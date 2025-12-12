FSV Admira 2016 hofft gegen Union Fürstenwalde II auf einen Coup

Der FSV Admira 2016 empfängt den FSV Union Fürstenwalde II – ein Spiel, in dem die einen dringend Halt suchen und die anderen sich vor dem Jahreswechsel unbedingt wieder festbeißen wollen. Admira geht mit schwerem Gepäck in dieses Nachholspiel. Das 2:5 in Zossen war ein Spiel, das die ohnehin wackligen Fundamente weiter erschütterte: Ein frühes 0:1 durch Khalil Khattab in der 35. Minute, nur fünf Minuten später das 0:2 durch Oscar Maaß – Admira fiel in alte Muster zurück. Zwar bäumte sich die Mannschaft zu Beginn der zweiten Halbzeit noch einmal auf, als Florian Kozik in Minute 48 und 62 für Zossen traf und die Partie plötzlich wieder offen wirkte. Doch die eigene Defensive blieb fragil, das 2:3 durch James Thomas Czesky in der 70. Minute brach den letzten Widerstand. Koziks dritter Treffer in der 73. Minute und das späte 5:2 durch Billel Loucif verliehen der Niederlage endgültig das bitterste Gesicht.

Während Admira nun mit neun Punkten auf Platz 13 steht, reist Union Fürstenwalde II mit der Schwere einer ganz anderen Art an. Die Mannschaft hatte spielfrei und musste zusehen, wie Konkurrenten im oberen Mittelfeld punkteten. Union steht bei 24 Punkten, fest in der Verfolgergruppe, aber mit wachsendem Druck, den Anschluss an die Spitzengruppe nicht zu verlieren.

Die Ausgangslage verleiht diesem Nachholspiel eine emotionale Spannung, die weit über die nackten Zahlen hinausgeht: Admira braucht dringend ein Signal, ein sportliches Lebenszeichen. Fürstenwalde II dagegen sucht Stabilität, Reaktion, Konsequenz – ein Pflichtsieg scheint eingeplant, aber die jüngsten Eindrücke mahnen zur Vorsicht.

Beide Teams stehen damit am Scheideweg eines Jahres, das für sie kaum unterschiedlicher verlaufen ist. Die 90 Minuten am morgigen Samstag werden entscheiden, mit welchem Gefühl sie in die lange Winterphase gehen.