FSV Babelsberg 74 II beeindruckt, Fichte Kunersdorf gewinnt irres 6:4

SV Wacker 09 Ströbitz II – SV Borussia 09 Welzow 3:0

Ein Blitzstart brachte die Ströbitzer früh auf die Siegerstraße. Schon in der 8. Minute traf Lukas Pötschke zur Führung, nur zwei Minuten später legte er mit dem 2:0 nach. Damit war die Richtung der Partie bereits vorgegeben. Welzow mühte sich, doch die Defensive der Gastgeber stand sicher. In der Schlussminute setzte Max Grasme mit dem 3:0 den Schlusspunkt einer starken Vorstellung.

FSV Viktoria 1897 Cottbus – FSV Spremberg 1895 7:0

Viktoria Cottbus spielte sich in einen wahren Rausch. Lars Marten Arlt eröffnete in der 14. Minute, ehe Kevin Karow groß auftrumpfte: In der 17., 34. und 49. Minute schnürte er einen Hattrick. Spremberg war chancenlos. Patrick Matthieu verwandelte in der 80. Minute einen Foulelfmeter zum 5:0, bevor Karow in der 83. Minute erneut zuschlug. Niklas Kiesow stellte kurz vor Abpfiff den 7:0-Endstand her. Ein echtes Offensiv-Feuerwerk der Gastgeber.

SpG Drebkau/Kausche – SV Fichte Kunersdorf 4:6

Ein wahres Spektakel bekamen die Zuschauer geboten. Stephan Faber brachte Drebkau früh in Führung (6.), doch Tobias Graske (10.) und Justus Rothbart (11.) drehten die Partie binnen Sekunden. Ein Eigentor von Fabian Triebeneck (27.) sowie ein Treffer von Jannek Wetzk (38.) stellten auf 1:4. Noch vor der Pause verkürzte Faber (44.). Nach dem Wechsel erhöhten Felix Mummert (52.) und Leon Schlott (77.) für Kunersdorf, während Triebeneck (58.) und Paul Tarczewski (89.) für Drebkau trafen. Am Ende stand ein 4:6 voller Dramatik, abgerundet von einer Roten Karte für Andy Branig (95.).

SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus – SpG Kahren/Laubsdorf 1:0

Ein Geduldsspiel bis in die Nachspielzeit. Beide Mannschaften neutralisierten sich lange, Chancen blieben Mangelware. Doch in der 90.+1 Minute sorgte Magnus Pulm für Ekstase bei den 120 Zuschauern: sein Treffer zum 1:0 sicherte den Gastgebern den vielumjubelten Heimsieg in allerletzter Sekunde.

SV Eiche Branitz – LSV Neustadt/Spree 1:5

Branitz wurde kalt erwischt: Schon nach vier Minuten hatte Lennox Jay Schurmann doppelt getroffen. Gracjan Arkuszewski (17.) und erneut Schurmann (34.) bauten den Vorsprung weiter aus. Nach dem 0:5 durch Tim Reichl (58.) war die Partie entschieden. Marcel Leutert gelang in der 84. Minute immerhin noch der Ehrentreffer für die Gastgeber, die an diesem Tag chancenlos blieben.

VfB Cottbus 97 – BSV Chemie Tschernitz 1:2

Ein Start nach Maß für die Gäste: Bereits nach einer Minute brachte Colin Paulitz Chemie Tschernitz in Führung, Rene Mettke erhöhte in der 21. Minute auf 0:2. Der VfB Cottbus verpasste die große Chance auf den Anschluss, als Maurice-Andre Stein in der 30. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Christian Koschkar scheiterte. Kurz darauf traf Toni Koinzer (35.) doch noch zum 1:2. Trotz aller Bemühungen blieb es beim Sieg der Gäste.

SG Blau-Weiß Schorbus – 1. FC Guben II 2:3

Eine turbulente Partie, in der es Schlag auf Schlag ging. Max Jente brachte Guben in der 33. Minute in Führung, doch Nico Fechner glich nur eine Minute später aus. Noch vor der Pause traf Severin Falk doppelt (45., 46.) und stellte auf 1:3. Schorbus kämpfte bis zum Schluss, doch mehr als der Anschlusstreffer von Jasem Abod (86.) gelang nicht.

SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern – SpG Briesen/Dissen 1:2

Vor 210 Zuschauern entwickelte sich eine enge Partie. Christian Rinza avancierte zum Mann des Spiels für Briesen/Dissen: Mit einem Doppelschlag in der 60. und 67. Minute stellte er auf 0:2. Felix Donath sorgte in der 72. Minute noch einmal für Spannung, doch am Ende reichte es nicht mehr für die Gastgeber. Bitter wurde es in der Nachspielzeit, als Tobias Wolf in der 93. Minute mit Rot vom Platz gestellt wurde.