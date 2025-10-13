FSV Babelsberg 74 erobert Rang eins, Brieselang brilliert, Golm stürzt

– Foto: FSV Babelsberg 74

Die Partien des vorgezogenen 15. Spieltags in der Landesklasse West hatten es in sich: Während der FSV Babelsberg 74 mit einem Auswärtssieg in Falkensee die Tabellenspitze übernahm, feierte Brieselang einen Kantersieg in Pritzwalk. Borussia Brandenburg stoppte Michendorf, Veritas und Schenkenberg trennten sich im Spitzenspiel mit einem Remis. Golm musste eine überraschende Heimniederlage hinnehmen, Perleberg jubelte spät in Premnitz, und Aufsteiger Pankow punktete in Saarmund.

Der FSV Babelsberg 74 hat nach einer umkämpften Partie in Falkensee die Tabellenführung übernommen. Beim 2:1-Auswärtserfolg drehte die Mannschaft von Trainer Maximilian Tom Krone einen frühen Rückstand und bewies Moral. Simon Anderson brachte Blau-Gelb Falkensee in der 22. Minute in Führung, doch nur neun Minuten später glich Marvin John Jakobczyk für den FSV aus. Nach dem Seitenwechsel erzielte Jonas Erxleben in der 60. Minute den Siegtreffer. Für Aufregung sorgte noch die Rote Karte gegen Falkensees Nino Belz (72.). Babelsberg steht nun mit 15 Punkten an der Spitze, während Falkensee nach der vierten Niederlage weiter im Tabellenmittelfeld steckt. ---

Eine bittere Heimschlappe musste der Pritzwalker FHV 03 hinnehmen. Gegen den SV Grün-Weiß Brieselang setzte es eine deutliche 0:4-Niederlage. Justin Stahr brachte die Gäste in der 27. Minute in Führung, Yannick Hurtig erhöhte nach einer Stunde auf 2:0. Stahr legte mit seinem zweiten Treffer nach (75.), bevor Fatih Güllü kurz vor Schluss den Endstand markierte. Für Brieselang war es ein souveräner Auftritt, der sie auf Rang vier der Tabelle bringt. Pritzwalk dagegen rutschte nach der vierten Niederlage in sieben Spielen ins Mittelfeld ab und offenbarte einige Defensivprobleme. ---

Der FC Borussia Brandenburg meldete sich mit einem 2:0-Heimsieg gegen die SG Michendorf eindrucksvoll zurück. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Florian Otto die Gastgeber in der 54. Minute in Führung. Ein unglückliches Eigentor von Carlos Neubert (87.) besiegelte die Niederlage der Gäste, die nach ihrem ersten Saisonsieg wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkehren. Für Aufsteiger Borussia war es ein wichtiger Erfolg, der das Punktekonto auf neun Zähler erhöht. Michendorf bleibt dagegen mit nur vier Punkten im Tabellenkeller. ---

Ein intensives Duell endete in Wittenberge mit einer Punkteteilung. Der FSV Veritas und Empor Schenkenberg trennten sich 1:1. Arnold Kevin Dieffi Tezeuda brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (38.), doch Frederik Töpfer sorgte in der 64. Minute für den Ausgleich. 170 Zuschauer sahen eine kampfbetonte Begegnung zweier spielstarker Mannschaften. Beide Teams bleiben damit in der oberen Tabellenhälfte – Schenkenberg mit zehn Punkten knapp hinter den Spitzenteams, Veritas mit vier Unentschieden in sieben Spielen weiter ein unangenehmer Gegner für jeden Kontrahenten. ---

Einen Rückschlag musste die SG Grün-Weiß Golm hinnehmen. Nach zuletzt starken Wochen verlor die Mannschaft von Trainer Norman-Ray Sauer zu Hause gegen den FK Hansa Wittstock klar mit 1:4. Ranvir Singh (19.) und Jarno Struck per Elfmeter (20.) stellten früh auf 0:2, Nick Matuschak erhöhte noch vor der Pause auf 0:3. Conrad Mantei brachte die Gastgeber kurzzeitig heran (59.), ehe erneut Matuschak in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte. Für Wittstock war es ein Befreiungsschlag nach schwierigen Wochen, während Golm auf Rang drei rutschte. ---

Dramatik pur in Premnitz: Der TSV Chemie verlor ein hitziges Kellerduell gegen Einheit Perleberg mit 0:1. Martin Behrend verwandelte in der 69. Minute einen Foulelfmeter zum entscheidenden Treffer. In der Schlussphase kochten die Emotionen hoch: Erst sah Perlebergs Pepe Drzymalski die Rote Karte (83.), dann musste auch der Premnitzer Jannis Morgenroth mit Rot vom Feld (90.). Perleberg brachte den Sieg über die Zeit und sammelte wichtige Punkte im Abstiegskampf. Premnitz ist Tabellenletzter. ---

Aufsteiger Pankower SV Rot-Weiß hat seine beeindruckende Form bestätigt. Beim 2:1 in Saarmund feierte das Team von den Trainern Hannes Krüger und Kevin Blumenthal den dritten Saisonsieg. Justin Schröter (29.) und Max Wilhelm Brücker (42.) sorgten noch vor der Pause für eine komfortable Führung. Saarmunds Marc Martini verkürzte in der 74. Minute, doch der Ausgleich blieb aus. Pankow steht mit elf Punkten auf Rang fünf und hat sich in der oberen Tabellenhälfte etabliert. Saarmund bleibt nach der dritten Saisonniederlage im Mittelfeld stecken. ---

