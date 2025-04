FSV 95 Ketzin/Falkenrehde top, SG Sielow gewinnt Spitzenspiel klar

BSG Stahl Brandenburg II – Werderaner FC Viktoria 1920 II 3:1

Die BSG Stahl Brandenburg II setzte sich mit 3:1 gegen den Werderaner FC Viktoria 1920 II durch. In der 20. Minute brachte José Raimundo Silva Magalhaes seine Mannschaft in Führung. Nach der Pause erhöhte Nils Müller in der 60. Minute auf 2:0. Zwar verkürzte Quintus Jannsen in der 68. Minute für die Gäste, doch Timm Renner sorgte in der 82. Minute für die Entscheidung zugunsten der Hausherren, die damit einen Dreier einfahren konnten.

Potsdamer Kickers 94 – SV Ziesar 31 3:4

Trotz drei eigener Treffer reichte es für die Potsdamer Kickers 94 nicht zum Punktgewinn. Arian Nethe brachte den SV Ziesar 31 in der 24. Minute in Führung, doch Jonas Elke glich vier Minuten später zum 1:1 aus. Fabian Meyer stellte in der 39. Minute das 1:2 her, ehe Ronan Tretschok in der 43. Minute erneut ausglich. In der zweiten Halbzeit traf Fabian Bathge in der 73. Minute zum 2:3, Arian Nethe erhöhte in der 77. Minute auf 2:4. Ein Eigentor von Niklas Durchholtz in der 90. Minute sorgte noch für Ergebniskosmetik, änderte aber nichts mehr am Auswärtssieg des SV Ziesar 31.

SpG Schönwalde/Perwenitz/Paaren – RSV Eintracht 1949 II 3:0

Die SpG Schönwalde/Perwenitz/Paaren ließ im Spitzenspiel gegen den RSV Eintracht 1949 II nichts anbrennen. Niklas Drescher traf in der 12. Minute zum 1:0, Ramon Schulz erhöhte in der 26. Minute auf 2:0. Bereits in der 36. Minute stellte Marlon Panitz mit dem Treffer zum 3:0 den Endstand her. Die Gastgeber verteidigten damit eindrucksvoll ihre Tabellenführung.

SG Eintracht Friesack – SpG Schönwalde/Perwenitz/Paaren 1:1

Im Nachholspiel kam die SpG Schönwalde/Perwenitz/Paaren nicht über ein Remis hinaus. Louis Kanisch brachte die Gäste in der 68. Minute mit 0:1 in Führung. Doch die SG Eintracht Friesack zeigte Moral, und Robin Hink traf in der 88. Minute zum 1:1-Ausgleich.

FSV 95 Ketzin/Falkenrehde – SG Blau-Weiß Pessin 6:1

Vor 187 Zuschauern lieferte der FSV 95 Ketzin/Falkenrehde eine beeindruckende Vorstellung. Elian Mario Nobis traf in der 20. Minute zur Führung, eine Minute später erhöhte Devin Krenzlin auf 2:0. Zwar gelang Jan Philipp Repke in der 23. Minute der Anschlusstreffer, doch danach übernahmen die Gastgeber das Kommando. Christopher Fuchs traf in der 46. Minute zum 3:1, Leon Hipp erhöhte in der 48. Minute per Foulelfmeter auf 4:1. Devin Krenzlin legte in der 54. Minute sein zweites Tor nach, bevor Leon Hipp in der 63. Minute den Schlusspunkt zum 6:1 setzte.

SV Kloster Lehnin – ESV Lokomotive Potsdam 3:1

Der SV Kloster Lehnin drehte die Partie nach Rückstand in einen Heimsieg. Sajad Heidari brachte die Gäste in der 24. Minute in Führung. Max Stirkat glich in der 43. Minute aus, ehe Sebastian Galle in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in der 45.+2 Minute das 2:1 erzielte. In der 65. Minute machte Lucas Lucke mit dem 3:1 den Heimsieg perfekt.