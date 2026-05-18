FSV Babelsberg 74 marschiert - sieben Tore gegen Saarmund

Am 26. Spieltag der Landesklasse West hat der FSV Babelsberg 74 seine Tabellenführung mit einem 7:0-Kantersieg gegen die SG Saarmund weiter ausgebaut. Der Spitzenreiter hält nun bei 58 Punkten und führt die Liga mit drei Zählern Vorsprung auf den SV Grün-Weiß Brieselang an, der ebenfalls gewann.
Eine faustdicke Überraschung ereignete sich vor 113 Zuschauern, wo die SG Michendorf den Aufstiegsaspiranten VfL Nauen in die Knie zwang. Die Michendorfer gingen in der 25. Minute durch Carlos Neubert mit 1:0 in Führung und hielten diesen Vorsprung über weite Strecken der Partie. Die Schlussphase entwickelte sich dann zu einem regelrechten Krimi: In der 88. Minute gelang Christopher Fuchs der späte 1:1-Ausgleich für den Favoriten. Fast zeitgleich sah William Pollack aufseiten der Michendorfer die Gelb-Rote Karte.
Wer glaubte, der Tabellendritte aus Nauen würde das Spiel nun in Überzahl komplett drehen, sah sich getäuscht. In einer emotionalen Nachspielzeit schlug der Gastgeber eiskalt zurück. Erneut war es Carlos Neubert, der in der 90.+3 Minute das 2:1 markierte. Den Schlusspunkt setzte Fabian Wetterling in der 90.+5 Minute mit dem Treffer zum 3:1-Endstand.
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Vor 37 Zuschauern lieferte der SV Babelsberg 03 II eine kämpferisch eindrucksvolle Leistung ab. Den Torreigen eröffnete Theodor Frach in der 26. Minute mit dem 1:0 für die Hausherren. Kurz vor dem Pausenpfiff schwächten sich die Babelsberger jedoch selbst, als Erblin Luta in der 43. Minute mit der Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Trotz der Unterzahl kam der Gastgeber entschlossen aus der Kabine und erhöhte durch Fin Frederik Slabon in der 52. Minute auf 2:0.
Die Antwort der Gäste vom SSV Einheit Perleberg folgte prompt: Nur eine Minute später, in der 53. Minute, erzielte Pepe Drzymalski den Anschlusstreffer zum 2:1. Die Hoffnung der Perleberger auf eine Wende hielt jedoch nicht lange stand. Askar Harjehusen stellte in der 71. Minute mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her. Die Vorentscheidung fiel in der 77. Minute, als Torsten Sellmann einen Foulelfmeter zum 4:1 verwandelte. In der Nachspielzeit gelang Pepe Drzymalski in der 90.+1 Minute mit seinem zweiten Treffer lediglich noch Ergebniskosmetik zum 4:2-Endstand.
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Der Pankower SV Rot-Weiß 1921 hat den FK Hansa Wittstock 1919 mit 2:0 bezwungen und dabei einen außergewöhnlichen Doppelschlag gezeigt: Tony Gnad traf in der 55. Minute zum 1:0 — und nur zwei Minuten später, in der 57. Minute, erneut zum 2:0. Zwei Tore in zwei Minuten entschieden das Spiel endgültig. Wittstock blieb ohne Gegenwehr und verharrt mit 21 Punkten auf dem vorletzten Rang 15. Der Pankower SV verbessert sich auf 45 Punkte und Rang fünf — ein starkes Signal in der Abschlusstabellenkampf um die vorderen Plätze.
Der FSV Veritas Wittenberge/Breese hat sich im direkten Duell mit dem Pritzwalker FHV 03 klar mit 3:0 durchgesetzt und den Abstand in der Tabelle vergrößert. Martin Galis traf in der 17. Minute zur frühen Führung. Tobias Bober war dann der Mann des Spiels: Er erzielte in der 65. Minute das 2:0 und legte in der 89. Minute mit dem 3:0-Endstand nach. Veritas klettert mit 39 Punkten auf Rang sieben, während Pritzwalk mit 31 Punkten auf Rang neun weiter unter Druck gerät.
Ein einseitiges Spiel ohne jede Gegenwehr: Der FSV Babelsberg 74 hat die SG Saarmund mit 7:0 vom Platz gefegt und damit das deutlichste Ergebnis des Spieltags geliefert. Malte Bräsicke eröffnete den Torreigen in der 39. Minute. Nach der Pause legte Moritz Göring in der 53. Minute nach, ehe Jonas Erxleben in der 58. Minute auf 3:0 erhöhte. Marek Rauschenbach traf dann gleich zweimal: zunächst in der 62. Minute zum 4:0, dann in der 84. Minute zum 5:0. Zwei weitere Treffer — die Torschützen der Tore zum 6:0 und 7:0 sind in den vorliegenden Daten nicht ausgewiesen — machten das Ergebnis perfekt. Saarmund blieb ohne Torerfolg und rutschte tiefer in den Abstiegsstrudel. Für Babelsberg 74 ist es ein weiteres Ausrufezeichen im Titelrennen.
Der SV Grün-Weiß Brieselang hat sich gegen den Tabellenletzten TSV Chemie Premnitz zu einem 2:1-Sieg gezittert — ein Ergebnis, das enger ausfiel als erwartet. Jonas Buchholz brachte die Brieselanger in der 30. Minute in Führung. Premnitz hielt gegen und blieb bis kurz vor Schluss im Spiel. Erst Timm-Maximilian Hytrek sorgte in der 89. Minute mit dem 2:1 für die Entscheidung. Brieselang bleibt damit mit 55 Punkten auf Rang zwei — drei Punkte hinter dem Führenden. Für Premnitz bleibt die Lage als Schlusslicht mit 18 Punkten bedrohlich.
Das Duell der oberen Tabellenhälfte endete mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Tobias Naumann brachte den SV Empor Schenkenberg 1928 bereits in der 16. Minute in Führung. Die SG Grün-Weiß Golm antwortete und glich durch Oliver Tobias in der 80. Minute aus. Schenkenberg steht nun mit 45 Punkten auf Rang vier, Golm mit 43 Punkten auf Rang sechs. Beide Mannschaften trennen in der Tabelle weiterhin nur wenige Zähler — ein Remis, das keiner der beiden Seiten wirklich weiterhilft.
Der FC Borussia Brandenburg ließ dem SV Blau-Gelb Falkensee keine Chance und siegte deutlich mit 5:0. Tom Signowski eröffnete das Torschießen in der 11. Minute, Simon Brüggmann erhöhte in der 33. Minute auf 2:0. Nach einer ruhigeren zweiten Halbzeit traf Lucas Witschel in der 69. Minute zum 3:0. Signowski erzielte in der 82. Minute seinen zweiten Treffer des Tages zum 4:0, ehe Marko Radon in der 88. Minute den 5:0-Endstand feststellte. Damit wiederholt sich das Muster aus dem Hinspiel — auch dort hatte Borussia mit 7:0 gewonnen. Falkensee verbleibt mit 24 Punkten auf Rang 13 im Abstiegskampf.
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