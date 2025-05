FSV Allmuthshausen verstärkt sich mit neun Neuzugängen

Bekannte Gesichter kehren ins Rinnetal zurück

Mit Markus Müller und Sascha Schneider holen die Hepe-Kicker gleich zwei Wunschspieler von der FSG Efze 04. Reitz kennt beide aus gemeinsamen Zeiten beim SC Rhünda, was die Transfers zu Herzensangelegenheiten machte. Müller und Schneider werden das Offensiv- bzw. Defensivspiel beleben und sollen in ihrer neuen Umgebung nahtlos an alte Erfolge anknüpfen.

Junge Talente für die Zukunft

Vom FSG Hochland wechselt der vielversprechende Torhüter Hannes Haßenpflug nach Allmuthshausen. Er gilt als eines der hoffnungsvollsten Nachwuchstalente im Tor und soll die bestehende Keeper-Position weiter stabilisieren. Aus der Jugend des FC Homberg stoßen die beiden 18- und 19-jährigen Nachwuchskräfte Fynn-Ole Hain (Abwehr) und Dennes Imren (Flügel) zum Club. Über die neu gegründete zweite Mannschaft sollen sie behutsam an das A-Liga-Niveau herangeführt werden.