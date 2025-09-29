 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
– Foto: Dustin Lindner

FSV Babelsberg 74 II beeindruckt, Fichte Kunersdorf gewinnt irres 6:4

Was war in der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz los?

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Kreisoberliga Havelland

RSV Eintracht 1949 II – SV Ziesar 31 3:2
Die Zuschauer erlebten eine packende Partie mit ständig wechselnden Spielanteilen. Zunächst sorgte Giso Koschembahr in der 35. Minute für das 1:0. Nur drei Minuten später legte Endi Jupolli nach und baute die Führung auf 2:0 aus. Doch Ziesar gab sich nicht geschlagen: Sebastian Stephan verkürzte in der 53. Minute, ehe Florian Janka in der 75. Minute sogar den Ausgleich erzielte. Das Spiel stand nun auf Messers Schneide, doch in der 85. Minute schlug Charly Schleicher für den RSV Eintracht II zu und sicherte mit dem 3:2 den Heimsieg.

SV Germania 90 Berge – SpG Groß Glienicke/Seeburg 5:0
Ein deutlicher Erfolg für Germania Berge, der vor allem einem Mann zu verdanken war: Stefan Rackwitz. Mit Treffern in der 19., 34. und 48. Minute schnürte er einen Dreierpack und brachte seine Mannschaft komfortabel in Führung. In der Schlussphase schraubten Sebastian Krüger (80.) und Andy Horn (89.) das Ergebnis weiter in die Höhe. Am Ende stand ein souveräner 5:0-Heimsieg.

FSV 95 Ketzin/Falkenrehde – SV Kloster Lehnin 6:2
Die Zuschauer sahen ein Torfestival. Elian Mario Nobis brachte Ketzin/Falkenrehde in der 29. Minute in Führung, doch Lucas Lucke glich nach 65 Minuten aus. Danach nahm die Partie richtig Fahrt auf: Christopher Fuchs verwandelte nur drei Minuten später einen Foulelfmeter zur erneuten Führung, ehe Marc Jankowiak (70.) und Niclas Rogg (78.) auf 4:1 stellten. Zwar verkürzte Max Stirkat in der 84. Minute, doch Christopher Lemke (90.) und erneut Marc Jankowiak (90.) machten den 6:2-Erfolg perfekt.

SG Geltow – SG Michendorf II 0:0
Torlos, aber keineswegs ereignislos endete das Duell zwischen Geltow und Michendorf II. Beide Teams kämpften verbissen, verteidigten diszipliniert und ließen die gegnerische Offensive nur selten zur Entfaltung kommen. Am Ende stand ein 0:0.

Fortuna Babelsberg II – SV Dallgow 47 4:1
Die Gastgeber erwischten einen Traumstart: Julien Fitzlaff brachte Fortuna in der 16. Minute in Führung, Dennis Weber erhöhte nur vier Minuten später. Nach der Pause legte Niclas Donatz in der 47. Minute das 3:0 nach. Zwar verkürzte Florian Thamm per Foulelfmeter (79.), doch Adrian Maurice Manzke stellte mit dem 4:1 in der 88. Minute den alten Abstand wieder her. Ein verdienter Heimsieg für Fortuna Babelsberg II.

FSV Babelsberg 74 II – SG Eintracht Friesack 6:1
Die Gäste gingen durch Philipp Liebermann-Zoehe in der 25. Minute in Führung. Doch danach überrollte Babelsberg 74 II den Gegner. Nils Steinsdörfer glich in der 32. Minute aus, Aaron Hagen Dix (35.) und Maximilian Hoffmann (40.) drehten die Partie. Noch vor der Pause erhöhte Jannis Glaser (43.) auf 4:1. Nach dem Wechsel traf Glaser erneut (49.), ehe Steinsdörfer in der 68. Minute den Schlusspunkt setzte. Ein beeindruckender 6:1-Heimsieg.

Bredower SV 47 – Werderaner FC Viktoria 1920 II 1:0
Lange sah alles nach einem torlosen Remis aus. Beide Mannschaften lieferten sich ein intensives Duell, ohne dass Zählbares heraussprang. Doch in der letzten Minute sorgte Sascha Stober für Ekstase bei den 98 Zuschauern: sein Treffer zum 1:0 in der 90. Minute sicherte Bredow den knappen, aber umso wertvolleren Sieg.

BSG Stahl Brandenburg II – SG Blau-Weiß Pessin 3:1
Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahm die Partie im zweiten Durchgang Fahrt auf. Leonard Koppe brachte Stahl Brandenburg II in der 61. Minute in Führung, doch Justin Tom Fehler glich nur vier Minuten später aus. Danach spielten die Gastgeber ihre Stärke aus: Ben Beckmann (78.) und Pavel Sachs (82.) trafen innerhalb weniger Minuten und sorgten so für den 3:1-Endstand.

