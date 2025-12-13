FSV Babelsberg 74 holt die Stadtmeisterschaft in der Halle

Die Allianz-Geisler & Ziemann-Stadtmeisterschaft Babelsberg am heutigen Samstag hielt, was sie versprach: ein Hallentag ohne Atempausen, getragen von Rivalität, Tempo und einer Tabelle, die sich nach jedem 12-Minuten-Spiel neu sortierte. Sieben Teams spielten in einer Gruppe jeder gegen jeden – am Ende setzte sich der FSV Babelsberg 74 mit 14 Punkten und einem Torverhältnis von 22:10 durch. Dahinter entbrannte ein enges Ringen um die Plätze, bei dem Tore und direkte Duelle über das Podium entschieden.

Mit 21 Begegnungen in einer einzigen Finalrunde war klar: Jeder Ausrutscher wirkt sofort, jede Serie trägt weit. Sechs Spiele musste jede Mannschaft absolvieren – wer den Rhythmus nicht annahm, geriet in einen Strudel aus Gegentoren und fehlenden Punkten. Genau diese Brutalität machte den Reiz aus: Kein K.-o.-Spiel, keine zweite Chance – nur Tabelle, Tore, Nerven.

Schon im Auftaktspiel zeigte der spätere Sieger, wohin die Reise gehen sollte. Gegen Fortuna Babelsberg II gewann der FSV Babelsberg 74 mit 6:2 und gab dem Turnier damit den ersten Takt. Kurz darauf folgte ein 5:1 gegen FV Turbine Potsdam 55 – ein Ergebnis, das nicht nur Punkte, sondern auch Selbstverständnis brachte. Auch wenn später ein 1:1 gegen Juventas Crew Alpha und ein 3:3 gegen SG Grün-Weiß Golm folgten, blieb der FSV über den gesamten Abend das konstanteste Team und sammelte Siege gegen SV Babelsberg 03 II (3:2) sowie gegen Concordia Nowawes (4:1).

Turbine Potsdam 55 bleibt dran – trotz Rückschlag

Der FV Turbine Potsdam 55 landete mit 12 Punkten auf Rang zwei, obwohl der Start mit dem 1:5 gegen den späteren Meister schmerzte. Turbine antwortete mit Ergebnissen, die den Titelkampf lange offen hielten: ein 1:0 gegen SV Babelsberg 03 II, ein 7:0 gegen Grün-Weiß Golm, ein 2:0 gegen Fortuna Babelsberg II sowie ein 2:1 gegen Concordia Nowawes. Besonders die Defensive prägte das Bild: sieben erzielte Tore bei 13 Gegentreffern stehen für ein Team, das vieles über Ordnung und knappe Siege regelte.

Grün-Weiß Golm beeindruckt mit Torflut und einem 10:0

Die SG Grün-Weiß Golm belegte mit 11 Punkten Rang drei – und stellte mit 26:10 das torhungrigste Team des Turniers. Der Abend von Golm war geprägt von Extremwerten: dem 10:0 gegen SV Concordia Nowawes als heftigstes Ergebnis des Turniers und dem 7:0 gegen Turbine als weiterer Ausrufezeichen-Sieg. Dazu kam ein 1:0 gegen Juventas Crew Alpha. Gleichzeitig zeigte die Tabelle, wie schnell sich ein Turnier drehen kann: Trotz der Offensivwucht setzte es auch Rückschläge, etwa das 2:4 gegen SV Babelsberg 03 II. Im letzten Turnierspiel reichte es gegen Fortuna Babelsberg II zu einem 3:3, das den Platz auf dem Podium absicherte.

Fortuna Babelsberg II bleibt lange ein Faktor

Fortuna Babelsberg II landete mit 10 Punkten auf Platz vier und traf 18-mal – ein Beleg für eine Mannschaft, die jederzeit Spiele an sich reißen konnte. Nach der Auftaktniederlage gegen den FSV 74 reagierte Fortuna mit Wucht: 2:1 gegen Juventas Crew Alpha und 7:1 gegen Concordia Nowawes drehten den Abend. Später folgten ein 4:2 gegen SV Babelsberg 03 II sowie ein 3:3 gegen Golm zum Abschluss. Gleichzeitig zeigen Ergebnisse wie das 0:2 gegen Turbine, wie eng die Spitze besetzt war – Kleinigkeiten trennten Rang zwei bis vier.

SV Babelsberg 03 II zwischen Glanz und verpassten Chancen

Der SV Babelsberg 03 II schloss das Turnier auf Rang fünf ab, mit sieben Punkten und 17:14 Toren. Der Start war souverän: 6:1 gegen Concordia Nowawes. Doch die Ergebnisse schwankten: ein 0:1 gegen Turbine, ein 2:3 gegen den FSV 74, ein 2:4 gegen Fortuna – und zum Ende ein 3:3 gegen Juventas Crew Alpha. Auffällig war, dass Babelsberg 03 II auch gegen Topteams mithalten konnte, aber in entscheidenden Momenten die Punkte liegen ließ.

Juventas Crew Alpha sammelt Punkte, aber bleibt hinten dran

Juventas Crew Alpha kam auf fünf Punkte und ein Torverhältnis von 10:9. Der Auftakt verlief knapp mit einem 0:1 gegen Golm, später folgten das 1:1 gegen den Meister FSV Babelsberg 74 und ein 3:3 gegen SV Babelsberg 03 II. Dazu gelang ein deutliches 5:1 gegen Concordia Nowawes. In einem Turniermodus, der jeden Zähler sofort aufwertet, fehlte Juventas am Ende die Serie, die den Sprung in die obere Tabellenhälfte ermöglicht hätte.

Concordia Nowawes erlebt einen schweren Tag

Der SV Concordia Nowawes blieb ohne Punkt und geriet mit 5:34 Toren in eine Spirale, aus der es in diesem Modus kaum ein Entkommen gibt. Nach dem 1:6 gegen Babelsberg 03 II folgten weitere klare Niederlagen, darunter das 0:10 gegen Golm. Trotz einzelner Treffer, etwa beim 1:2 gegen Turbine, blieb der Turniertag ein Kampf gegen das Ergebnis und den Takt der Halle.

Ein Hallentag, der Babelsberg zusammenführt

Die Stadtmeisterschaft zeigte, warum dieser Wettbewerb mehr ist als eine Ansammlung von Spielen. Die Rivalität blieb sportlich, die Emotionen blieben greifbar, und die Tabelle erzählte nach jedem Anstoß eine neue Geschichte. Am Ende stand ein verdienter Stadtmeister: Der FSV Babelsberg 74 – offensiv stabil, defensiv solide, über sechs Spiele hinweg am konstantesten. Und dahinter ein Feld, das mit Toren, Wendungen und knappen Abständen bewies, wie lebendig der Hallenfußball in Babelsberg ist.