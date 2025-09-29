FSV Babelsberg 74 II beeindruckt, Fichte Kunersdorf gewinnt irres 6:4

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
RSV Eintracht 1949 II – SV Ziesar 31 3:2
Die Zuschauer erlebten eine packende Partie mit ständig wechselnden Spielanteilen. Zunächst sorgte Giso Koschembahr in der 35. Minute für das 1:0. Nur drei Minuten später legte Endi Jupolli nach und baute die Führung auf 2:0 aus. Doch Ziesar gab sich nicht geschlagen: Sebastian Stephan verkürzte in der 53. Minute, ehe Florian Janka in der 75. Minute sogar den Ausgleich erzielte. Das Spiel stand nun auf Messers Schneide, doch in der 85. Minute schlug Charly Schleicher für den RSV Eintracht II zu und sicherte mit dem 3:2 den Heimsieg.
SV Germania 90 Berge – SpG Groß Glienicke/Seeburg 5:0
Ein deutlicher Erfolg für Germania Berge, der vor allem einem Mann zu verdanken war: Stefan Rackwitz. Mit Treffern in der 19., 34. und 48. Minute schnürte er einen Dreierpack und brachte seine Mannschaft komfortabel in Führung. In der Schlussphase schraubten Sebastian Krüger (80.) und Andy Horn (89.) das Ergebnis weiter in die Höhe. Am Ende stand ein souveräner 5:0-Heimsieg.
FSV 95 Ketzin/Falkenrehde – SV Kloster Lehnin 6:2
Die Zuschauer sahen ein Torfestival. Elian Mario Nobis brachte Ketzin/Falkenrehde in der 29. Minute in Führung, doch Lucas Lucke glich nach 65 Minuten aus. Danach nahm die Partie richtig Fahrt auf: Christopher Fuchs verwandelte nur drei Minuten später einen Foulelfmeter zur erneuten Führung, ehe Marc Jankowiak (70.) und Niclas Rogg (78.) auf 4:1 stellten. Zwar verkürzte Max Stirkat in der 84. Minute, doch Christopher Lemke (90.) und erneut Marc Jankowiak (90.) machten den 6:2-Erfolg perfekt.
SG Geltow – SG Michendorf II 0:0
Torlos, aber keineswegs ereignislos endete das Duell zwischen Geltow und Michendorf II. Beide Teams kämpften verbissen, verteidigten diszipliniert und ließen die gegnerische Offensive nur selten zur Entfaltung kommen. Am Ende stand ein 0:0.
Fortuna Babelsberg II – SV Dallgow 47 4:1
Die Gastgeber erwischten einen Traumstart: Julien Fitzlaff brachte Fortuna in der 16. Minute in Führung, Dennis Weber erhöhte nur vier Minuten später. Nach der Pause legte Niclas Donatz in der 47. Minute das 3:0 nach. Zwar verkürzte Florian Thamm per Foulelfmeter (79.), doch Adrian Maurice Manzke stellte mit dem 4:1 in der 88. Minute den alten Abstand wieder her. Ein verdienter Heimsieg für Fortuna Babelsberg II.
FSV Babelsberg 74 II – SG Eintracht Friesack 6:1
Die Gäste gingen durch Philipp Liebermann-Zoehe in der 25. Minute in Führung. Doch danach überrollte Babelsberg 74 II den Gegner. Nils Steinsdörfer glich in der 32. Minute aus, Aaron Hagen Dix (35.) und Maximilian Hoffmann (40.) drehten die Partie. Noch vor der Pause erhöhte Jannis Glaser (43.) auf 4:1. Nach dem Wechsel traf Glaser erneut (49.), ehe Steinsdörfer in der 68. Minute den Schlusspunkt setzte. Ein beeindruckender 6:1-Heimsieg.
Bredower SV 47 – Werderaner FC Viktoria 1920 II 1:0
Lange sah alles nach einem torlosen Remis aus. Beide Mannschaften lieferten sich ein intensives Duell, ohne dass Zählbares heraussprang. Doch in der letzten Minute sorgte Sascha Stober für Ekstase bei den 98 Zuschauern: sein Treffer zum 1:0 in der 90. Minute sicherte Bredow den knappen, aber umso wertvolleren Sieg.
BSG Stahl Brandenburg II – SG Blau-Weiß Pessin 3:1
Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm die Partie im zweiten Durchgang Fahrt auf. Leonard Koppe brachte Stahl Brandenburg II in der 61. Minute in Führung, doch Justin Tom Fehler glich nur vier Minuten später aus. Danach spielten die Gastgeber ihre Stärke aus: Ben Beckmann (78.) und Pavel Sachs (82.) trafen innerhalb weniger Minuten und sorgten so für den 3:1-Endstand.
