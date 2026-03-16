FSV Babelsberg 74 festigt Führung: Viele Tore am 18. Spieltag

– Foto: FussballimFKHavelland

In der Landesklasse West markierte der 18. Spieltag ein Wochenende der klaren Verhältnisse und individuellen Glanzleistungen. Während der FSV Babelsberg 74 seine Position an der Tabellenspitze mit nun 40 Punkten festigte, geriet der Pankower SV durch eine deutliche Niederlage im Aufstiegsrennen ins Hintertreffen. Von der dramatischen Aufholjagd in Nauen bis zum Befreiungsschlag der Perleberger bot dieser Spieltag alles.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Vor einer überschaubaren Kulisse von 25 Zuschauern feierte der SSV Einheit Perleberg ein Schützenfest, das die Hoffnung auf den Klassenerhalt massiv befeuert. Die Torfolge unterstreicht die Dominanz der Gäste: Den Auftakt machte Tristan Balk mit dem 0:1, woraufhin Max Dietsch auf 0:2 erhöhte. Jonas Steiner erzielte das 0:3, und William Richart schraubte das Ergebnis auf 0:4 in die Höhe. Falkensee bäumte sich kurzzeitig auf, als Nico Krüger zum 1:4 traf und Jan Kibbieß den Anschluss zum 2:4 markierte. Doch Perleberg ließ nichts mehr anbrennen: Jonas Steiner stellte mit seinem zweiten Treffer auf 2:5, bevor Thomas Brackrock den 2:6-Endstand besiegelte. Perleberg rückt damit auf den zwölften Tabellenplatz vor.

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr VfL Nauen VfL Nauen SG Saarmund Saarmund 4 3 Abpfiff In Nauen erlebten 136 Zuschauer einen packenden Schlagabtausch mit ständig wechselnden Führungen. Gramos Rexha brachte die Gäste aus Saarmund zunächst mit 0:1 in Front, doch Maciej Lukasz Waskowski glich zum 1:1 aus. Erneut ging Saarmund durch Stefan Roggenbuck mit 1:2 in Führung, woraufhin Maciej Lukasz Waskowski mit seinem Treffer zum 2:2 die passende Antwort gab. Nauen drehte die Partie durch das 3:2 von Tom Gutschmidt, musste aber den 3:3-Ausgleich durch Tristan Woitina hinnehmen. Den Schlusspunkt setzte erneut Maciej Lukasz Waskowski, der mit seinem dritten Tor zum 4:3 den Heimsieg sicherte und Nauen auf Rang drei hält.

Eine einseitige Angelegenheit bekamen die 95 Zuschauer in Wittenberge zu sehen. Die Gastgeber ließen der Babelsberger Reserve keine Chance und begannen den Torreigen durch Christoph Poorten zum 1:0. Tobias Bober sorgte mit einem Doppelschlag zum 2:0 und 3:0 früh für klare Verhältnisse. Oliver Blum erhöhte auf 4:0, ehe Frederik Töpfer mit dem 5:0 den deutlichen Heimsieg vollendete. Während Wittenberge auf Platz acht rangiert, rutscht Babelsberg II auf den 13. Platz ab.

Es war ein Geduldsspiel vor 47 Zuschauern, in dem sich die SG Grün-Weiß Golm knapp gegen das Tabellenschlusslicht durchsetzte. Den entscheidenden Moment lieferte Florian Groß, der mit dem einzigen Treffer der Partie das 1:0 erzielte. Golm festigt damit den sechsten Tabellenplatz, während Premnitz mit weiterhin nur 11 Punkten am Ende des Tableaus isoliert bleibt.

Brieselang bleibt dem Spitzenreiter auf den Fersen. Vor 91 Zuschauern avancierte Jonas Buchholz zum Matchwinner für die Gäste, indem er zunächst das 0:1 markierte und kurz darauf auf 0:2 erhöhte. Michendorf kam durch Lucas Grossmann zwar noch zum 1:2-Anschlusstreffer, konnte die Niederlage jedoch nicht mehr abwenden. Brieselang belegt mit 38 Punkten den zweiten Platz.

Der Tabellenführer gab sich in Brandenburg keine Blöße, obwohl die Gastgeber vor 32 Zuschauern zunächst durch Willi Stobinsky mit 1:0 in Führung gingen. Die Babelsberger zeigten sich unbeeindruckt: Jonas Erxleben glich zum 1:1 aus, Moritz Göring drehte die Partie mit dem 1:2, und erneut Jonas Erxleben stellte mit dem 1:3 den Endstand her. Der FSV 74 thront damit weiterhin mit zwei Punkten Vorsprung an der Spitze.

Die Partie in Pritzwalk lockte mit 150 Zuschauern die größte Kulisse des Spieltags an. Die Heimfans wurden nicht enttäuscht, als Amirreza Cheshmi das 1:0 erzielte. In der Folge sorgte Jeremy Lange mit zwei weiteren Treffern zum 2:0 und 3:0 für klare Verhältnisse und einen wichtigen Heimsieg im Kampf um das gesicherte Mittelfeld.

Eine herbe Enttäuschung erlebte der Pankower SV vor 112 Zuschauern in Schenkenberg. Der Tabellenzweite fand kein Mittel gegen Moctar Nsangou Njoya, der eine herausragende Leistung zeigte. Njoya erzielte alle drei Tore der Partie – das 1:0, das 2:0 und schließlich das 3:0 – und schoss sein Team damit im Alleingang zum Sieg. Pankow rutscht durch diese Niederlage auf den vierten Tabellenplatz ab, während Schenkenberg den fünften Rang festigt.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________