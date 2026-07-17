FSV Alemannia Laubenheim präsentiert neuen Trainer Verantwortliche des A-Ligisten überzeugen Alexander Hoyer +++ Jugendförderung und Vereinsidentifikation stehen im Vordergrund von Thomas Mirkes · Heute, 10:55 Uhr · 0 Leser

Von links nach rechts: Alexander Hoyer (Chef-Trainer), Steffen Binger (Abteilungsleiter) sowie Jonas Bellaaziri (spielender Co-Trainer) möchten den FSV Alemannia Laubenheim in der A-Klasse etablieren und insbesondere die Jugend fördern. – Foto: FSV Alemannia Laubenheim

MAINZ-LAUBENHEIM. Die ersten Einheiten und Testspiele sind absolviert. Die Ergebnisse stimmen den neuen Trainer des FSV Alemannia Laubenheim positiv. Alexander Hoyer ist voller Tatendrang und hat das Team aus der A-Klasse Mainz-Bingen trotz eigentlich geplanter Fußball-Pause übernommen, weil die Verantwortlichen des Mainzer Traditionsvereins sich intensiv um ihn bemüht hatten. Zusammen mit dem spielenden Co-Trainer Jonas Bellaaziri und Abteilungsleiter Steffen Binger soll der Laubenheimer Weg fortgesetzt werden. Eine kurze Testspielserie steht dabei vor dem frühen Ligaauftakt gegen die SG Wackernheim / Heidesheim (Sonntag, 02.08.2026, 15 Uhr) an. Siege gegen den FV Biebrich 02 II (2:1, Gruppenliga) und den SV 07 Bischofsheim (5:2, Kreisliga A) deuten auf eine gute Frühform hin.

Hartnäckigkeit und Herzblut überzeugen Hoyer „Wir haben einen jungen Trainer gesucht, der die Gegend sowie Leute kennt, der mit einem jungen Team umgehen kann und das Vereinsleben liebt”, begründete Steffen Binger, Abteilungsleiter Fußball Aktive des FSV Alemannia Laubenheim, die Entscheidung zu Gunsten Hoyers, mit dem die Mainzer den Laubenheimer Weg, junge Spieler aus den eigenen Reihen weiter aufzubauen und sich als stabile A-Klassen-Mannschaft zu etablieren, fortsetzen möchten. Hoyer und Binger haben eine gemeinsame Vergangenheit beim FC Lörzweiler. „Ich kenne Steffen schon Ewigkeiten. Ich war Trainer der Ersten und Steffen der Zweiten”, berichtete der neue FSV-Coach, der zeitnah nach Beendigung des letzten Engagements bei der TSG 1900 Zellertal von Binger kontaktiert worden wäre. Der Abteilungsleiter und der spielende Co-Trainer Jonas Bellaaziri hätten sich sehr darum bemüht, Hoyer von der neuen Herausforderung zu überzeugen. „Wir haben uns dreimal getroffen. Einmal in Laubenheim und dann waren die beiden jeweils noch einmal bei mir zuhause”, schätzte der in Schwabsburg wohnende Chef-Trainer, der eigentlich nach der kräftezehrenden Aufgabe im Zellertal eine Fußball-Pause einlegen wollte, die „Hartnäckigkeit” sowie das „Herzblut” der FSV-Verantwortlichen.

Integration der zweiten Mannschaft und der A-Jugend-Spieler Das „Projekt Laubenheim” wolle Hoyer gemeinsam mit Bellaaziri und Binger sowie einem „breiten, guten Kader” angehen. Ein einstelliger Tabellenplatz solle für die „junge, ausgeglichene Mannschaft” am Ende der Saison herausspringen. Der Trainingsauftakt - samt Zuschauern, „Get-Together” und „Grillerchen” - habe mit 23 Spielern stattgefunden, wobei noch wenige Akteure gefehlt hätten, weshalb die Alemannia mit einem Aufgebot von knapp über 25-Mann in die Runde gehe. Eine Durchlässigkeit solle zudem immer gegeben sein. „Wir integrieren auch Spieler aus der Zweiten und A-Jugendliche", möchte Hoyer allen eine Chance geben.