FSV Babelsberg 74 krönt sich zum Frauen-Landespokalsieger

Der FSV Babelsberg 74 hat das Finale des Frauen-Landespokals Brandenburg gegen die SG Blau-Weiß Beelitz mit 4:1 gewonnen. In Fürstenwalde überzeugte das Team von Trainer Clemens Haack mit dominanter Spielweise und kühlem Kopf in den entscheidenden Momenten. Der Pokalerfolg wurde ausgiebig gefeiert – ein Titel mit Bedeutung nach vielen Jahren des Wartens.

Lange ersehnter Titel – große Feier in Babelsberg

„Definitiv!“, antwortete Clemens Haack auf die Frage, ob gefeiert wurde. Und wie: „Angefangen im Stadion in Fürstenwalde, so lange, bis uns die sehr herzlichen Organisatoren des FSV Union dann doch um das zeitnahe Aufsuchen der Umkleiden gebeten haben, fortgesetzt auf einer heiteren Heimfahrt Richtung Babelsberg und abgeschlossen tief in der Nacht in unserem Vereinsheim.“ Nach langen Jahren ohne Pokalerfolg war dieser Titel mehr als nur eine sportliche Auszeichnung – er war emotional aufgeladen und mit tiefer Vereinsidentifikation verbunden.

Keine Selbstverständlichkeit trotz Favoritenrolle

Ob der Pokalsieg vorhersehbar war? „In unserer Position mit einem solchen Erfolg zu planen, wäre meiner Meinung nach nicht nur unseriös, sondern auch vermessen“, stellte Haack klar. Trotz des eigenen Anspruchs und der vorhandenen Qualität wollte man nicht in Überheblichkeit verfallen. „Sicherlich zählen wir in Anbetracht unseres Leistungsvermögens und unseres eigenen Anspruches regelmäßig zum Favoritenkreis, in welchem sich aber auch einige andere Schwergewichte des Brandenburger Frauenfußballs wiederfinden.“ Der Wunsch war da – der Weg dorthin alles andere als einfach.