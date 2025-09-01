FSV 95 Ketzin/Falkenrehde und RSV Eintracht 1949 II nicht zu stoppen

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

SV Kloster Lehnin – SpG Groß Glienicke/Seeburg 3:0 Vor 120 Zuschauern setzte sich der SV Kloster Lehnin durch. Sebastian Galle eröffnete in der 67. Minute den Torreigen. In der Schlussphase baute Dominic Klotz den Vorsprung in der 78. Minute aus, ehe André Schulz in der Nachspielzeit (90.+2) den Endstand markierte. In der hektischen Schlussphase sah Lasse Busch von der SpG Groß Glienicke/Seeburg in der 95. Minute die Gelb-Rote Karte.

SG Blau-Weiß Pessin – SG Geltow 3:2 Die Zuschauer in Pessin erlebten ein torreiches Duell. Jan Philipp Repke brachte die Gastgeber in der 15. Minute in Führung, ehe Felix Ay in der 44. Minute ausglich. Nach dem Seitenwechsel stellte Justin Tom Fehler in der 66. Minute erneut auf Führung, und Philipp Kaim erhöhte in der 74. Minute auf 3:1. In der 78. Minute verwandelte Bennett Runge für Geltow einen Foulelfmeter, doch am Sieg der Hausherren änderte das nichts.

SV Ziesar 31 – Fortuna Babelsberg II 2:1 Ein umkämpftes Spiel endete mit einem knappen Heimsieg für den SV Ziesar 31. Anton Stoppa brachte die Gäste in der 6. Minute in Führung. Die Gastgeber schlugen jedoch noch vor der Pause zurück: Andreas Lenz traf in der 40. Minute zum Ausgleich, und nur vier Minuten später sorgte Arian Nethe mit dem Treffer zum 2:1 für die Wende.

FSV 95 Ketzin/Falkenrehde – Werderaner FC Viktoria 1920 II 5:0

Der FSV 95 Ketzin/Falkenrehde ließ den Gästen keine Chance. Devin Krenzlin war der überragende Mann des Tages: Er erzielte in der 28., 38. und 80. Minute gleich drei Treffer. Danny Kotfitzki (47.) und Christopher Lemke (64.) trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein und machten den klaren 5:0-Erfolg perfekt.

SG Eintracht Friesack – RSV Eintracht 1949 II 0:5

Eine Machtdemonstration des RSV Eintracht II in Friesack: Maximilian Alexander Jäger traf gleich viermal – in der 3., 4., 22. und per Foulelfmeter in der 39. Minute. Marvin Ludwig Bachmann setzte in der 49. Minute mit dem Treffer zum 5:0 den Schlusspunkt.

SV Germania 90 Berge – Bredower SV 47 4:0

Die Germania aus Berge feierte einen deutlichen Heimerfolg vor 310 Zuschauern. Maximilian Janke eröffnete in der 49. Minute, bevor Marcel Matthey (55.), Leon Raue (78.) und Lucas Spann (85.) das Ergebnis auf 4:0 ausbauten.

SG Michendorf II – SV Dallgow 47 2:4

Der SV Dallgow 47 stellte die Weichen früh auf Sieg: Luis Schalow (35.), Tim Hamann (39.) und Bennet Kluge (42.) sorgten für eine komfortable 3:0-Führung. Kurz vor der Pause verkürzte Timur Eker (45.) für Michendorf, doch Florian Thamm stellte in der 84. Minute den alten Abstand wieder her. Francis Bartelt sorgte mit dem 2:4 in der 90. Minute nur noch für Ergebniskosmetik.

FSV Babelsberg 74 II – BSG Stahl Brandenburg II 2:2

Die Gäste aus Brandenburg führten nach Treffern von Leonard Koppe in der 42. und 65. Minute bereits mit 2:0. Doch in der 71. Minute flog Leonard Koppe nach einem Platzverweis mit der Roten Karte vom Feld. In Unterzahl kam Babelsberg zurück: Linus Röhl traf in der 80. Minute zum Anschluss, und in der Nachspielzeit (90.+2) sicherte Aaron Hagen Dix den Gastgebern mit seinem Treffer zum 2:2 einen Punkt.

Kreisoberliga Niederlausitz

