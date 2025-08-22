FSV Babelsberg 74 dreht Heimspiel gegen den Pritzwalker FHV

Bereits in der 9. Minute brachte Julian Lenz die Hausherren in Führung und ließ die Babelsberger Fans jubeln. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur fünf Minuten später traf Moritz Lucht zum Ausgleich. Pritzwalk übernahm nun kurzzeitig die Kontrolle und belohnte sich in der 21. Minute mit dem Führungstor durch Josef Ullmann. Doch die Gastgeber steckten nicht auf. Jonas Erxleben sorgte in der 48. Minute für den umjubelten Ausgleich. Schließlich war es Marvin John Jakobczyk, der in der 58. Minute den Siegtreffer erzielte und damit den Auftakt in die neue Saison für Babelsberg perfekt machte. ---

Vizemeister gegen Tabellenfünften – das Duell zwischen Perleberg und Golm verspricht Brisanz. Die Hausherren mussten sich zum Saisonende überraschend mit 0:2 in Michendorf geschlagen geben, Golm hingegen bezwang den FSV Babelsberg 74 mit 1:0. Beide Teams wollen oben angreifen, die Tagesform könnte entscheidend sein. ---

Morgen, 14:00 Uhr FK Hansa Wittstock 1919 Wittstock VfL Nauen VfL Nauen 14:00 PUSH

Zwei Teams aus dem unteren Mittelfeld der vergangenen Runde treffen sich zum Auftakt: Wittstock (Platz 8) empfängt Nauen (Platz 10). Die Gastgeber konnten das letzte Saisonspiel mit 1:0 gegen Absteiger Weisen knapp für sich entscheiden. Auch Nauen wusste offensiv beim 2:5 in Potsdam zu gefallen, konnte aber die Defensive nicht stabilisieren. Es dürfte eng werden. ---

Der Pankower SV Rot-Weiß 1921 steigt mit viel Euphorie in die Landesklasse ein und trifft zum Auftakt auf die SG Michendorf. Die Gäste beendeten die Vorsaison mit einem Achtungserfolg – dem 2:0 gegen Vizemeister Perleberg. Ob sie diese Leistung konservieren können, wird sich in Pankow zeigen. Der Neuling wird alles daransetzen, gleich mit einem Erfolgserlebnis in die neue Liga zu starten. ---

Die Reserve aus Babelsberg erwartet mit dem SV Blau-Gelb Falkensee einen Absteiger aus der Landesliga. Die Gäste reisen mit dem Ziel an, schnell wieder Fuß zu fassen. Babelsberg II kam in der Vorsaison auf Platz 13, zeigte aber in den letzten Spielen Moral – unter anderem mit dem 2:2 gegen Weisen. Falkensee wird den Druck spüren, direkt zu liefern – doch der Auftakt könnte knifflig werden. ---

Tabellennachbarn der vergangenen Saison im Duell: Brieselang (Platz 7) und Veritas (Platz 6) trennten sich am letzten Spieltag der Vorsaison mit einem 2:2 in Pritzwalk beziehungsweise einem spektakulären 3:2-Heimsieg gegen Neuruppin II. Veritas zeigte dabei große Moral, Brieselang offenbarte Schwächen in der Defensive. Für beide Teams wäre ein Erfolg zum Auftakt eine gute Grundlage. ---

Morgen, 15:00 Uhr SV Empor Schenkenberg 1928 Schenkenberg FC Borussia Brandenburg Borussia Bra 15:00 PUSH

Mit dem FC Borussia Brandenburg betritt ein Aufsteiger die Landesklasse-Bühne. Zum Start wartet mit dem SV Empor Schenkenberg 1928 gleich ein harter Brocken. Die Gastgeber beendeten die letzte Spielzeit auf Rang vier. Borussia will sich beweisen, dürfte aber auf eine erfahrene und eingespielte Heimelf treffen. ---

Morgen, 15:00 Uhr SG Saarmund Saarmund TSV Chemie Premnitz Premnitz 15:00 PUSH