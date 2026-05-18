FSV Babelsberg 74 marschiert - sieben Tore gegen Saarmund

Eine faustdicke Überraschung ereignete sich vor 113 Zuschauern, wo die SG Michendorf den Aufstiegsaspiranten VfL Nauen in die Knie zwang. Die Michendorfer gingen in der 25. Minute durch Carlos Neubert mit 1:0 in Führung und hielten diesen Vorsprung über weite Strecken der Partie. Die Schlussphase entwickelte sich dann zu einem regelrechten Krimi: In der 88. Minute gelang Christopher Fuchs der späte 1:1-Ausgleich für den Favoriten. Fast zeitgleich sah William Pollack aufseiten der Michendorfer die Gelb-Rote Karte.

Wer glaubte, der Tabellendritte aus Nauen würde das Spiel nun in Überzahl komplett drehen, sah sich getäuscht. In einer emotionalen Nachspielzeit schlug der Gastgeber eiskalt zurück. Erneut war es Carlos Neubert, der in der 90.+3 Minute das 2:1 markierte. Den Schlusspunkt setzte Fabian Wetterling in der 90.+5 Minute mit dem Treffer zum 3:1-Endstand.