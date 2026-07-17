FSV Alemannia Laubenheim präsentiert neuen Trainer

MAINZ-LAUBENHEIM. Die ersten Einheiten und Testspiele sind absolviert. Die Ergebnisse stimmen den neuen Trainer des FSV Alemannia Laubenheim positiv. Alexander Hoyer ist voller Tatendrang und hat das Team aus der A-Klasse Mainz-Bingen trotz eigentlich geplanter Fußball-Pause übernommen, weil die Verantwortlichen des Mainzer Traditionsvereins sich intensiv um ihn bemüht hatten. Zusammen mit dem spielenden Co-Trainer Jonas Bellaaziri und Abteilungsleiter Steffen Binger soll der Laubenheimer Weg fortgesetzt werden. Eine kurze Testspielserie steht dabei vor dem frühen Ligaauftakt gegen die SG Wackernheim / Heidesheim (Sonntag, 02.08.2026, 15 Uhr) an. Siege gegen den FV Biebrich 02 II (2:1, Gruppenliga) und den SV 07 Bischofsheim (5:2, Kreisliga A) deuten auf eine gute Frühform hin.
Hartnäckigkeit und Herzblut überzeugen Hoyer
„Wir haben einen jungen Trainer gesucht, der die Gegend sowie Leute kennt, der mit einem jungen Team umgehen kann und das Vereinsleben liebt”, begründete Steffen Binger, Abteilungsleiter Fußball Aktive des FSV Alemannia Laubenheim, die Entscheidung zu Gunsten Hoyers, mit dem die Mainzer den Laubenheimer Weg, junge Spieler aus den eigenen Reihen weiter aufzubauen und sich als stabile A-Klassen-Mannschaft zu etablieren, fortsetzen möchten. Hoyer und Binger haben eine gemeinsame Vergangenheit beim FC Lörzweiler. „Ich kenne Steffen schon Ewigkeiten. Ich war Trainer der Ersten und Steffen der Zweiten”, berichtete der neue FSV-Coach, der zeitnah nach Beendigung des letzten Engagements bei der TSG 1900 Zellertal von Binger kontaktiert worden wäre. Der Abteilungsleiter und der spielende Co-Trainer Jonas Bellaaziri hätten sich sehr darum bemüht, Hoyer von der neuen Herausforderung zu überzeugen. „Wir haben uns dreimal getroffen. Einmal in Laubenheim und dann waren die beiden jeweils noch einmal bei mir zuhause”, schätzte der in Schwabsburg wohnende Chef-Trainer, der eigentlich nach der kräftezehrenden Aufgabe im Zellertal eine Fußball-Pause einlegen wollte, die „Hartnäckigkeit” sowie das „Herzblut” der FSV-Verantwortlichen.
Integration der zweiten Mannschaft und der A-Jugend-Spieler
Das „Projekt Laubenheim” wolle Hoyer gemeinsam mit Bellaaziri und Binger sowie einem „breiten, guten Kader” angehen. Ein einstelliger Tabellenplatz solle für die „junge, ausgeglichene Mannschaft” am Ende der Saison herausspringen. Der Trainingsauftakt - samt Zuschauern, „Get-Together” und „Grillerchen” - habe mit 23 Spielern stattgefunden, wobei noch wenige Akteure gefehlt hätten, weshalb die Alemannia mit einem Aufgebot von knapp über 25-Mann in die Runde gehe. Eine Durchlässigkeit solle zudem immer gegeben sein. „Wir integrieren auch Spieler aus der Zweiten und A-Jugendliche", möchte Hoyer allen eine Chance geben.
Jugend als Fundament und punktuelle Verstärkungen mit Stallgeruch
„Laubenheim ist ein Verein mit einer großen und starken Jugend, die wir künftig weiter nutzen möchten. Punktuell wollen wir auch externe Leute integrieren, die zu uns passen”, äußerte sich Binger zu den Personalplanungen, „wir schauen auch immer nach unseren Jungs, die bei uns in der Jugend waren und den Weg zu anderen Vereinen gesucht haben.” Ein Beispiel: Paul Junginger, der vom VfR Nierstein aus der Bezirksliga zurück zum FSV gewechselt ist. Bereits in der Vorsaison waren Luis Lüdtke und Nico Mock von der TSG 1846 Bretzenheim an die alte Wirkungsstätte zurückgekehrt. Binger möchte sich indes in dieser Spielzeit vollkommen auf seine Rolle als Abteilungsleiter („Allrounder” – „Mädchen für alles“) fokussieren, um das ideale Umfeld mit „Trainingsmaterialien, Trainingskleidung und alles Weitere, was dazugehört” für das neue Trainerteam sowie die FSV-Schützlinge zu organisieren und seinen Beitrag für den Laubenheimer Weg zu leisten.
Testspiele:
FSV Alemannia Laubenheim – FV Biebrich 02 II 2:1 (Samstag, 11.07.2026, 16 Uhr)
SV 07 Bischofsheim – FSV Alemannia Laubenheim 2:5 (Donnerstag, 16.07.2026, 20 Uhr)
FSV Alemannia Laubenheim – FC Lörzweiler (Freitag, 24.07.2026, 19:30 Uhr)
SG RWO Alzey/TV Lonsheim – FSV Alemannia Laubenheim (Sonntag, 26.07.2026, 14:00 Uhr)
Erstes Meisterschaftsspiel:
FSV Alemannia Laubenheim – SG Wackernheim / Heidesheim (Sonntag, 02.08.2026, 15 Uhr)