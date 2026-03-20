FSV Babelsberg 74 setzt ein Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen Landesklasse West: Der 19. Spieltag hat heute begonnen. von LS · Heute, 22:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: IMAGO IMAGES

In der Landesklasse West stand am heutigen Freitag der Auftakt des 19. Spieltags auf dem Programm. Es war ein Duell, das hielt, was es versprach: Leidenschaft, ein ständiges Hin und Her und die Bestätigung eines Favoriten, der sich auch von einem Rückstand nicht aus der Ruhe bringen ließ. Während der Gastgeber seine Ambitionen auf den Aufstieg untermauerte, bleibt der Gast im unteren Tabellendrittel stecken.

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Vor 174 Zuschauern entwickelte sich eine packende Partie, in der der FSV Babelsberg 74 am Ende das bessere Ende für sich beanspruchte. Den ersten emotionalen Höhepunkt markierte Pierre König, der unmittelbar vor dem Pausenpfiff in der 45. Minute die Führung für die Hausherren erzielte. Doch die SG Michendorf kam mit großer Entschlossenheit aus der Pause. Nur drei Minuten nach dem Wiederanpfiff egalisierte Carlos Neubert in der 48. Minute den Spielstand. Die Gäste nutzten das Momentum und drehten die Partie komplett, als Louis-Ramon Krug in der 55. Minute einen Foulelfmeter sicher zur 1:2-Führung verwandelte.

Die Antwort des Spitzenreiters ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 61. Minute war es Janne Mika Bleßmann, der den wichtigen 2:2-Ausgleich markierte. Das Spiel stand nun auf Messers Schneide, doch die Gastgeber hatten das letzte Wort: Erneut war es Pierre König, der in der 71. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 3:2 den Endstand herstellte und den Heimsieg sicherte.

Am Samstagnachmittag empfängt der Tabellenzweite Brieselang (38 Punkte) den Fünften aus Schenkenberg (32 Punkte). Für Brieselang ist ein Heimsieg essenziell, um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. Schenkenberg hingegen reist mit dem Selbstbewusstsein aus dem Hinspiel an, welches sie deutlich mit 3:0 für sich entscheiden konnten. Die Gäste stellen mit nur 13 Gegentoren die stabilste Defensive der Liga.

Morgen, 14:00 Uhr SSV Einheit Perleberg Perleberg Pritzwalker FHV 03 Pritzwalk 14:00 PUSH

In diesem Mittelfeldduell trifft der Zwölfte auf den Neunten. Perleberg hat mit 16 Punkten aus 17 Spielen noch ein Nachholspiel in der Hinterhand, benötigt aber Punkte, um sich von der Abstiegszone zu distanzieren. Pritzwalk steht mit 21 Punkten etwas gefestigter da. Im ersten Aufeinandertreffen dieser Saison behielt Perleberg mit einem 2:1-Erfolg die Oberhand.

Wittstock steckt als Tabellenvierzehnter mit 15 Punkten mitten im Abstiegskampf. Gegen den Tabellenachten aus Wittenberge (26 Punkte) wird eine konzentrierte Leistung nötig sein, um Zählbares zu verbuchen. Das Hinspiel war eine ausgeglichene Begegnung, die nach einem intensiven Schlagabtausch 2:2-Unentschieden endete.

Der Pankower SV rangiert mit 36 Punkten auf dem vierten Platz und ist punktgleich mit dem Tabellendritten aus Nauen. Um im Aufstiegsrennen zu bleiben, ist ein Sieg gegen den Sechsten aus Golm (28 Punkte) fast schon Pflicht. Bereits das Hinspiel zeigte, dass sich beide Teams auf Augenhöhe begegnen, als man sich mit einem 1:1-Remis trennte.

Morgen, 15:00 Uhr TSV Chemie Premnitz Premnitz VfL Nauen VfL Nauen 15:00 PUSH

Das Tabellenschlusslicht Premnitz (11 Punkte) empfängt den formstarken Tabellendritten Nauen (36 Punkte). Die Rollen sind hier klar verteilt, zumal Nauen mit 44 Treffern eine der gefährlichsten Offensiven der Liga stellt. Das Hinspiel unterstrich diese Favoritenrolle mit einem deutlichen 4:1-Sieg für den VfL Nauen.

Saarmund (Platz 10, 19 Punkte) trifft auf den Tabellenfünfzehnten Falkensee (15 Punkte). Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Saarmund konnte das Hinspiel in Falkensee souverän mit 4:1 gewinnen und möchte diesen Erfolg vor heimischer Kulisse wiederholen.

Morgen, 16:30 Uhr SV Babelsberg 03 Babelsberg II FC Borussia Brandenburg Borussia Bra 16:30 PUSH