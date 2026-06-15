FSV Babelsberg 74 ist Meister der Landesklasse West

Der FC Borussia Brandenburg gewann das letzte Saisonspiel bei der SG Michendorf mit 2:1. Georg Fassauer traf in der 58. Minute zur Führung für die Brandenburger, Dominik Bittner erhöhte in der 76. Minute auf 2:0. Louis-Ramon Krug erzielte in der 79. Minute noch den Anschlusstreffer für Michendorf zum 1:2-Endstand. Borussia Brandenburg schließt die Saison auf dem achten Rang ab, Michendorf auf Rang elf.

Einen weiteren Kantersieg des letzten Spieltags lieferte der SV Empor Schenkenberg 1928 mit einem 8:0 gegen den FSV Veritas Wittenberge/Breese. Rico Schilling traf in der 7. Minute zur Führung, Martin Rebesky erhöhte in der 15. Minute auf 2:0. Nach der Pause legte Schilling in der 48. Minute nach, Ramon Kornemann traf in der 52. Minute zum 4:0 und erzielte in der 66. Minute das 5:0. Ein Eigentor bescherte Schenkenberg in der 71. Minute das 6:0, Finn Niklas Spirius erhöhte in der 80. Minute auf 7:0. Ramon Kornemann vollendete mit seinem dritten Treffer des Tages in der 86. Minute den 8:0-Endstand. Veritas blieb ohne Torerfolg. Schenkenberg schließt die Saison auf dem starken fünften Rang ab.

Der VfL Nauen beschloss die Saison mit einem 2:0-Auswärtssieg beim SV Babelsberg 03. Merlin Jan Schmid traf in der 12. Minute zur Führung und erzielte in der 63. Minute auch den 2:0-Endstand. Babelsberg 03 blieb ohne Torerfolg. Nauen beendet die Saison auf dem dritten Rang mit 60 Punkten — ein starkes Abschneiden in einem außergewöhnlich engen Titelrennen. Babelsberg 03 schließt die Spielzeit auf Rang 13 ab.

Der FK Hansa Wittstock 1919 verabschiedete sich mit einem 3:2-Sieg gegen die SG Grün-Weiß Golm aus der Landesklasse West. Florian Süßmann brachte Wittstock in der 33. Minute in Führung, Alfons Mensing glich in der 39. Minute für Golm aus. Tobi Eckardt erzielte in der 62. Minute die erneute Wittstock-Führung, Nick Matuschak erhöhte in der 73. Minute auf 3:1. Alexander Beine traf in der 84. Minute noch zum 3:2-Endstand für Golm — die Aufholjagd reichte nicht mehr. Wittstock, das seinen Rückzug aus der Landesklasse bereits angekündigt hatte, verabschiedet sich mit einem Sieg. Golm schließt die Saison auf dem sechsten Rang ab.

Der SSV Einheit Perleberg gewann das letzte Saisonspiel gegen den TSV Chemie Premnitz mit 3:2. Jonas Steiner brachte Perleberg in der 5. Minute in Führung, ein Eigentor erhöhte in der 16. Minute auf 2:0. Domenik Hebbe verkürzte in der 20. Minute für Premnitz auf 1:2. Marvin Gramsch stellte in der 47. Minute das 3:1 für Perleberg sicher. Jonathan Gumz traf in der 86. Minute noch zum 3:2-Endstand für Premnitz. Perleberg beendet die Saison auf Rang neun, Premnitz auf Rang 14.

Der Pankower SV Rot-Weiß 1921 beschloss die Saison mit einem klaren 4:1-Heimsieg gegen die SG Saarmund. Tristan Gerloff traf bereits in der 1. Minute zur frühen Führung, Max Wilhelm Brücker erhöhte in der 39. Minute auf 2:0. Robin Keiling erzielte in der 47. Minute den Anschlusstreffer für Saarmund zum 1:2. Tony Gnad stellte in der 50. Minute den alten Abstand wieder her, Kevin Blumenthal besiegelte in der 90.+3. Minute mit dem 4:1-Endstand den Sieg. Der Pankower SV schließt die Saison auf dem vierten Tabellenplatz ab.

Der SV Grün-Weiß Brieselang tat am letzten Spieltag alles, was in seiner Macht stand — und gewann gegen den Pritzwalker FHV 03 deutlich mit 6:0. Jonas Buchholz eröffnete den Torreigen in der 1. Minute, Justin Stahr erhöhte in der 20. Minute auf 2:0. Jonas Buchholz erzielte in der 36. Minute seinen zweiten Treffer zum 3:0. Nach der Pause legten Franek Angelski in der 67. Minute und Moritz-Immanuel Skrzipczyk in der 77. Minute nach. Timm-Maximilian Hytrek stellte in der 87. Minute den 6:0-Endstand sicher. Pritzwalk blieb ohne Torerfolg. Brieselang schließt die Saison mit 64 Toren in 30 Spielen und nur 20 Gegentoren als verdienter Vizemeister ab.

Der FSV Babelsberg 74 feierte den Meistertitel mit einem historischen 9:0-Kantersieg gegen den SV Blau-Gelb Falkensee. Von der ersten Minute an ließ Babelsberg 74 keine Zweifel aufkommen: Daniel Suhr traf bereits in der 1. Minute zur Führung, Jonas Erxleben legte in der 3. Minute nach, Moritz Göring erhöhte in der 7. Minute auf 3:0 und erzielte in der 10. Minute bereits das 4:0. Nach der Pause setzte Babelsberg 74 den Sturmlauf fort: Daniel Suhr traf in der 60. Minute zum 5:0, Florent Qeret in der 66. Minute zum 6:0, Sven Baltrusch in der 72. Minute zum 7:0. Jonas Erxleben erzielte in der 73. Minute sein zweites Tor des Tages zum 8:0, Finn Matti Minkwitz vollendete das Torspektakel in der 77. Minute mit dem 9:0-Endstand. Falkensee blieb ohne Gegenwehr. Ein Abschluss, der dem Meistertitel gerecht wird.

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