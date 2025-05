FSV 95 Ketzin/Falkenrehde mit 10:2-Feuerwerk, VfB Cottbus trumpft auf

In der Kreisoberliga Havelland und in der Kreisoberliga Niederlausitz war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

SG Geltow – SV Ziesar 31 1:1 Ziesar spielte ab der 7. Minute nach einer Roten Karte in Unterzahl. Nach einem verwandelten Foulelfmeter von Florian Janka (42.) glich Hannes Weiser in der 53. Minute aus. Danach blieb es beim Remis.

SG Eintracht Friesack – FC Borussia Brandenburg 0:4 Die Gäste agierten effektiv: Mirko Büttner (9.), Gino Koschate (42.), Simon Brüggmann (79.) und Tom Signowski per Elfmeter (82.) sorgten für klare Verhältnisse. Friesack schwächte sich durch Gelb-Rot gegen Stephan Müller (68.).

Werderaner FC Viktoria 1920 II – FSV Babelsberg 74 II 1:2 Lasse Kybelka (38.) und Maximilian Hoffmann (79.) brachten Babelsberg in Führung. Lukas Krukow verkürzte (86.), ehe es nach zwei Roten Karten für Paul Eric Sommer und Hannes Kaschubowski (beide 88.) turbulent wurde. Am Ergebnis änderte sich aber nichts mehr.

FSV 95 Ketzin/Falkenrehde – ESV Lokomotive Potsdam 10:2 Ein wahres Torfestival bekamen die Zuschauer geboten. Marc Jankowiak traf dreimal (9., 25., 51.), Leon Hipp doppelt (33., 56.), dazu waren Niclas Rogg, Christopher Fuchs, Danny Kotfitzki (Foulelfmeter), Lucas Mier und Dennis Böttcher erfolgreich. Für Lok traf Chinonso Joel Nweke doppelt (30., 87.), was an der deutlichen Niederlage aber nichts änderte.

Kreisoberliga Niederlausitz

1. FC Guben II – SV Eiche Branitz 2:3

Sebastian Lindow brachte die Gäste mit einem Doppelpack (23., 56.) in Führung, ehe Lennart Seidler auf 0:3 erhöhte (73.). Doch Guben steckte nicht auf: Noah Pascal Schulze (76.) und Laslo Schneider per Foulelfmeter (90.) verkürzten. Branitz beendete das Spiel nach Gelb-Rot gegen Lennart Seidler (90.) wegen Zeitspiels in Unterzahl.

FSV Viktoria 1897 Cottbus – FSV Spremberg 1895 4:0

Cottbus war tonangebend: Niklas Kiesow eröffnete (39.), Robert Kiesow traf doppelt (65., 75.) und Carsten Hoffmann unterlief ein Eigentor (67.), das den klaren Heimsieg abrundete.

SpG Dissenchen/Haasow – SV Wacker 09 Ströbitz II 0:5

Wacker Ströbitz II dominierte das Spiel nach Belieben: Mohammed Amin Alfandi (16.), Mykola Ubyraiev (27.) und Gustave Djene Nseke (45.+1, 54.) stellten die Weichen früh auf Sieg. Mohamad Dreiee erhöhte per Foulelfmeter (69.) auf den Endstand.

SpG Briesen/Dissen – SV Borussia 09 Welzow 2:0

Kevin Kasischke brachte die Hausherren nach der Pause in Führung (54.), ehe Udo Preusche mit dem 2:0 (61.) alles klar machte. Borussia Welzow fand kein Durchkommen.

SV Fichte Kunersdorf – SpG Kausche/Drebkau 2:4

Ein Spiel mit vielen Geschichten: Stephan Faber traf dreimal (30., 55., 65.) und war der Mann des Tages. Manuel Rehn (34.) legte ebenfalls vor. Für Kunersdorf traf Leon Schlott (45.) und ein Eigentor von Marcel Kujath (86.) sorgte für Ergebniskosmetik. Zuvor scheiterte Kujath vom Punkt an Keeper Jason Richter (40.).

SpG Kahrener SV – SG Sielow 0:3

Mohamed Aziz Ben Younes eröffnete per Elfmeter (17.) und traf später erneut (79.). Dazwischen erhöhte Niklas Preuß (66.). Kurios: Ben Younes scheiterte zwischenzeitlich mit einem weiteren Foulelfmeter an Martin Perge (62.).

SpG Groß Kölzig/Gahry/Döbern – SpG TSV Cottbus/Groß Gaglow II 1:1

Björn Schneller brachte die Gäste in Führung (37.), doch Jonas Gryczman rettete mit seinem Treffer in der 90. Minute das Remis für die Gastgeber.

VfB Cottbus 97 – SG Blau-Weiß Schorbus 5:2

Ein torreiches Spiel: Andy Troppa (7.) und Lucian-Toni Tänzer (30.) sorgten für die erste Führung. Nachdem René Böhme (13.) und Mahmoud Al Refai (68.) zwischenzeitlich verkürzt hatten, stellte Max Nixdorf mit seinem Doppelpack (56., 73.) die Weichen auf Sieg. Zayed Zaid setzte den Schlusspunkt (85.).

