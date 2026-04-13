FSV Babelsberg 74 baut Führung aus: Sieg im direkten Verfolgerduell

– Foto: FussballimFKHavelland

Der 21. Spieltag der Landesklasse West lieferte eine neue Dynamik im Aufstiegsrennen und wichtige Impulse im Tabellenkeller. Während der Spitzenreiter seine Vormachtstellung im direkten Duell untermauerte, sorgten späte Tore und deutliche Ergebnisse für Bewegung im Tableau. Für die Mannschaften ging es vor den Augen der Zuschauer um entscheidende Zähler für die Schlussphase der Saison.

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Vor 47 Zuschauern gelang den Gastgebern ein deutlicher Befreiungsschlag. Den Torreigen eröffnete Nick Matuschak in der 54. Minute mit dem 1:0. Nur wenig später erhöhte Issa Abass Kamara in der 61. Minute auf 2:0, bevor derselbe Spieler in der 72. Minute mit dem 3:0 für die Vorentscheidung sorgte. Den Schlusspunkt setzte erneut Nick Matuschak, der in der 77. Minute zum 4:0-Endstand traf. Wittstock verbessert sich damit auf 18 Punkte.

86 Zuschauer sahen in Perleberg einen starken Auftritt der Heimelf. Max Dietsch brachte die Gastgeber bereits in der 3. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang Simon Brüggmann in der 45. Minute der Ausgleich zum 1:1 für Brandenburg. In der zweiten Halbzeit avancierte Max Dietsch zum Matchwinner: Er traf in der 63. Minute zum 2:1 und besiegelte in der 72. Minute mit seinem dritten Treffer zum 3:1 den Heimsieg. Perleberg festigt mit 24 Punkten den zehnten Tabellenplatz.

In einer torlosen Begegnung vor 67 Zuschauern teilten sich die Reserve des SV Babelsberg 03 und Schenkenberg die Punkte. Während Schenkenberg mit nun 37 Punkten den fünften Rang belegt, kommt Babelsberg II auf 19 Zähler.

Das mit Spannung erwartete Gipfeltreffen lockte 230 Zuschauer an. Jonathan Scherer brachte den Spitzenreiter in der 14. Minute mit 1:0 in Front. Brieselang antwortete in der 22. Minute durch das 1:1 von Mohammed Younes. Den entscheidenden Treffer zum 2:1-Heimsieg erzielte Sven Baltrusch bereits in der 28. Minute. Babelsberg 74 baut damit die Tabellenführung auf 46 Punkte aus.

Dramatik pur erlebten die 151 Zuschauer in Pankow. Justin Schröter erzielte in der 25. Minute das 1:0, doch fast im Gegenzug markierte Steven Porath in derselben Minute den 1:1-Ausgleich. In einer turbulenten Schlussphase schien Nick Halt Nauen in der zweiten Minute der Nachspielzeit (90'+2) mit dem 1:2 zum Sieg zu führen. Pankow rettete jedoch in der vierten Minute der Nachspielzeit (90'+4) durch Noah Hahlweg zum 2:2 noch einen Punkt. Nauen belegt mit 43 Punkten nun den zweiten Platz.

Vor 53 Zuschauern gingen die Golmer früh durch Alexander Beine in der 11. Minute mit 1:0 in Führung. Robin Luger gelang in der 27. Minute der Ausgleich zum 1:1 für Falkensee. Bei diesem Stand blieb es bis zum Ende, wodurch Golm nun 30 Punkte und Falkensee 22 Punkte aufweisen.

Eine unglückliche Niederlage musste das Tabellenschlusslicht Premnitz vor 95 Zuschauern hinnehmen. Ein Eigentor von Lennard Wieland in der 56. Minute entschied die Partie zugunsten der Gäste aus Pritzwalk zum 0:1. Pritzwalk klettert damit auf 28 Punkte.