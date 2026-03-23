FSV Babelsberg 74 festigt Spitze: Brieselang strauchelt im Titelkampf Während der Spitzenreiter einen knappen Heimsieg feiert, lässt die Konkurrenz in der Landesklasse West wichtige Punkte liegen. von LS · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michel Grabowski

In der Landesklasse West hatte der 19. Spieltag einiges zu bieten.

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Vor 174 Zuschauern entwickelte sich eine packende Partie, in der der FSV Babelsberg 74 am Ende das bessere Ende für sich beanspruchte. Den ersten emotionalen Höhepunkt markierte Pierre König, der unmittelbar vor dem Pausenpfiff in der 45. Minute die Führung für die Hausherren erzielte. Doch die SG Michendorf kam mit großer Entschlossenheit aus der Pause. Nur drei Minuten nach dem Wiederanpfiff egalisierte Carlos Neubert in der 48. Minute den Spielstand. Die Gäste nutzten das Momentum und drehten die Partie komplett, als Louis-Ramon Krug in der 55. Minute einen Foulelfmeter sicher zur 1:2-Führung verwandelte.

Die Antwort des Spitzenreiters ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 61. Minute war es Janne Mika Bleßmann, der den wichtigen 2:2-Ausgleich markierte. Das Spiel stand nun auf Messers Schneide, doch die Gastgeber hatten das letzte Wort: Erneut war es Pierre König, der in der 71. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 3:2 den Endstand herstellte und den Heimsieg sicherte.

Im Verfolgerduell sahen 60 Zuschauer eine torlose Begegnung. Trotz der Offensivstärke der Brieselanger gelang es dem SV Empor Schenkenberg, die Null zu halten. Durch dieses Remis rutscht Brieselang mit 39 Punkten weiter hinter den Spitzenreiter zurück, bleibt aber aufgrund des besseren Torverhältnisses vor dem punktgleichen VfL Nauen auf Rang zwei.

Das Nachbarschaftsduell lockte mit 226 Zuschauern die größte Kulisse des Spieltags an. Die Gäste gingen durch Amirreza Cheshmi mit 0:1 in Führung. Perleberg antwortete prompt: Jonas Steiner glich zum 1:1 aus, und Pepe Drzymalski brachte die Hausherren sogar mit 2:1 in Front. Den Schlusspunkt setzte Jeremy Lange, der für Pritzwalk zum 2:2-Endstand traf. Perleberg steht damit bei 17 Punkten aus 18 Spielen.

Ein Debakel erlebten die 71 Zuschauer in Wittstock. Die Gäste aus Wittenberge dominierten die Partie nach Belieben. Oliver Blum eröffnete den Torreigen zum 0:1, gefolgt von Tobias Bober zum 0:2. Danach avancierte Frederik Töpfer zum überragenden Akteur und erzielte drei Treffer in Folge zum 0:3, 0:4 und schließlich zum 0:6-Endstand. Zwischenzeitlich hatte Sebastian Metschulat das 0:5 markiert. Wittstock bleibt mit 15 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Vor 70 Zuschauern musste der Pankower SV einen Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen. Leon Schade brachte die Gäste aus Golm mit 0:1 in Führung. Niklas Raczkowski rettete den Pankowern mit seinem Tor zum 1:1 immerhin noch einen Zähler. Mit 37 Punkten belegt Pankow nun den vierten Tabellenrang.

Der VfL Nauen unterstrich vor 115 Zuschauern seine Ambitionen auf die oberen Plätze. Maciej Lukasz Waskowski sorgte mit einem Doppelschlag für die 0:1- und 0:2-Führung der Gäste. Zwar konnte Domenik Hebbe für das Tabellenschlusslicht Premnitz auf 1:2 verkürzen, doch Tom Gutschmidt stellte mit dem 1:3 den alten Abstand und den Auswärtssieg sicher. Nauen schließt mit 39 Punkten zu Brieselang auf.

Wichtige Punkte im Abstiegskampf sicherte sich Falkensee vor 48 Zuschauern. Saarmund ging zunächst durch Gramos Rexha mit 1:0 in Führung. Die Gäste zeigten sich jedoch widerstandsfähig: Francisco Schulze glich zum 1:1 aus, bevor Sebastian Rahn den Siegtreffer zum 1:2 für Falkensee erzielte. Falkensee verbessert sich damit auf 18 Punkte und klettert auf Rang 12.