martin Behrend (6., 57.), William Richart (10.), Pepe Drzymalski (15., 45.), Max Dietsch (70.) und Sina Dabirifard (90.+1) trafen für die Gastgeber. Nur Johannes Gums (50.) gelang ein Tor für Falkensee. Beide Teams sind offensivstark – ein packendes Duell ist garantiert. ---

Der SV Blau-Gelb Falkensee erlebte beim 1:7 in Perleberg einen bitteren Nachmittag. Johannes Gums erzielte in der 50. Minute den Ehrentreffer, ansonsten war das Team chancenlos. Nun soll es zu Hause besser laufen. Gegner SG Saarmund kassierte ein 0:4 gegen Spitzenreiter VfL Nauen. Jendrik Sarnow (14.), Christian Czeponik (52.), Merlin Jan Schmid (69.) und Maximilian Hartmann (81.) trafen für die Gäste. Beide Teams wollen nach den herben Niederlagen Wiedergutmachung leisten. ---

Morgen, 14:00 Uhr VfL Nauen VfL Nauen TSV Chemie Premnitz Premnitz 14:00 PUSH

Der VfL Nauen stürmt weiter von Sieg zu Sieg. Beim 4:0 in Saarmund trafen Jendrik Sarnow (14.), Christian Czeponik (52.), Merlin Jan Schmid (69.) und Maximilian Hartmann (81.). Mit neun Punkten und 9:1 Toren führt Nauen die Tabelle an. Gegner TSV Chemie Premnitz verlor sein Heimspiel gegen Grün-Weiß Golm mit 1:3. Max Mensel traf in der 24. Minute zur Führung, doch danach drehten Lee Tinashe Marume (26.), Oliver Tobias (32.) und Marvin Zimmermann (52.) die Partie. Für Premnitz geht es um die ersten Punkte, doch die Aufgabe könnte kaum schwerer sein. ---

Grün-Weiß Golm setzte sich in Premnitz mit 3:1 durch. Lee Tinashe Marume (26.), Oliver Tobias (32.) und Marvin Zimmermann (52.) sorgten für die Wende nach frühem Rückstand. Damit bleibt Golm ungeschlagen. Gegner Pankower SV Rot-Weiß 1921 spielte zuletzt 0:0 gegen Empor Schenkenberg. Mit sieben Punkten ist der Aufsteiger auch noch ohne Niederlage. Beide Teams stehen in der Spitzengruppe und wollen ihre Serie fortsetzen – ein echtes Verfolgerduell. ---