Kreisoberliga Niederlausitz

SV Wacker 09 Ströbitz II – SV Borussia 09 Welzow 3:0
Ein Blitzstart brachte die Ströbitzer früh auf die Siegerstraße. Schon in der 8. Minute traf Lukas Pötschke zur Führung, nur zwei Minuten später legte er mit dem 2:0 nach. Damit war die Richtung der Partie bereits vorgegeben. Welzow mühte sich, doch die Defensive der Gastgeber stand sicher. In der Schlussminute setzte Max Grasme mit dem 3:0 den Schlusspunkt einer starken Vorstellung.

FSV Viktoria 1897 Cottbus – FSV Spremberg 1895 7:0
Viktoria Cottbus spielte sich in einen wahren Rausch. Lars Marten Arlt eröffnete in der 14. Minute, ehe Kevin Karow groß auftrumpfte: In der 17., 34. und 49. Minute schnürte er einen Hattrick. Spremberg war chancenlos. Patrick Matthieu verwandelte in der 80. Minute einen Foulelfmeter zum 5:0, bevor Karow in der 83. Minute erneut zuschlug. Niklas Kiesow stellte kurz vor Abpfiff den 7:0-Endstand her. Ein echtes Offensiv-Feuerwerk der Gastgeber.

SpG Drebkau/Kausche – SV Fichte Kunersdorf 4:6
Ein wahres Spektakel bekamen die Zuschauer geboten. Stephan Faber brachte Drebkau früh in Führung (6.), doch Tobias Graske (10.) und Justus Rothbart (11.) drehten die Partie binnen Sekunden. Ein Eigentor von Fabian Triebeneck (27.) sowie ein Treffer von Jannek Wetzk (38.) stellten auf 1:4. Noch vor der Pause verkürzte Faber (44.). Nach dem Wechsel erhöhten Felix Mummert (52.) und Leon Schlott (77.) für Kunersdorf, während Triebeneck (58.) und Paul Tarczewski (89.) für Drebkau trafen. Am Ende stand ein 4:6 voller Dramatik, abgerundet von einer Roten Karte für Andy Branig (95.).

SpG Groß Gaglow/TSV Cottbus – SpG Kahren/Laubsdorf 1:0
Ein Geduldsspiel bis in die Nachspielzeit. Beide Mannschaften neutralisierten sich lange, Chancen blieben Mangelware. Doch in der 90.+1 Minute sorgte Magnus Pulm für Ekstase bei den 120 Zuschauern: sein Treffer zum 1:0 sicherte den Gastgebern den vielumjubelten Heimsieg in allerletzter Sekunde.

SV Eiche Branitz – LSV Neustadt/Spree 1:5
Branitz wurde kalt erwischt: Schon nach vier Minuten hatte Lennox Jay Schurmann doppelt getroffen. Gracjan Arkuszewski (17.) und erneut Schurmann (34.) bauten den Vorsprung weiter aus. Nach dem 0:5 durch Tim Reichl (58.) war die Partie entschieden. Marcel Leutert gelang in der 84. Minute immerhin noch der Ehrentreffer für die Gastgeber, die an diesem Tag chancenlos blieben.

VfB Cottbus 97 – BSV Chemie Tschernitz 1:2
Ein Start nach Maß für die Gäste: Bereits nach einer Minute brachte Colin Paulitz Chemie Tschernitz in Führung, Rene Mettke erhöhte in der 21. Minute auf 0:2. Der VfB Cottbus verpasste die große Chance auf den Anschluss, als Maurice-Andre Stein in der 30. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Christian Koschkar scheiterte. Kurz darauf traf Toni Koinzer (35.) doch noch zum 1:2. Trotz aller Bemühungen blieb es beim Sieg der Gäste.

SG Blau-Weiß Schorbus – 1. FC Guben II 2:3
Eine turbulente Partie, in der es Schlag auf Schlag ging. Max Jente brachte Guben in der 33. Minute in Führung, doch Nico Fechner glich nur eine Minute später aus. Noch vor der Pause traf Severin Falk doppelt (45., 46.) und stellte auf 1:3. Schorbus kämpfte bis zum Schluss, doch mehr als der Anschlusstreffer von Jasem Abod (86.) gelang nicht.

SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern – SpG Briesen/Dissen 1:2
Vor 210 Zuschauern entwickelte sich eine enge Partie. Christian Rinza avancierte zum Mann des Spiels für Briesen/Dissen: Mit einem Doppelschlag in der 60. und 67. Minute stellte er auf 0:2. Felix Donath sorgte in der 72. Minute noch einmal für Spannung, doch am Ende reichte es nicht mehr für die Gastgeber. Bitter wurde es in der Nachspielzeit, als Tobias Wolf in der 93. Minute mit Rot vom Platz gestellt wurde.

