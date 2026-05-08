FSV Babelsberg 74 kämpft, Grün-Weiß Brieselang lauert

– Foto: FussballimFKHavelland

In der Landesklasse West steht am 25. Spieltag eine richtungsweisende Runde an. Acht Partien, die es in sich haben – ganz oben der Titelkampf zwischen FSV Babelsberg 74 und dem Verfolgerfeld, ganz unten ein hartes Ringen um den Klassenerhalt. Die Bühne ist bereitet, die Nerven liegen blank.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Zum Auftakt des Spieltags empfängt der abstiegsbedrohte SV Blau-Gelb Falkensee den FSV Veritas Wittenberge/Breese. Falkensee belegt mit lediglich 24 Punkten aus 24 Spielen Platz zwölf und hat zuletzt sechs Niederlagen in den letzten zwölf Spielen kassiert – die Situation ist ernst. Veritas steht auf Platz acht mit 33 Punkten und befindet sich in der gesicherten Mitte, will aber nach oben schielen. Das Hinspiel endete deutlich: Wittenberge/Breese gewann 4:0. Falkensee braucht dringend Punkte, Veritas will den Schwung mitnehmen – ein ungleiches Duell mit klarer Favoritenrolle für die Gäste.

Die wohl brisanteste Partie des Tages. Tabellenführer FSV Babelsberg 74 reist mit 55 Punkten und vier Zählern Vorsprung auf Verfolger Brieselang nach Perleberg. Babelsberg ist der dominierende Klub dieser Saison – 18 Siege, nur eine Niederlage in der Rückserie, 67 erzielte Tore. Der Meistertitel ist zum Greifen nah, doch der Druck ist enorm. Perleberg hingegen steckt mit 25 Punkten auf Rang elf tief im Abstiegskampf und braucht jeden Zähler. Zuhause kämpfen die Perlberger um ihr Leben. Das Hinspiel? Eine klare Angelegenheit: Babelsberg gewann 4:0 in Perleberg. Trotzdem – Abstiegskampf befreit, und Babelsberg darf sich keine Ausrutscher erlauben.

Morgen, 14:00 Uhr FK Hansa Wittstock 1919 Wittstock SV Babelsberg 03 Babelsberg II 14:00 PUSH

Schlusslicht gegen Aufsteiger – oder zumindest gegen einen Klub, der nach oben will. FK Hansa Wittstock 1919 ist mit 18 Punkten und 16 Niederlagen aus 24 Spielen das schwächste Team der Liga. Die Lage ist dramatisch. SV Babelsberg 03 reist mit sieben Punkten Vorsprung auf Wittstock an und zeigte im Hinspiel keine Gnade: 6:0 für Babelsberg 03. Ob Wittstock zuhause eine Reaktion zeigen kann, ist die entscheidende Frage – doch die Vorzeichen sprechen eine klare Sprache.

Morgen, 14:00 Uhr VfL Nauen VfL Nauen FC Borussia Brandenburg Borussia Bra 14:00 PUSH

Ein Spitzenspiel mit Brisanz. VfL Nauen belegt mit 50 Punkten Platz drei und ist mitten im Aufstiegskampf – nur fünf Zähler trennen ihn vom Tabellenführer. Ein Sieg ist Pflicht, um den Druck auf Babelsberg hochzuhalten. FC Borussia Brandenburg steht auf Platz sieben mit 35 Punkten, ist gefährlicher Außenseiter, aber ohne echte Titelambitionen. Das Hinspiel gewann Nauen knapp mit 1:0 in Brandenburg. Nauen ist zu Hause – ein Vorteil, den die Mannschaft unbedingt nutzen muss. Die Fans werden eine kämpferische Leistung sehen.

Das Derby im Mittelfeld der Tabelle. SG Grün-Weiß Golm steht mit 39 Punkten auf Platz fünf – gut genug, um nach oben zu schielen, aber kein sicherer Hafen. Michendorf auf Platz zehn mit nur 25 Punkten braucht ebenfalls Zähler, will sich aus dem Abstiegssog befreien. Das Hinspiel gewann Michendorf mit 2:0. Golm wird das nicht vergessen haben – Revanche liegt in der Luft. Ein emotionales Duell zweier Teams, die aus völlig verschiedenen Motiven heraus kämpfen.

Morgen, 15:00 Uhr TSV Chemie Premnitz Premnitz SV Empor Schenkenberg 1928 Schenkenberg 15:00 PUSH

Absteiger gegen Aufsteiger – nein, vielmehr: Schlusslichtbegleiter gegen den überraschend starken Vierten. TSV Chemie Premnitz belegt mit nur 15 Punkten den letzten Platz und ist in akuter Abstiegsgefahr. SV Empor Schenkenberg 1928 hingegen überrascht mit 44 Punkten auf Rang vier und einer beeindruckenden Bilanz von 13 Siegen und 9 Unentschieden. Im Hinspiel gewann Schenkenberg 1:0. Premnitz braucht ein Wunder, Schenkenberg will seinen Platz in der Spitze festigen – die Vorzeichen sind eindeutig, doch im Fußball gilt: Wer kämpft, hat eine Chance.

Der Tabellenführer im Titelrennen – das ist Brieselang, zumindest wenn Babelsberg strauchelt. SV Grün-Weiß Brieselang ist mit 51 Punkten und einem atemberaubenden Torverhältnis von 70:16 das torgefährlichste Team der Liga. Nur Babelsberg steht vor ihnen. Ein Sieg heute, kombiniert mit einem Patzer der Babelsberger, könnte den Abstand auf einen Punkt schmelzen lassen. SG Saarmund auf Platz 14 mit 22 Punkten hat damit wenig zu tun – sie kämpfen selbst ums Überleben. Das Hinspiel war eine Demonstration der Brieselanger Stärke: 7:1. Saarmund wird alles versuchen, doch Brieselang ist in bestechender Form.