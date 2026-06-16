FSV 78 vor besonderem Fußballfest

Für den FSV 78 Burgtonna stellt die Begegnung ein besonderes Ereignis dar. Der traditionsreiche Sportverein ist mit über 100 Mitgliedern der größte Verein der Gemeinde Tonna. Obwohl die Mannschaft aktuell in der Kreisklasse spielt, wird sie regelmäßig von mehr als 100 Zuschauern unterstützt, die dem Verein auch in schwierigen Zeiten die Treue gehalten haben.

Nach der Auflösung der Spielgemeinschaft SG Tonna im Jahr 2012 war es lange ruhig um den Fußball in Burgtonna. Erst durch das Engagement einer Freundesgruppe ehemaliger Spieler von Preußen Bad Langensalza oder Fc an der Fahner Höhe wurde der Spielbetrieb zur Saison 2024/25 wieder aufgenommen. Nach anfänglichen Herausforderungen entwickelt sich die Mannschaft stetig weiter und blickt optimistisch in die Zukunft. Das Sportfest mit dem Testspiel gegen Germania Halberstadt gilt dabei als weiterer Meilenstein auf dem Weg, den Verein wieder zu alter Stärke zu führen.

Neben dem sportlichen Programm wird den Besuchern auch abseits des Spielfelds einiges geboten. Für die jüngsten Gäste stehen verschiedene Attraktionen, darunter Fußballdart, bereit. Ein Bierwagen sorgt für die Versorgung der Zuschauer. Im Anschluss an das Spiel ist ein gemütliches Beisammensein mit Musik.