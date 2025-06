FSV Allmuthshausen: Reitz verlängert als Trainer

Nach der durchschlagenden Saison 2024/25 steht fest: Alexander Reitz bleibt auch in den kommenden Jahren Trainer des A-Ligisten FSV Allmuthshausen. Mit attraktivem Offensivfußball sicherte sich die junge Mannschaft um Toptorjäger Mark Matthias den zweiten Platz in der Kreisliga B2 und steigt damit bereits nach einem Jahr in die Kreisliga A auf.