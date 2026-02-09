FSV Admira 2016: „Ich bin mir sicher, dass wir den schaffen werden“

– Foto: Frank Thiemig/Verein

Neun Punkte, Platz 13, 15:42 Tore: Der FSV Admira 2016 steckt in der Landesklasse Ost tief im Tabellenkeller. Trainer Heiko Schneider spricht im FuPa-Teamcheck über verpasste Chancen, Langzeitverletzte – und warum er sicher ist: „Unser Ziel ist der Klassenerhalt.“

Hinrunde unter den Erwartungen: „Wir haben zu viel liegen gelassen“ Die Bilanz des FSV Admira 2016 zur Winterpause ist nüchtern – und aus Sicht des Trainers enttäuschend. „Die Hinrunde lief leider unter unseren Erwartungen“, sagt Heiko Schneider. Der Grundtenor ist klar: „Wir haben zu viel liegen gelassen.“ Mit lediglich neun Punkten und drei Siegen bei keinem einzigen Unentschieden steckt Admira auf Rang 13 fest – punktgleich mit dem MSV Zossen 07, aber mit dem schlechteren Torverhältnis.

Potenzial ist da: „Gegen KW und sogar gegen SG Schulzendorf“ Trotz der schwierigen Lage sieht Schneider klare Hinweise darauf, dass mehr möglich ist. „Gegen Königs Wusterhausen und sogar gegen die SG Schulzendorf konnte man ganz klar sehen, dass die Mannschaft viel Potenzial hat“, sagt er. Gerade solche Spiele gegen starke Gegner zeigen, dass Admira nicht grundsätzlich unterlegen ist – sondern dass es eher an Konstanz und Durchschlagskraft fehlt.

Das große Manko im Angriff: „Wir machen leider zu wenig Tore“ Schneider benennt die zentrale Schwachstelle ohne Umschweife. „Wir machen leider zu wenig Tore“, erklärt er. Das spiegelt sich deutlich in der Statistik wider: Nur 15 Treffer in 15 Spielen – eine magere Quote, die in engen Begegnungen den Unterschied macht. Die Folge: Admira gelingt es zu selten, Spiele zu ziehen oder wenigstens einen Punkt mitzunehmen.

Verletzungen als Schlüsselproblem: „Allesamt wichtige Spieler“

Für Schneider ist jedoch der entscheidende Faktor der Hinrunde vor allem das Personal. „Unser größtes Problem in der Hinrunde war ganz klar das Fehlen der Langzeitverletzten“, betont er. Besonders schmerzhaft seien die Ausfälle von zentralen Führungsspielern gewesen: Kapitän Andreas Briesemeister, Torhüter Benni Neuber sowie Mittelfeldmotor Maurice Fischer. Schneider macht deutlich, welche Bedeutung diese Spieler haben: „Allesamt wichtige Spieler.“

Trotz Tabellenlage zufrieden: „Ich bin mit der Entwicklung der Mannschaft zufrieden“

Trotz der sportlichen Krise hält Schneider an einem positiven Blick fest. „Ich bin mit der Entwicklung der Mannschaft zufrieden“, sagt er. Entscheidend sei dabei, dass sich die Trainingsbedingungen verbessern. „Wenn sich jetzt auch wieder die Trainingsbeteiligung erhöht, können wir auch wieder sehr gezielt in allen Bereichen arbeiten und uns immer weiter entwickeln.“ Für Admira geht es also nicht nur um Ergebnisse – sondern auch darum, strukturell wieder Stabilität in den Alltag zu bekommen.

Wintervorbereitung schleppend: Fokus auf Fitness

Die Vorbereitung auf die Rückrunde verläuft unter schwierigen Bedingungen. „Bei diesen Wetterbedingungen war die Vorbereitung natürlich sehr schleppend“, erklärt Schneider. Aktuell liegt der Schwerpunkt klar auf dem körperlichen Bereich: „Im Moment liegt der Fokus auf die Fitness.“ Gleichzeitig schwingt Hoffnung mit: „Wir hoffen, dass wir zeitnah wieder auf dem Platz trainieren können.“ Denn ohne regulären Trainingsbetrieb lassen sich Automatismen und Abläufe kaum weiterentwickeln.

Testspiele als Standortbestimmung: Brieselang und Luckau warten

Trotz der äußeren Einschränkungen stehen zwei wichtige Tests auf dem Plan. Am 14. Februar 2026 um 13 Uhr tritt Admira beim SV Grün-Weiß Brieselang an. Am 21. Februar 2026 folgt um 14 Uhr das Spiel beim FSV Rot-Weiß Luckau. Schneider will diese Partien nutzen, um sportlich Klarheit zu gewinnen: „Wir wollen unser System festigen und eventuell noch ein weiteres integrieren.“ Es geht also nicht nur um Ergebnisse, sondern auch um taktische Weiterentwicklung.

Keine Transfers: „Die Verletzten … sind schon eine große Verstärkung“

Auf dem Transfermarkt wird Admira im Winter nicht aktiv werden. „Es wird keine Zu- und Abgänge geben“, stellt Schneider klar. Stattdessen setzt er auf die Rückkehr der Langzeitverletzten. Diese seien für ihn quasi die entscheidenden Winter-Neuzugänge: „Die Verletzten, die endlich wieder ins Training einsteigen, sind schon eine große Verstärkung.“ Ein Satz, der zeigt, wie sehr Admira in der Hinrunde personell auf dem Zahnfleisch ging.

Chancenverwertung als Auftrag: „Wir müssen mehr unsere Chancen nutzen“

Der Schlüssel für eine bessere Rückrunde liegt für Schneider dennoch nicht nur im Personal, sondern auch in der Effizienz. „Wir müssen mehr unsere Chancen nutzen“, fordert er. Denn selbst mit besserer Stabilität wird Admira nur dann aus dem Tabellenkeller herauskommen, wenn aus Möglichkeiten endlich Tore werden.

Klares Ziel: „Und ich bin mir auch sicher, das wir den schaffen werden“

Am Ende bleibt kein Raum für Zweifel: Admira will in der Landesklasse Ost bleiben. „Unser Ziel ist der Klassenerhalt“, sagt Schneider – und setzt noch einen Satz dahinter, der wie ein Versprechen klingt: „Und ich bin mir auch sicher, dass wir den schaffen werden.“